Ипотека за час: В Крыму выдали рекордный объем кредитов на покупку квартир

Крымчане активно берут жилье в кредит. Ипотечные программы стали настолько выгодными, что весной на полуострове побили рекорд по числу заявок, поданных в РНКБ.

- В апреле было выдано более 800 миллионов рублей. Для сравнения – за 1 квартал 2019 года РНКБ выдал в рамках ипотечных кредитов 1,7 млрд рублей, таким образом, только за апрель выдано около 50% от объема выдач за предыдущий квартал, - сообщает РНКБ.

Массовый спрос на ипотеку наблюдается и в мае. Уже одобрены заявки на оформление ипотечных кредитов на общую сумму около 3,5 млрд рублей. Заявки рассматривают моментально. 90% клиентов в Крыму получают решение по ипотечной заявке в течение часа.

ПРОДЛИЛИ ДЕЙСТВИЕ ЛЬГОТНОЙ СТАВКИ

По данным банка, с января по март средняя сумма ипотечного кредита по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 176 тыс. и составляет 2,2 млн. руб.

- Более 90% застройщиков, которые работают в рамках ФЗ-214 на территории полуострова, аккредитованы в РНКБ для приобретения квартир в новостройках с помощью ипотечного кредитования. Процентные ставки по ипотеке в РНКБ находятся на уровне тех, что предлагают банки в других регионах РФ – по первичному и по вторичному жилью от 10%, - уточнили банкиры.

Есть и более привлекательные условия. Например, льготная программа с господдержкой для семей с детьми, которая позволяет взять жилье по ставке 6%.

- С апреля 2019 года благодаря соответствующим изменениям в законодательстве действие льготной ставки 6% было продлено на весь период ипотеки. Клиенты, которые взяли льготную ипотеку до внесения данных изменений, могут подписать в банке дополнительное соглашение, которое позволит сохранить сниженную процентную ставку на весь срок кредита.

НОВШЕСТВО ДЛЯ ВОЕННЫХ

- На днях мы предоставили возможность для военнослужащих из всех регионов РФ подавать онлайн-заявку на сайте банка на оформление кредита по программе «Военная ипотека» из любого места в любое время, - говорит вице-президент – директор по розничному бизнесу РНКБ Николай Билан. – Сегодня Доля военной ипотеки в структуре ипотечного портфеля составляет примерно четверть от общего объема выдач. И уже во втором квартале этого года такая возможность будет предоставлена и для других категорий граждан.

ВАЖНО

КАКИЕ ИПОТЕЧНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВУЮТ В КРЫМУ

Программа «Новостройка»

Ставка: от 10%

Первоначальный взнос: от 10%

Размер кредита: 600 000 – 15 000 000

Срок кредита: от 3 до 25 лет

Комиссия за выдачу и досрочное погашение кредита: нет

Условия досрочного погашения: досрочное погашение кредита возможно со следующего дня после выдачи кредита.

Программа «Ипотека с господдержкой для семей с детьми»

Специальная федеральная программа предназначена для всех граждан Российской Федерации 1 , у которых в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 родится (родился) второй, третий и последующие дети с гражданством Российской Федерации.

Если в течение действия программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» в семье появляется третий и последующие дети, сроки действия программы суммируются, и субсидирование ставки в 6% осуществляется в течение 8 лет. По истечении льготного периода процентная ставка повышается до уровня ключевой ставки Банка России на дату заключения кредитного договора, увеличенной на 2 процентных пункта.

Ставка: 6%

Первоначальный взнос: от 20% от стоимости жилья

Максимальная сумма кредита: Крым и Севастополь – до 6 000 000

Москва и Московская обл. – до 12 000 000

Срок кредита: 3 года - при рождении второго ребенка, 5 лет - при рождении третьего ребенка.

Комиссия за выдачу и досрочное погашение кредита: нет

Условия досрочного погашения: досрочное погашение кредита возможно со следующего дня после выдачи кредита. Для этого нужно написать заявление.

1 Наличие официально заключенного брака или отсутствие второго родителя в семье не имеет значения.

Программа «Квартиры на вторичном рынке»

Ставка: от 10% годовых

Первоначальный взнос: от 10%

Размер кредита: 600 000 – 15 000 000

Срок кредита: от 3 до 25 лет

Комиссия за выдачу и досрочное погашение кредита: нет

Условия досрочного погашения: досрочное погашение кредита возможно со следующего дня после выдачи кредита.

Программа «Военная ипотека»

Ставка: 9,5% годовых

Первоначальный взнос: от 10% (покупка готовых квартир/квартир в строящихся домах), от 30% (покупка домов с земельным участком)

Размер кредита: 300 000 – 2 300 000

Срок кредита: от 3 до 20 лет

Комиссия за выдачу и досрочное погашение кредита: нет

Условия досрочного погашения: досрочное погашение кредита возможно со следующего дня после выдачи кредита. Для этого нужно написать заявление.

Программа «Кредит под залог недвижимости»

Ставка: 13,99% годовых

Первоначальный взнос: отсутствует. Максимальная сумма кредита составит до 70% от оценочной стоимости объекта залога.

Размер кредита: 600 000 - 6 000 000

Срок кредита: от 3 до 25 лет

Комиссия за выдачу и досрочное погашение кредита: нет

Условия досрочного погашения: досрочное погашение кредита возможно со следующего дня после выдачи кредита. Для этого нужно написать заявление.

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