"Папа слезно умолял вызвать вертолет": Пилот о спасении девочки, которую унесло на воздушном шаре в Феодосии

Воздухоплавательный фестиваль «Крымская весна» под Феодосией едва не завершился трагедией - семья из трех человек наслаждалась красотами природы на воздушном шаре, но аэростат начал резко снижаться. При столкновении с землей родители выпали из корзинки вместе с пилотом, а 11-летняя девочка осталась. Шар вместе с ней начал резко набирать высоту. Первым помогать туристам из Самары бросился пилот другого аэростата Роман Кучерявый.

- 3 мая мы подняли воздушные шары в небо в рамках фестиваля «Крымская весна». Проводим его в пятый раз. Стояла тихая благоприятная погода, которая очень подходит для полетов, - вспоминает пилот аэростата Роман Кучерявый.

Пилот Роман Кучерявый имеет 15-летний опыт управления воздухоплавательными средствами. Фото: личный архив

В 7 утра он, как и все, наслаждался полетом в районе села Журавки, где проходил фестиваль.

- Потом я увидел, как недалеко от меня воздушный шар резко начал спускаться вниз, а потом снова поднялся вверх, хотя такого быть не должно было. Шар должен снижаться примерно со скоростью 0,5-1 метр в секунду, но не так быстро. Потом я увидел, как резко побежали люди… Я принял решение немедленно посадить свой шар, - рассказывает Роман.

Как только пилот спустился на землю, ему сказали, что из воздушного шара выпало несколько людей, а в корзине воздушного судна осталась девочка.

ПИЛОТ ПЕРВЫМ ПОЗВОНИЛ В МЧС

- Пока я складывал шар, ко мне с криками подбежал отец, мать девочки и сам пилот. Отец начал слезно меня умолять, чтобы я поднял шар, вызвал вертолет, чтобы догнать дочку. Но это невозможно. Родители были в критическом состоянии, как и сам пилот, который неудачно приземлился. Я увидел, что шар идет в акваторию Феодосийского залива, срочно позвонил в МЧС и объяснил, что нужны спасательные катера на случай, если бы девочку унесло в море. В этот момент аэростат был в районе косы Золотой пляж, - продолжил свой рассказ пилот.

После Роман начал искать машину, чтобы ехать по траектории полета аэростата.

- Я залез вместе с родителями девочки в машину журналиста. Благо, ехал он быстро. Все это время успокаивал их и наблюдал, куда летит шар. Большой плюс, что все это время папа был на связи с девочкой, у нее с собой был мобильный телефон. Она начала спрашивать, что ей делать, хотела уже прыгать. Я сказал, что ничего с ней не случится, и как только шар приземлится, мы ее заберем. Папа передавал мои слова, - вспоминает Роман Кучерявый.

Машина, нарушая все правила, со скоростью больше 100 километров в час неслась в сторону Берегового. После разговора с пилотом родители девочки немного успокоились.

- Воздушный шар - одно из самых безопасных воздушных средств, потому что может безопасно приземлиться и без помощи пилота. Трагических случаев на моей памяти не было, - отмечает Роман. Он знает, о чем говорит - уже 15 лет бороздит воздушные просторы, а непосредственно аэростатами управляет с 2014 года.

Пока машина мчалась по трассе, Роман заметил, как воздушный шар, наконец, приземлился.

"ПОСЛЕ ПРИЗЕМЛЕНИЯ ДЕВОЧКА ОБНЯЛА ПАПУ"

- Отец сразу же позвонил девочке. Она сказала, что благополучно приземлилась, ничего не повредила. Мы подъехали к месту, а за нами машины МЧС. Девочка встретила нас со слезами на глазах, но была очень счастливой, обняла папу. Ей повезло, что приземлилась во дворе частного дома около курятника. Шар был практический целый, но немного зацепился за арматуру строящегося дома неподалеку, - рассказал пилот.

Девочка пролетела около 10 километров. Фото: ГУ МЧС по Крыму

Шар пролетел примерно 12 километров, вся спасательная операция заняла примерно 15 минут.

Аэростатом, который унес девочку, управлял пилот Сергей Медведев.

- Мы разговаривали с ним, очень неопытный пилот, за его плечами всего 100 часов налета. В среднем должно быть по 1000-2000 часов. Сергей признал свою ошибку. Дальше, конечно, будут разбираться следователи. Но я думаю, что здесь на лицо ошибка пилота. Он резко сорвал клапан с воздухом, и шар пошел вниз, люди ударились об землю. Думаю, он просто отвлекся, или с пассажирами разговаривал, или фотографировал что-то, и не проконтролировал безопасное снижение, - выразил свою точку зрения Роман Кучерявый.

Корзина аэростата осталась цела. Фото: ГУ МЧС по Крыму

ОФИЦИАЛЬНО

Крымский следственный отдел на транспорте Главного следственного управления СКР по Республике Крым возбудил уголовное дело по факту инцидента, во время которого 12-летняя девочка оказалась на неуправляемом воздушном шаре.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

- На первоначальном этапе расследования проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты оболочка и гондола аэростата. Изъяты правоустанавливающие и классификационные документы на тепловой аэростат, а также документы на право управления воздушным судном. Выполнены другие следственные действия, - уточнили в Следственном комитете РФ по Республике Крым.

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