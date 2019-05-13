На майские праздники в Крым приехали отдохнуть больше 300 тысяч туристов
В Крым на майские праздники приехали 302 тысячи человек. Это на 40 процентов выше уровня прошлого года.
Из общего количества отдыхающих, 56% (101 тысяча автомобилей и 1300 автобусов) прибыло по Крымскому мосту, 30% - авиатранспортом, а 14% - через границу с Украиной.
Кстати, на полуострове в это время отдохнули 42 тысячи путешественников из Украины.
- Также границу соседнего государства с Крымом пересекли граждане Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Германии, США, Хорватии, Израиля, Иордании, Турции, Литвы, Италии, Польши, - рассказали в пресс-службе Минкурортов РК.
По данным Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым увеличение турпотока через границу с Украиной отмечается на уровне 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На майские праздники отдыхающих принимали 323 официально зарегистрированных коллективных средства размещения.
ИСТОЧНИК KP.RU