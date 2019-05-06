Служил мичманом на крейсере «Адмирал Кузнецов»: В трагедии в Шереметьево погиб 25-летний севастополец и его супруга

В авиакатастрофе в аэропорту «Шереметьево» погиб уроженец Севастополя Роман Власов со своей супругой Мариной.

Молодые летели в Североморск. Там 25-летний парень служил мичманом на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».

Его супруга была на год моложе - Марине на днях, 13 мая, должно было исполниться 24 года.

Роман родился в Севастополе и закончил там Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова. Он выпустился в 2015 году.

У него в Севастополе осталась мама - Наталья Власова, она работает преподавателем анатомии в медицинском колледже имени Жени Дерюгиной.

- Мы учились с ним с одной школе-интернат №3. Он был на класс старше. Я не очень тесно с ним общалась, но он хорошим парнем был, отзывчивым, добрым. Часто были школьные мероприятия, много где участвовал, - рассказывает его школьная знакомая Анна Гудкина.

- Рома - мой ученик с 2014 г. в Черноморском высшем Ордена Красной Звезды училище им. П.С. Нахимова. Отделение среднего профессионального образования. Умный, старательный, - рассказывает преподаватель Мария Баханова. - Искренний и доброжелательный. Очень любил свою Маришу, мечтал по окончании Училища сделать ей предложение... Настойчивый и целеустремленный. Выпустившись из стен училища в звании мичмана, тут же подал документы на заочную форму обучения по специальности инженер-судоводитель в нашем училище. Мамина гордость, любимец преподавателей, надёжный друг одноклассникам...Мечтал стать независимым, обеспечить матери достойную жизнь. Распределился по собственному желанию на авианосец Адмирал флота Советского Союза Кузнецов, дислоцированный в Мурманске. Любимая жена, любимая перспективная работа, сплочённый коллектив наших выпускников на корабле, смелые планы на будущее... И все оборвалось вмиг. Стальной гроб в небе. Адский огонь. Сгорели заживо. Рядом. Вместе. До последнего дыхания.

Даниил Токарев, друг погибшего, называет Романа «человек-добрая душа». В помощи он никогда не отказывал. Был жизнерадостным и общительным парнем.

Роман Власов был жизнерадостным и общительным человеком. Фото: Даниил Токарев

- Мы познакомились еще в 2012 году, когда поступали в ЧВВМУ им.П.С. Нахимова.

Был отличником. Закончил на пятерки север, в город Североморск. Там уже судьба наша разошлась, в том смысле что попали на разные корабли. Роман служил на «Адмирале Кузнецове», а я на «Маршале Устинове», - делится Даниил.

Роман с друзьями с Санкт-Петербурге. Фото: Даниил Токарев

После этого он уехал поступать в Санкт-Петербург, позже приехал попытать счастья приехал и Роман. Но не сложилось.

- Романа знаю с самого детства. Мы с ним соседи - я на втором этаже живу, а он на пятом, - рассказал «Комсомольской правде - Крым» Рефат Джалилов. – Вместе на улицу ходили, в тренажерке занимались. Он с детства мечтал стать моряком. И сразу после училища начал служить на Севере. Мы все его спрашивали, не холодно ли там? Говорил, что нормально, только в Севастополь его тянет, потому что по маме скучал – она его одна же вырастила.

Пару лет тому назад женился. И все говорил о своей Марине, какая она у него замечательная. Мечтал о детях. Роман никогда не предупреждал о том, когда опять появится в городе. Сидишь дома, звонок в дверь: "Привет, Рефат"!

- Романа знаю с самого детства. Мы с ним соседи - я на втором этаже живу, а в он на пятом, - рассказал «Комсомольской правде - Крым» Рефат Джалилов. – Вместе на улицу ходили, в тренажерке занимались. Он с детства мечтал стать моряком. И сразу после училища начал служить на Севере. Мы все его спрашивали, не холодно ли там? Говорим, что нормально, только в Севастополь его тянет, потому что по маме скучал – она его одна же вырастила.

Пару лет тому назад женился. И все говорил о своей Марине, какая она у него замечательная. Мечтал о детях. Роман никогда не предупреждал о том, когда опять появится в городе. Сидишь дома, звонок в дверь: - Привет, Рефат!

Подруга Натальи Власовой, которую зовут Рано, уделила "КП-Крым" всего пару минут, больше не смогла говорить из-за слез: - Вчера (5 мая, воскресенье. – От ред.) Роман и Марина возвращались из отпуска: три недели пробыли в Севастополе, гостили у мамы.Уехали на Симферополь, благополучно долетели до Москвы – позвонили Наташе, что все хорошо и скоро уже посадка на мурманский рейс...

- Лично не знал Романа. О том, что он погиб, нам сообщили его друзья, который вместе с ним служат на корабле, - рассказал "Комсомольская правда - Крым" Дмитрий Макаров, врио заместителя начальника по военно-политической работе Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища имени П.С. Нахимова. - Точно знаю, что супруги Власовы Роман и Марина летели в Мурманск в 13-ом ряду. Откуда такая информация? Они же здесь билеты брали. Его мама Наталья Владимировна сейчас находится дома в Севастополе. Сомневаюсь, что она полетит на опознание в Москву, потому что ни от сына, ни от невестки ничего не осталось. Даже идентифицировать нечего: они же числятся в списках без вести пропавших или как там, по другому судьба других пассажиров неизвестна. Сейчас мы объявили сбор средств для мамы Романа - он был ее единственным сыном.

ОФИЦИАЛЬНО

- 5 мая случилась страшная трагедия. Севастополь и жители города выражают свои соболезнования родным и близким и семьям погибших. К сожалению, эта трагедия затронула и наш город. В числе погибших оказалась семья мичмана Власова. Уже дано поручение, чтобы вся необходимая помощь была оказана семье нашего севастопольца, - сообщил вице-губернатор правительства Илья Пономарев.

Люди скорбят по погибшим и выражают соболезнования их семьям. Фото: пресс-служба правительства Севастополя

В память о погибших в авиакатастрофе в Шереметьево жители Севастополя несут цветы и свечи к стеле города-героя Мурманск на аллее городов-героев. Люди скорбят по погибшим и выражают соболезнования их семьям.

Напомним, в Москве в аэропорту "Шереметьево" 5 мая произошла ужасная трагедия. В авиакатастрофе погиб 41 человек. Они летели из столицы в Мурманск. Самолет Sukhoi Superjet 100 через 28 минут вылета экстренно вернулся из-за возгорания и совершил аварийную посадку.

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