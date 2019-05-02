Клещи в Крыму и Севастополе в 2019 году: опасные районы на карте
В разгар майских праздников мало кто из гостей и жителей полуострова предпочитают оставаться дома. Когда крымские природные достопримечательности так и манят совершить поход по лесным и горным тропам, а также устроить пикник в траве.
Однако именно там и притаились злейшие врага туристов – клещи. Весной их активность на пике и принести с собой домой «сюрприз» в виде кровопийцы на коже очень легко.
- Одно из самых распространенных заболеваний, передающихся клещами - клещевой вирусный энцефалит. Это острое инфекционное вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему, что может привести к инвалидности и даже смерти. Возбудитель болезни передается человеку в первые минуты присасывания зараженного клеща вместе с обезболивающей слюной, - предостерегают от беспечности туристов эксперты в Роспотребнадзоре.
Где можно встретить клещей – в первую очередь там, где много травы и буйство зелени.
Кровососы особо активны в крымской столице, Феодосии, Судаке, Ялте, Алупке, Гурзуфе, Алуште, Симферопольском, Бахчисарайском, Белогорском, Кировском районах, Севастополе.
Возбудитель болезни передается человеку в первые минуты присасывания зараженного клещаФото: Александр БОЙКО
Опасными считаются следующие популярные районы Крыма и Севастополя:
- Черноречье;
- Байдарская долина;
- Торопова дача;
- Алимова балка;
- Красный мак;
- Краснокаменка (Гурзуф);
- Васильевское озеро в Ялте;
- Грушевое озеро;
- Куйбышевское лесничество;
- Лучистое;
- Эски-Кермен;
- Терновка;
- Район пещер Челтер-Коба;
- Зеленогорье.
ВАЖНО
Роспотребнадзор с 1 по 15 мая запустил горячую линию по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей.
Но и самим надо знать, как уберечься от клещей.
Эксперты дали следующие рекомендации: необходимо надевать специальный защитный костюм или одежду, под которую не могут заползти клещи. Это - рубашка с длинными рукавами, укрепленными у запястий резинкой. Рубашка заправляется в брюки, концы брюк - в носки и сапоги, а голову и шею лучше закрыть косынкой.
Необходимо использовать также отпугивающие средства – репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду.
Пока вы находитесь на природе, рекомендуется периодически осматривать свою одежду и тело.
Не лишним будет сделать прививку. Завершить прививочный курс необходимо за две недели до выезда. При отсутствии прививки можно провести серопрофилактику, которая означает введение человеческого иммуноглобулина в течение 96 часов после присасывания клещей.
КОНКРЕТНО
Если в походе нет возможности оперативно вернуться домой и обратиться к врачу, можно снять клеща самостоятельно. Для этого следует использовать нитку. Нa ее конце дeлaют пeтeлькy и нaбpacывaют ee нa клeщa, кaк мoжнo ближe к кoжe. Пeтeлькy зaтягивaют и aккypaтнo вытягивaют пapaзитa, вpaщaя или cкpyчивaя ниткy, пoдтягивaя ee нa ceбя. Paнкy нyжнo oбpaбoтaть cпиpтoм или йoдoм (мoжнo вoдкoй, oдeкoлoнoм).
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
В Крыму открыли «горячую линию», позвонив на которую специалисты Роспотребнадзора проконсультируют вас по любым вопросам, связанным с профилактикой клещевого вирусного энцефалита. Телефон: 8 (978) 91-91-123.
АДРЕСА ЛАБОРАТОРИЙ
Клеща на проверку нужно нести в «Центр гигиены и эпидемиологии в РК и Севастополе».
Алушта
Адрес: ул. 60 лет СССР, 3а
Телефон: 8 (36560) 5-15-60
Бахчисарай и Бахчисарайский район
Адрес: Бахчисарай, ул. Советская, 17
Телефон: 8 (36560) 4-35-96
Белогорск, Белогорский район, Кировский район
Адрес: Белогорск, ул. Нижнегорская, 67
Телефон: 8 (36559) 9-67-94
Джанкой, Джанкойский район
Адрес: Джанкой, ул. Дзержинского, 30
Телефон: 8 (36564) 3-15-39
Евпатория, Черноморский и Раздольненский районы
Адрес: Евпатория, ул. Некрасова, 37/43
Телефон: 8 (36569) 6-17-13
Керчь, Ленинский район
Адрес: Керчь, ул. Комарова, 67
Телефон: 8 (36561) 2-22-90
Красногвардейский район
Адрес: пгт Красногвардейское, ул. Тельмана, 23
Телефон: 8 (36556) 2-32-47
Красноперекопск, Красноперекопский и Первомайский районы
Адрес: Красноперекопск, ул. Шевченко, 2
Телефон: 8 (36565) 3-14-11
Саки, Сакский район
Адрес: Саки, ул. Санаторная, 9
Телефон: 8 (36563) 2-36-68
Симферополь и Симферопольский район
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ИСТОЧНИК KP.RU
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