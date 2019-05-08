"Сняли общественное напряжение": Нужно ли было убирать из учебника по истории Крыма скандальную главу о коллаборационизме

- К новому учебному году из пособия «История Крыма.10 класс» будет изъят подраздел «Национальная политика оккупантов. Коллаборационизм». Это решение принято, чтобы снять общественное напряжение, - сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи Крыма.

Скандал после выхода нового учебного пособия для 10 класса тиражом в 11 тысяч экземпляров, напомним, разгорелся в феврале. Тогда депутат Госдумы Руслан Бальбек публично возмутился, что в учебнике есть целая глава в разделе о Великой Отечественной войне, где, как отметил депутат, «приводятся сомнительные рассказы о якобы массовой лояльности крымских татар к оккупантам».

Фото: пресс-служба Руслана Бальбека

Депутату, в частности, не понравились фразы: «часть крымских татар «встречала оккупантов в некоторых городах и деревнях букетами, угощала фруктами и вином», «большинство татарского населения лояльно относилось к немцам, а многие активно помогали», «общая численность крымскотатарских формирований, служивших гитлеровцам с оружием в руках, оценивается в 20 тысяч человек».

Руслана Бальбека поддержал Совет крымских татар. По мнению членов Совета, в пособии содержалась «пропаганда ксенофобии, оправдывался факт депортации российских народов», а также «не были раскрыты другие исторические, документально подтвержденные факты о весомом вкладе крымскотатарского народа в победу в войне».

Еще в феврале школьники перестали пользоваться пособием.

Та самая глава, которая вызвала резонансФото: Александра КОРШУНОВА

- Считаю совершенно недопустимым обвинять весь народ, навешивая клеймо изменников. Если говорить о действительно проверенных и достоверных фактах, то в архивах Минобороны и госархивах нет обобщенной информации о количестве предателей из числа крымских татар, - отметил в комментарии КП-Крым депутат Госдумы Руслан Бальбек. - Нет и поименных списков крымскотатарских предателей - то есть нет ни одного источника, подтверждающего данные, которые указали авторы пособия. Все документы, которые легли в основу репрессий - это докладные и справки НКВД - а с точки зрения исторической истинности на них ссылаться некорректно. Указом Президента РФ незаконно репрессированные крымские народы были полностью реабилитированы. Это означает, что эти докладные и справки - ничтожные и недостоверные. Президент исправил историческую несправедливость. Все мы прекрасно знаем печальные последствия политизации истории, она должна быть наполнена фактами, а не политической ересью. Я считаю решение изъять главу справедливым.

Есть и те, кто против. К примеру, член Совета Федерации Федерального собрания РФ Сергей Цеков. Он входил в состав научно-редакционного совета этого учебного пособия.

- Я думаю, если этот раздел вызывал вопросы, его можно было бы переработать. Решение полностью убрать эту информацию - неверное. Ведь тогда получится, что в Великую Отечественную войну были только герои, а коллаборационизма как такового не было среди всех национальностей. Я считаю, что опубликованная глава объективна. Но те возражения, которые выдвигают крымские татары, я тоже понимаю. Значит, надо было поработать над этой главой вместе с ними и выйти на компромисс, а не полостью удалять эту информацию. Можно изложить этот раздел таким образом, что и дети бы поняли, что были как герои, так и предатели среди представителей всех национальностей, проживающих в Крыму, - сказал Комсомольской правде - Крым Цеков.

По его словам, редактировать главу о коллаборационизме нужно с точки зрения изложения максимальной правды о периоде Великой Отечественной войны без политических пристрастий в этом вопросе.

Он считает, что можно было бы переработать не только главу о коллаборационизме, но и раздел новейшей истории Крыма.

- Там не показаны пророссийские настроения крымчан за все годы нахождения полуострова в составе Украины, это тоже можно было бы исправить, - говорит он.

Автор главы о коллаборационизме, кандидат исторических наук Сергей Юрченко ранее заявил КП-Крым, что информация в учебном пособии была подана с позиции «исторической правды»:

- Я думаю, что сложные проблемы должны освещаться. В том числе, и вопрос коллаборационизма. Есть его пассивная разновидность, когда люди становились коллаборантами в условиях оккупации, чтобы выживать. Есть и активная стадия, когда люди с оружием в руках помогали оккупантам из идейных соображений. Соответственно, в многонациональном Крыму эти процессы нашли отражение в формировании мусульманских национальных комитетов, комитетов армян, русских, украинцев. Это явление было свойственно той суровой обстановке, которая сложилась в годы войны. Историческую правду надо знать, в том числе, и школьникам.

МНЕНИЕ

Иван МЕЗЮХО, политолог:

- Решение Минобраза РК можно воспринимать как результат предметной дискуссии, состоявшейся уже после информационного резонанса вокруг этой главы в учебном пособии. Считаю, что решение министерства о корректировке учебного пособия позволяет снять остроту обсуждения содержания этой главы в местном информпространстве. Убежден, что тему коллаборационизма в Крыму в годы Великой Отечественной войны должны обсуждать эксперты-историки. Не секрет, что она всегда была острой и привлекала внимание представителей местных массмедиа. В истории Крыма достаточно событий, свидетельствующих о межнациональном единстве во время серьезных испытаний, с которыми сталкивалась наша земля, но они не всегда вызывают общественный интерес. Думаю, что задача представителей гражданского общества, занимающихся изучением истории нашего родного края - популяризировать те знания о событиях, во время которых люди, проживающие в Крыму, совместно преодолевали трудности и отражали внешние угрозы.

СПРАВКА «КП»

В период с 1941 по 1944 годы из Крыма депортировали более 183 тысяч крымских татар. Еще 17 000 выселенных человек - это немцы, греки, болгары, армяне, итальянцы. Их обвинили в сотрудничестве с немцами и переселили в Среднюю Азию. 21 апреля 2014 года, после воссоединения Крыма с Россией, президент Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов, пострадавших от сталинских репрессий в Крыму.

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