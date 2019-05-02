День Победы 9 мая 2019 года в Севастополе: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть

Гостей и жителей Севастополя ждет масса интересного во время празднования Дня Победы 9 мая.

Предлагаем ознакомиться с программой, чтобы увидеть, как можно больше и везде успеть.

С 9.00 начнутся официальные мероприятия с возложения цветов у Мемориала героической обороны Севастополя 1941–1942 годов. Затем ориентировочно в 9.30 начнется парад войск и техники.

Шествие «Бессмертного полка» начнется примерно в 11.00. Участники акции проследуют по улице Ленина, проспекту Нахимова и закончат движение на площади Лазарева.

В эко-парке «Лукоморье» с 12-00:

- выставка обмундирования и оружия времен Великой Отечественной войны, которая будет представлена военно-историческими клубами Севастополя;

- караоке «Песни военных лет»;

- уроки живой истории;

- конкурсы для детей и взрослых (перетягивание каната, прыжки в длину, бой подушками).

С 13-00:

- концертная программа с участием шоу-ансамбля «Мечта» и других коллективов культурного комплекса «Корабел»;

-две полевых кухни.

Шествие «Бессмертного полка» начнется примерно в 11.00

В 16.00 на набережной Приморского бульвара, у Аквариума в четвертый раз состоится общегородской танцевальный флешмоб «За Победу танцуй до победного!». Участники акции прославят танцем, как символом мира, жизни и любви, подвиги Героев Великой Отечественной войны.

В 18.00 - музыкальный арт-проект «Победный Вальс» приглашает жителей и гостей города на танцевальный вечер «В шесть часов вечера после войны».

Место проведения:

- площадь перед ГБУК «Культурно-информационный центр»;

- площадь перед ГБУК «Культурный комплекс «Корабел»;

- сквер на пересечении улиц Урицкого и Крестовского в Балаклавском МО.

В 18.30 в театре Луначарского состоится спектакль «Письма Первой Крымской», в основу которого легли послания участников сражений: штабс-офицера французской армии Шарля Боше, капитана королевских фузилеров Тимоти Гроуинга и лейтенанта Августа Карловича Комстадиуса. Они одержимы различными желаниями — отстоять Севастополь или стереть его с лица земли. В постановке Евгения Журавкина судьбы англичанина, француза и русского офицера, которые сражаются на противоположных сторонах и за разные идеалы, приходят к общему знаменателю.

В 21.00 на Сапун горе гости увидят мультимедийную инсталляцию «За год до Великой Победы. Севастополь — 1944».

22-00 – Праздничный артиллерийский салют и фейерверк над акваторией Севастопольской бухты.

Программа может меняться и дополняться.