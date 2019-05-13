Майские с размахом: со стороны Украины в Крым приехало больше 100 тысяч человек

Несмотря на то, что погода на майские праздники не радовала, и временами срывался дождь, это испугало туристов, отдыхающих в Крыму. Так, с 1 по 12 мая российско-украинскую границу в сторону Крыма пересекли 102,3 тысяч человек и больше 15 тысяч машин.

- Это были граждане России, Украины, Белоруссии, США, Германии, Турции, Хорватии, Литвы, Италии, Молдавии, Казахстана, Иордании и Израиля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года пассажиропоток увеличился на 20 процентов, - сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Крыму.

Самая большая нагрузка на пункты пропуска пришлась на 3-4 мая, отмечают пограничники. В сторону Крыма двигались по 11 тысяч человек.

- Несмотря на значительный прирост пассажирского и транспортного потоков, грубых нарушений порядка следования через госграницу не отмечено, все пункты пропуска с российской стороны работали в штатном режиме, - сообщили в Погрануправлении.

Напомним, председатель Комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк сообщал, что на майские праздники-2019 в крымских отелях было забронировано на 37% мест больше, чем в прошлом году.

По его словам, отдыхающие добирались на полуостров в основном через Крымский мост и аэропорт, а также через российско-украинскую границу.

Отметим, что некоторые украинцы даже не боятся выкладывать фото на фоне крымских красот.

Так, депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич три дня провел в солнечном Крыму вместе с женой. Семья побывала в Ялте, а на прощание Шуфрич кинул монетку в море «на удачу» и чтобы еще вернуться.

- Многие украинцы радуются проигрышу Порошенко и его националистической команды, надеются на то, что поездку в Крым теперь не надо будет скрывать. Многие выкладывают смело уже и в соцсети фото отдыха на полуострове. Тем более Крым для украинцев хорошо известен как место для отдыха. Они уже знают российские телефоны, адреса и сайты. Некоторые здесь имеют свою недвижимость, и не скрывают этого, - выразил свое мнение Алексей Черняк.

СПРАВКА «КП»

В 2018 году на майские праздники (с 28 апреля по 13 мая) в Крыму отдохнуло больше 180 тысяч человек. Для сравнения, в 2017-м году было 163,5 тысяч отдыхающих.

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