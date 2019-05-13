Синоптики рассказали, когда в Крым придет летняя жара

Прошедшие майские праздники не порадовали жителей и гостей Крыма теплой погодой. Все две недели столбики термометра едва ли показывали выше +15 днем. Плюс ко всему, небо было затянуто тучами, несколько дней лил дождь.

- Не воспользоваться майскими каникулами было нельзя. Поэтому было решено устроить небольшой автопробег по Крыму и погреть косточки. Увы, погода подкачала. То тут, то там на полуострове срывался дождь. Но, с другой стороны, нежаркая погода отлично подходит для прогулок, - выразила свое мнение туристка Юлия Муратова.

Увы, майские каникулы закончились, и погода решила преподнести сюрприз - уже со среды, 15 мая, в Крым придет настоящая летняя жара: воздух прогреется до +31 градуса. Такой прогноз сделали синоптики Крымского гидрометцентра.

- Днем 15 мая будет от +26 до +31 градуса, ночью температура не опустится ниже +14 градусов. Осадков не ожидается, но будет переменная облачность. Подует восточный ветер со скоростью до 15 метров в секунду, - сообщили в гидрометцентре.

Прохладнее всего в среду будет в Севастополе, там столбики термометров днем покажут до +23 градусов.

Жара до +31 градуса продержится в Крыму до 17 мая включительно.

Уже 18 мая, в субботу, температура воздуха немного снизится - днем пройдут дожди и грозы, столбики термометров покажут до +15 градусов ночью и до +28 днем.

Температура воды в Черном море пока не превышает +16 градусов. В Феодосии, Алуште и Евпатории +15 градусов, в районе горы Карадаг, Севастополе и Черноморском +14 градусов, В Ялте – 14 градусов.

Напомним, с 26 апреля по 12 мая Крым посетило 302 тысячи туристов, что на 40% выше уровня прошлого года. При этом 56% отдыхающих приехали через Крымский мост, 30% - авиатранспортом, 14% - через границу с Украиной.

По мосту за две недели проехало больше 101 тысячи машин, в том числе 1 300 туристических автобусов.

Из общего количества отдохнувших в Крыму туристов 42 тысячи человек – граждане Украины. Также на полуостров приезжали белорусы, жители Германии, США, Хорватии и других стран.