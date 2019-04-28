На «Федюхиных высотах» посетители будут мыть золото в грязи

Гостей и жителей Севастополя в этом году ждут приятные сюрпризы во время проведения шестого по счету Крымского военно-исторического фестиваля на "Федюхиных высотах", который пройдет с 13 по 15 сентября.

Помимо знакомых многими площадок и героев, в этом году фестиваль посетят новые лица и персонажи.

Посетители смогут узнать о традициях и жизни древних римлян и красноармейцы, генуэзцев, а также древнерусских князей. Все они вновь встретятся, чтобы воссоздать богатое прошлое полуострова.

- Главная тема фестиваля неизменна: это воссоздание прошлого полуострова. Но все чаще реконструкторы других эпох желают стать участниками проекта и поделиться знаниями о мировой истории. Кроме привычных площадок, посвященных Крыму («Античность», «Древняя Русь и Византия», «Loco Cimbali (XV век)», «Первая оборона Севастополя», «Великая Отечественная война» и «Афганская войны»), появятся как совсем новые, так и «участники» прошлых фестивалей в разные годы, - сообщили организаторы фестиваля.

Фестиваль пойдет с 13 по 15 сентября

Площадки Первой мировой и Холодной войны вернутся на Федюхины высоты с новыми активностями.

«Первая мировая война» представит реконструкцию возможного укрепленного пункта стран Антанты и военно-полевого лагеря Русской императорской армии со странами Центральных держав. А в Холодной войне темой площадки станет открытие парашюта! Одна из основных экспозиций будет посвящена средствам парашютного десантирования: покажут десантную экипировку Советского Союза, парашютные системы, правила подгонки снаряжения и швартовки вооружения при десантировании.

- Керчь – единственный из крымских городов, где инкогнито побывал Петр I. Об этой странице истории полуострова расскажут на площадке «320 лет прибытия Петра I в Крым». Здесь появится моряцкая школа, развернется русский лагерь с военными учениями и забавами того времени, а также царский приказ, где писарь обучит грамоте, - рассказали организаторы.

Кроме этого гости станут участниками совершенно новых событий истории Крыма, посвященных Османской империи XVI-XVII века. На площадке развернется янычарский лагерь рядом с небольшим восточным базаром, где каждый сможет попрактиковаться в торге с мастерами своего дела.

Земли Севастополя посетят самые неординарные участники фестиваля – «Индейцы Северной Америки XIX века»

Земли Севастополя посетят самые неординарные участники фестиваля – «Индейцы Северной Америки XIX века».

Увидят также зрители лагерь наемников в городе перед осадой: познакомятся с повседневной жизнью XVI века, примут участие в тренировках и играх, обучатся ремеслам (изготовлению солдатской обуви, к примеру) и даже (при желании) вступят в ряды Ландскнехтов.

А в лагере старателей посетителей ждет эпоха золотой лихорадки в Америке 1840-х годов. Гости будут мыть золото в грязи, колоть киркой большие валуны в поисках золотой жилы, набивая себе мозоли и мучаясь от жажды. Для ценителей мирного досуга запланированы занятия пэчворком и приготовление походной пищи.