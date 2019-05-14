Фотоконкурс "Комсомолки": Крым - в объективе

Крым прекрасен в любое время года. И сотнями тысяч сюда, на солнечный полуостров, едут на отдых люди.

«Комсомольская правда в Крыму» вместе с Международным аэропортом «Симферополь» объявляют новый фотоконкурс для своих читателей «Крым - в объективе!».

Фотографируйтесь на отдыхе на фоне прекрасных крымских просторов - причудливых скал, моря, достопримечательностей - и присылайте нам! Обязательно напишите несколько строчек - что изображено на снимке, какие впечатления у вас от отдыха в Крыму.

И выигрывайте призы!

Некоторые подарки вручим по итогам голосования. Еще несколько победителей определит редакционная коллегия.

Голосование продлится до 19 июня в 12.00.

Прислать фотографию можно как через форму на сайте (см. ниже), так и на почту kp.crimea@phkp.ru с пометкой "Крым в объективе". После модерации они будут размещены на сайте.

Лучшие снимки будут опубликованы на сайте, в газете и журнале «КП-авиа».

С положением о проведении конкурса можно ознакомиться здесь.