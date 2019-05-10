На набережной Ялты фашистские танки и дзоты: 10 фотографий, где прошлое встретилось с настоящим

Прямо на набережной Ялты припарковались фашистские танки: железные махины стоят на фоне Черного моря, а на них красуются немецкие солдаты.

Тяжелую военную технику захватчики парковали у моря. Фото: Валентин Вербицкий

А чуть в сторонке захватчики обустроили дзот: выложили мини-крепость из камня

Яростные бои шли и в прибрежной зоне. Фото: Валентин Вербицкий

Набережная имени Владимира Ленина, самое популярное место отдыха туристов и жителей курортного города, больше семи десятков лет тому назад, в годы Великой Отечественной войны выглядела совсем не так, как сейчас.

Военные заполонили курортный город. Фото: Валентин Вербицкий

В ноябре 1941 года фашисты вторглись на Южный берег Крыма и Ялта оказалась во власти оккупантов.

Ялта во время войны была сильно разрушена. Фото: Валентин Вербицкий

Фашисты обосновались в Ялте, как у себя дома, не только воевали, но и отдыхали. Прогуливались там же, где и сейчас любят дышать морским воздухом туристы.

Захватчикам набережная пришлась по душе. Фото: Валентин Вербицкий

Фашисты были не прочь и на велосипеде прокатиться по набережной с ветерком.

Снимок на память. Фото: Валентин Вербицкий

И с удовольствием позировали на фоне курортных пейзажей.

Совместил прошлое и настоящее фотохудожник из Ялты Валентин Вербицкий, который создал альбом "Пересечение времен".

Валентин Вербицкий - автор работ выставки "Пересечение времен" Фото: личный архив

- Просто когда попадается на глаза интересное архивное фото, то ищу, где оно было снята. Делаю свежий снимок и потом на компьютере, все совмещаю в фотошопе - рассказал "Комсомольской правде - Крым" Валентин Вербицкий.

Фотохудожник родился и вырос в Ялте.

- Я очень хорошо знаю город и его историю, поэтому особых трудностей при работе не возникает, - отметил крымчанин. - В особых случаях, когда возникают вопросы, то иду за советом к старожилам - бабушкам и дедушкам, переживших военное лихолетье.

На улицах появились баррикады. Фото: Валентин Вербицкий

Ведь зачастую на фото изображены те здания, которых уже давно в помине нет.

Многие из тех, кого задержали оккупанты, были затем убиты. Фото: Валентин Вербицкий

Правда очень мало осталось свидетелей военных времен: одни погибли от рук захватчиков в те страшные года, другие просто ушли из жизни от старости.

За те семь десятков лет, что прошли после Великой Отечественной войны, курортный город очень сильно изменился.

- На всех изображениях период оккупации Ялты - 1941-1944 года, - рассказал «Комсомольской правде - Крым» военный историк Сергей Ченнык,- Большая часть снимков - это расцвет, если так можно сказать, оккупации.

Историк предположил, что укрепления на улицах, скорее всего сфотографировали весной 1944-ого, когда на Ялту наступали части Красной Армии.

- Например, на фото, сделанном возле Морского вокзала, немцы, судя по наличию тягача, как раз готовятся к выезду на позицию, - считает военный эксперт. - Апрель 1944. Немцы пытаются задержать Красную армия, замедлить ее движение к Севастополю и выдвигают на горную дорогу зенитную артиллерию.

Возле Морского автовокзала "припарковался" полугусеничный тягач и зенитная пушка. Фото: Валентин Вербицкий

Сергей Ченнык сообщил, что подпись к фото в первоисточнике гласит: - Немецкий полугусеничный тягач Sd.Kfz.7 (Sonderkraftfahrzeug 7 mittlerer Zugkraftwagen 8t) и 88-мм зенитная пушка FlaK 18 (8.8 Flugzeugabwehrkanone 18) у сгоревшего здания Морского вокзала в Ялте

Всего фашистская оккупация Южного берега Крыма длилась 2 года и 5 месяцев. Весной 2019 года город-курорт Ялта отметила 75-летие освобождение от немецко-фашистских захватчиков.