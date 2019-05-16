В Крыму райское место для туристов-"дикарей" превратили в "ранчо" за бюджетные деньги

ОБЛАГОРОДИЛИ ТЕРРИТОРИЮ

«Ландшафтно-рекреационный парк "Тихая бухта"» - гласит надпись на деревянных воротах, которые неожиданно выросли посреди степи в конце прошлого года. На набережной растянулся низкий белый забор. К пляжу теперь ведут лестницы.

Так власти Крыма решили благоустроить-облагородить популярное место для дикого отдыха в Крыму. Как только теплеет - в Тихую бухту каждый год вереницами тянутся сотни туристов с палатками. Они любят ее за прозрачное море, мелководье, вид на мыс Хамелеон. Позади на высоком холме - могила поэта Максимилиана Волошина, который воспевал эти края в своих стихах, называя Коктебель и его окрестности волшебной Киммерией.

Обвал мыса Хамелеон в Крыму, Коктебель.Май 2016 года. Ландшафт Тихой бухты хрупкий. Почва обваливается и без застройки Видео: "ЮгЯлта"

Теперь Киммерия (или, по крайней мере, ее часть) - в руках ГАУ РК «Управление особо охраняемыми природными территориями». И - вуаля! - на берегу вдруг появляется спортплощадка с навесами и тренажерами.

- Мы облагородили территорию. Установили 20 домиков-беседок для отдыха. На набережной появилась спортплощадка под открытым небом с тренажерами. Там, где люди копали себе ступеньки, чтобы спуститься к пляжу, установлен деревянный спуск, - рассказала заместитель министра экологии и природных ресурсов Крыма Алла Архангельская.

Турники и тренажеры на набережной уже опробовали первые посетители. Фото: Управление особо охраняемыми природными территориями Республики Крым

Кроме того, на территории некогда дикого места появятся биотуалеты, медико-спасательные пункты и модули для переодевания.

ЗА 5 МИЛЛИОНОВ

За проход на территорию денег брать не будут, а вот за предоставляемые услуги придется раскошелиться. Так, оплачивать придется отдых в деревянных беседках, посещение туалета и пользование мангала. Хотите разбить палатку? Тоже будьте любезны отдать 300 рублей в сутки.

Эти деньги, по данным Управления ООПТ Крыма, пойдут на сбор и вывоз мусора, инструменты для его уборки, оплату труда двух сторожей, инженера и начальника, а также "амортизацию беседок".

Суммы на "облагораживание" Тихой бухты затрачены немаленькие: 860 тысяч за поставку стройматериалов и оборудования, 1,2 миллиона - на спортивную площадку под открытым небом, 3 миллиона - за "деревянные конструкции и столярные изделия". В сумме получается более 5 миллионов.

"ХОТИМ НЕТРОНУТОЙ ПРИРОДЫ"

Благоустройство не обрадовало ни местных жителей, ни отдыхающих с материка. Со времен Советского Союза Тихая бухта принимала сотни желающих насладиться природой и диким отдыхом на побережье. Белый забор посреди степи совершенно не вписывается в концепцию.

- Как же неестественно смотрится это «ранчо»! Скотный двор от Минэкологии на фоне нетронутой природы! - заявил в соцсетях местный житель Сергей Ищенко. - Если ужас в городах можно снести и переделать, то, изуродовав Тихую, восстановить в изначальном виде уже не удастся никогда.

По его мнению, не нужно рекламировать Тихую бухту и создавать здесь туристический кластер, вместо этого следует усилить природоохранный статус и запретить любое строительство и хозяйственную деятельность.

Забор в бухте появился еще в декабре прошлого года. Фото: Яна Петрова

МОЖЕТ, ХОТЬ ЧИЩЕ СТАНЕТ?

В то же время некоторые крымчане верят, что облагораживание территории и запрет заезда автомобилей поможет сделать природоохранную зону чище и приятнее для отдыха.

- Я периодически приезжаю в Тихую бухту отдыхать. Для летних отдыхающих облагораживание, возможно, не так уж и плохо, - заявила КП-Крым жительница Коктебеля Яна Петрова. - Лишь бы вовремя остановились. Пока самое страшное - это шрифт на воротах и зеленый навес для мусора. Лучше был бы серый или белый. Но большой плюс - теперь там регулярно убирают. По крайней мере, будет чисто, не смогут заезжать машины. Конечно, зимой ценится природный вид Тихой бухты, но приходится чем-то жертвовать.

Особое возмущение вызвал шрифт букв. Фото: Яна Петрова

- Обычно приезжали в Тихую бухту на машине с женой и детишками. Перед шлагбаумом оставляли машину, дальше шли пешком. Плату за вход и размещение палаток никто не брал, это наше любимое место отдыха еще с 2010 года. Хотелось бы, чтобы эту уникальную природу сохранили в нетронутом состоянии. Еще неизвестно, кому нужно это благоустройство, - поделился с КП-Крым турист из Иркутска Владимир. - Мусор, конечно, был главной проблемой этого места. Мы за собой убирали, но не все такие. Возможно, теперь, после благоустройства, будет чище?

