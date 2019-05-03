В Крыму загорелась самая большая мусорная свалка региона

В полусотни километрах от Симферополя полыхает полигон твердых коммунальных отходов. Это главная свалка Республики Крым, сюда везут отходы со всего региона.

- Пламя охватило свалку по всей площади. По официальной версии руководства полигона, причиной возгорания стал поджог, - сообщил активист общественного объединения «Стоп Хлам Крым» Сергей Дубовик.

Со ссылкой на руководителя ООО «Тургеневский карьер» Дмитрия Урсина, активист пишет о том, что возгорание пытаются потушить сотрудники свалки без привлечения сил со стороны. И что на такой случай у компании, как и положено по мерам противопожарной безопасности, припасено на самом полигоне свыше 20 тысяч м3 грунта.

- На данный момент очаг возгорания локализован. Ведется пересыпка грунтом. Работает 20 единиц техники (самосвалы, бульдозера, погрузчики) - цитирует общественник Дмитрия Урсина.

Доверяй, но проверяй!

Сергей Дубовик рассказал, что после разговора с Урсиным на следующий же день поехал на якобы потушенную свалку и увидел, что она по-прежнему дымит, чадит и отравляет жизнь близлежащему поселку, который находится всего лишь в одном километре от свалки. В Тургенево сейчас проживает около 350 человек, из которых полсотни несовершеннолетних детей. Млад и стар дышат дымом и вонью, что малоприятно и очень вредно для здоровья. Горят не бумажки и дровишки, а токсичный полиэтилен и прочие современные химические вещества, которые не разлагаются естественным путем сотнями лет, а то и тысячелетиями.

- О пожаре на мусорном полигоне в Тургенево пришлось сообщить лично министру Министру чрезвычайных ситуаций Республики Крым, - резюмирует общественник и приводит весомый доводы для такого шага. - Мусорный полигон в Тургенево продолжает полыхать. Лихорадочные попытки руководства полигона устранить возгорание своими силами не дали ощутимых результатов.

Активист отметил, что министр МЧС Сергей Шахов пообещал помочь "как можно скорее принять все необходимые меры".

Пока же вопрос остается открытым.

ООО «Тургеневский карьер» на сегодняшний день занимает порядка семи гектаров, но в ближайшее время планируется площади увеличить в три раза.

На полигоне ТКО установлен мусоросортировочный завод, который должен отчасти снизить экологическую нагрузку, но пока конвейер не запущен в эксплуатацию. Дело стало за разрешительными документами.