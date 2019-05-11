В Крыму приостановили подъем артефактов с затонувшего судна с картинами Айвазовского

На затонувшем 100 лет назад у берегов Крымского полуострова пароходе «Генерал Коцебу» временно приостановлен подъем артефактов, поскольку существует риск уничтожения картин, которые предположительно принадлежат кисти Ивана Айвазовского.

Как сообщил «Комсомольской правде-Крым» руководитель экспедиции «Нептун» Роман Дунаев, при подъеме велика вероятность утраты картин мариниста.

- Сначала нужно достать картины из двухметрового слоя ила, а затем извлечь из трюма. Мы не знаем, что под илом! Пока не провести сложные работы по уборке ила из кают компании, невозможно нечего сказать. Шанс поднять картины есть, но пока неизвестно, когда именно это произойдет. Все будет зависеть от решения Фонда президентских Грантов, - рассказал Роман Дунаев.

Напомним, судно с десятью картинами обнаружили на глубине 40 метров в 12 милях от мыса Тарханкут на западе Крыма в июне 2018 года. Эксперты отмечают, что картины, найденные на стенах «Генерала Коцебу», могут принадлежать кисти великого мариниста, поскольку Иван Айвазовский оставлял часть работ на суднах, где и писал их.

На затонувшем 100 лет назад в Крыму корабле найдена картина Айвазовского.

Двухпалубный пароход «Генерал Коцебу» был построен в Англии в 1866 году, он назван в честь губернатора Новороссии.

Затонуло судно 16 апреля 1895 года после того, как произошло столкновение с транспортом Черноморского флота «Пендераклия». «Коцебу» был первым пароходом, который вошел в акваторию Суэцкого канала во время его открытия в 1869 году. Иван Айвазовский входил в состав делегации, которая участвовала в открытии канала, его миссия была – запечатлеть происходящее.