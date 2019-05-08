День Победы 2019 в Крыму и Севастополе: как будет ходить транспорт, какие улицы перекроют и где запретят парковаться

СИМФЕРОПОЛЬ

9 мая с 5.00 до 12.30 движение будет ограничено на:

- пр. Кирова (на участке от пл. Амет-Хан Султана до пл. Советской включительно);

- по ул. Севастопольской (на участке от перекрестка ул. Севастопольской и ул. Козлова до пересечения ул. Севастопольской и пр. Кирова);

- ул. Карла Маркса (на участке от перекрестка пр. Кирова и ул. Карла Маркса до пересечения ул. Карла Маркса и ул. Павленко);

- ул. Павленко (на участке от перекрестка ул. Павленко и ул. Карла Маркса до парка им. Ю.А. Гагарина).

С 18.00 до 22.30 будет перекрыт проезд по проспекту Кирова (на участке от перекрестка пр. Кирова и ул. Гоголя до пересечения ул. Севастопольской и пр. Кирова).

Общественный транспорт будет ходить в объезд:

- по улицам Киевская, Шмидта, Пролетарская, Кавказская, Караимская (маршруты: 1 А-Б, 2 ,3, 4, 6, 7, 8, 10, 12 А-Б, 13, 15, 25, 30, 41, 49, 50, 52, 54, 55, 61, 63, 69, 70, 78, 81, 85, 86, 90, 91, 94, 98);

- по улицам Павленко, Маяковского (маршруты 1 А-Б, 4, 12 А-Б № 52, 59, 60, 61, 62, 67,81, 93, 98).

Водителей просят заранее продумать пути объезда и найти места для парковки.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Парковка запрещена с 20.00 8 мая до 12.30 9 мая на следующих улицах:

- по проспекту Кирова (на участке от пл. Амет-Хан Султана до пл. Советской включительно)

- по улице Севастопольской (на участке от перекрестка ул. Севастопольской и ул. Козлова до пересечения ул. Севастопольской и пр. Кирова)

- по ул. Карла Маркса (на участке от перекрестка пр. Кирова и ул. Карла Маркса до пересечения ул. Карла Маркса и ул. Павленко)

по улице Павленко (на участке от перекрестка ул. Павленко и ул. Карла Маркса до парка им. Ю.А. Гагарина).

Кроме того, 9 мая с 10.00 до 16.00 парковка транспортных средств будет запрещена по ул. Ленина (на участке от пл. Советской до пересечения ул. Ленина и ул. Пролетарской).

СЕВАСТОПОЛЬ

9 мая с 6.00 до 14.00 для проезда всех видов транспорта, кроме общественного, будут закрыты улицы Портовая, Троллейбусный спуск, Шмидта от площади Ушакова до улицы Очаковцев, по улицам Большая Морская, Очаковцев, Генерала Петрова от площади Лазарева до улиц Одесская, Сенявина, Маяковского, Айвазовского, набережной Корнилова, улицам Спуск Шестакова, Ленина (от площади Суворова - проспекта Нахимова до площади Лазарева).

С 8.00 до 14.00 - ул. Ленина (от площади Суворова - проспект Нахимова до площади Лазарева) будет полностью перекрыта.

С 14.00 до 18.00 будет ограничено движение транспорта, за исключением общественного, по улице Ленина от площади Суворова - проспект Нахимова до площади Лазарева.

С 18.00 до 23.59 вводится ограничение для всех авто, кроме автобусов и маршруток, на участке улицы Ленина (от площади Суворова до площади Нахимова), на проспекте Нахимова, а также по улице Портовая и улице Троллейбусный спуск.

Некоторые улицы не будут закрывать для проезда общественного транспорта.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

С 00.00 часов и до окончания празднования Дня Победы будет изменено направление одностороннего движения по улице Советская до улицы Спуск Шестакова, а также по улице Воронина от пересечения с улицей Советская до улицы Спуск Шестакова.

В период с 07.00 до 14.00 9 мая исключается посадка и высадка пассажиров на остановках общественного транспорта: «Дом офицеров флота», «Площадь Нахимова».

СУДАК

С 9.00 до .9.40 часов будет ограничено движение транспорта по улице Ленина от магазина «Лидер» до Центральной аптеки № 23, а с 9.40 до 10.00 - от Холма Славы до Центральной аптеки № 23.

КАК ПОГОДКА

Полуостров накроют дожди и грозы

9 мая не забудьте взять на парад зонтик или дождевик. Погоду синоптики обещают сырую, но теплую.

- В четверг ожидаются грозовые дожди, температура воздуха понизится на два-четыре градуса. Днем - от +14 до +19, ночью - от +8 до +13, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Ветер юго-западный, умеренный, до 15 м/с, местами ожидаются грозы.

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