Ответ на этот вопрос даст курортный сезон.

Найди отличия: 1. Тихая бухта. Коктебель 2. Загон для скота. Америка. Фото: Александр Талипов

ВАЖНО

Законна ли застройка?

Тихая бухта является особо охраняемой природной территорией регионального значения. Общая площадь 1 508,7 гектар. Здесь в 2016 году Минэкологии выделило три зоны: заповедная (603 га суши, в том числе 9 га акватории Черного моря); регулируемой рекреации (873,5 га суши, в том числе 209 га акватории Черного моря); стационарной рекреации (3,5 га) и хозяйственная (28 га).

Именно в зоне регулируемой рекреации, где и проходит благоустройство, разрешена организация и обустройство туристических маршрутов и экологических троп, туристических стоянок.

При этом капитальное строительство запрещено, как и организация стоянок транспортных и туристских стоянок вне отведенных для этих целей мест.

Получается, Управление особо охраняемыми природными территориями, которое благоустраивает Тихую бухту, не нарушает республиканское законодательство. Ведь беседки, туалеты и другие элементы не являются объектами капитального строительства.

Общественник Александр Талипов отмечает, что крымские власти разделили ООПТ на зоны регулируемой и стационарной рекреации, чтобы возможна была застройка:

- Попытка освоить Тихую бухту была еще три года назад. Тогда появился проект размещения там домиков, гостиниц и других объектов так называемого сервиса. Однако общественность была против. Тем более это ООПТ, в которых нельзя ничего строить. А сделали разделение, и часть ООПТ стала определяться как зона стационарной рекреации, и соответственно, можно строить на ней, что угодно. Там могут появиться как торговые точки, так и многоэтажные гостиницы, - обеспокоены общественники.

ЛУЧШЕ БЫ КОКТЕБЕЛЬ БЛАГОУСТРОИЛИ

Общественник из соседней Феодосии Александр Талипов считает, что нужно ограничить въезд в Тихую бухту, чтобы сохранить ее для потомков.

- Нужно на максимальном расстоянии поставить шлагбаум для любого автотранспорта. На своем горбу не унесешь много мусора, зато нужные вещи захватить и пронести 4 километра мне, например, не составляет труда, - сказал Талипов "Комсомольской правде - Крым". - Сейчас шлагбаум стоит примерно в 500 метрах от пляжа. С учетом того, что за основу ставится коммерческая деятельность, то, возможно, скоро от той, дикой Тихой бухты, ничего не останется. Часто там, кстати, ездят квадроциклы. О каком сохранении здесь можно говорить?

Талипов предложил благоустроить поселок Коктебель, который находится рядом с бухтой.

- Вместо того, чтобы привлекать толпы людей в некогда дикое место, нужно развивать поселок Коктебель, в котором нет канализации. В курортный сезон численность человек вырастает с трех до 30 тысяч, и все это сливается в море. А уже потом пусть думают, какие проекты сделать, - заявил общественник.

Борьбу за чистоту и девственную красоту Тихой бухты местные активисты ведут еще с 2015 года. Тогда набережную хотели «облагородить» застройкой, но председатель парламентского комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заверил, что бухта будет свободна.

А в 2017 году телеведущий Дмитрий Киселев предложил построить площадку для гольфа около 60 гектар, а также гостиницы, асфальтированную дорогу и другие блага цивилизации. Но и проект Киселева не был реализован.

Тихая бухта, вид сверху. Фото: Сергей Поворот

МНЕНИЕ

Сергей КАРПЕНКО, кандидат географических наук, доцент кафедры экономической и социальной географии и территориального управления Таврической академии Крымского федерального университета:

- Использовать заповедные территории для экологического туризма и создавать соответствующую инфраструктуру в определенных ООПТ, в принципе, можно, но нужно учитывать конкретные условия объекта с возможностями реализации строительных объектов. Объекты строительства на все сто процентов должны соответствовать планируемому целевому назначению и не нарушать требований охранного режима по заповедному объекту. Опасения общественности (и не беспочвенные!) вызывает как раз реальная практика реализации принятых в Крыму нормативных актов, разрешающих строительство на территории ООПТ.

Ярким примером является Тихая бухта. То, что сейчас там построено, вполне приемлемо, оно не портит природный ландшафт. Как только там к летнему сезону развернут места для торговли (а может, под шумок - кто знает? - и для временного проживания туристов), возникнет совершенно другая ситуация. Тихая бухта может быть использована, но с очень большими ограничениями. Ценность там представляет естественный ландшафт.

СПРАВКА "КП"

Ландшафтно-рекреационный парк "Тихая бухта" является особо охраняемой природной территорией. Он был создан в 2007 году для охраны ценных природных комплексов и объектов, рационального их использования и возобновления. Общая площадь ООПТ - 1 508,7 гектар.

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