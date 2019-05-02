Клещи в Крыму и Севастополе в 2019 году: опасные районы на карте

В разгар майских праздников мало кто из гостей и жителей полуострова предпочитают оставаться дома. Когда крымские природные достопримечательности так и манят совершить поход по лесным и горным тропам, а также устроить пикник в траве.

Однако именно там и притаились злейшие врага туристов – клещи. Весной их активность на пике и принести с собой домой «сюрприз» в виде кровопийцы на коже очень легко.

- Одно из самых распространенных заболеваний, передающихся клещами - клещевой вирусный энцефалит. Это острое инфекционное вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему, что может привести к инвалидности и даже смерти. Возбудитель болезни передается человеку в первые минуты присасывания зараженного клеща вместе с обезболивающей слюной, - предостерегают от беспечности туристов эксперты в Роспотребнадзоре.

Где можно встретить клещей – в первую очередь там, где много травы и буйство зелени.

Кровососы особо активны в крымской столице, Феодосии, Судаке, Ялте, Алупке, Гурзуфе, Алуште, Симферопольском, Бахчисарайском, Белогорском, Кировском районах, Севастополе.

Возбудитель болезни передается человеку в первые минуты присасывания зараженного клещаФото: Александр БОЙКО

Опасными считаются следующие популярные районы Крыма и Севастополя:

- Черноречье;

- Байдарская долина;

- Торопова дача;

- Алимова балка;

- Красный мак;

- Краснокаменка (Гурзуф);

- Васильевское озеро в Ялте;

- Грушевое озеро;

- Куйбышевское лесничество;

- Лучистое;

- Эски-Кермен;

- Терновка;

- Район пещер Челтер-Коба;

- Зеленогорье.

ВАЖНО

Роспотребнадзор с 1 по 15 мая запустил горячую линию по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей.

Но и самим надо знать, как уберечься от клещей.

Эксперты дали следующие рекомендации: необходимо надевать специальный защитный костюм или одежду, под которую не могут заползти клещи. Это - рубашка с длинными рукавами, укрепленными у запястий резинкой. Рубашка заправляется в брюки, концы брюк - в носки и сапоги, а голову и шею лучше закрыть косынкой.

Необходимо использовать также отпугивающие средства – репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду.

Пока вы находитесь на природе, рекомендуется периодически осматривать свою одежду и тело.

Не лишним будет сделать прививку. Завершить прививочный курс необходимо за две недели до выезда. При отсутствии прививки можно провести серопрофилактику, которая означает введение человеческого иммуноглобулина в течение 96 часов после присасывания клещей.

КОНКРЕТНО

Если в походе нет возможности оперативно вернуться домой и обратиться к врачу, можно снять клеща самостоятельно. Для этого следует использовать нитку. Нa ее конце дeлaют пeтeлькy и нaбpacывaют ee нa клeщa, кaк мoжнo ближe к кoжe. Пeтeлькy зaтягивaют и aккypaтнo вытягивaют пapaзитa, вpaщaя или cкpyчивaя ниткy, пoдтягивaя ee нa ceбя. Paнкy нyжнo oбpaбoтaть cпиpтoм или йoдoм (мoжнo вoдкoй, oдeкoлoнoм).

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

В Крыму открыли «горячую линию», позвонив на которую специалисты Роспотребнадзора проконсультируют вас по любым вопросам, связанным с профилактикой клещевого вирусного энцефалита. Телефон: 8 (978) 91-91-123.

АДРЕСА ЛАБОРАТОРИЙ

Клеща на проверку нужно нести в «Центр гигиены и эпидемиологии в РК и Севастополе».

Алушта

Адрес: ул. 60 лет СССР, 3а

Телефон: 8 (36560) 5-15-60

Бахчисарай и Бахчисарайский район

Адрес: Бахчисарай, ул. Советская, 17

Телефон: 8 (36560) 4-35-96

Белогорск, Белогорский район, Кировский район

Адрес: Белогорск, ул. Нижнегорская, 67

Телефон: 8 (36559) 9-67-94

Джанкой, Джанкойский район

Адрес: Джанкой, ул. Дзержинского, 30

Телефон: 8 (36564) 3-15-39

Евпатория, Черноморский и Раздольненский районы

Адрес: Евпатория, ул. Некрасова, 37/43

Телефон: 8 (36569) 6-17-13

Керчь, Ленинский район

Адрес: Керчь, ул. Комарова, 67

Телефон: 8 (36561) 2-22-90

Красногвардейский район

Адрес: пгт Красногвардейское, ул. Тельмана, 23

Телефон: 8 (36556) 2-32-47

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