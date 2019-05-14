Положение о проведении фотоконкурса "Крым в объективе" 2019

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения публичного конкурса «Фотоконкурс: Крым в объективе» (далее — Конкурс).

1.2. Организатором конкурса является АО «ИД «Издательский дом «Комсомольская правда» (Симферопольский филиал), расположенное по адресу: г. Симферополь, ул. Сергеева-Ценского 12/4

1.3. Конкурс проводится на русском языке.

1.4. Участниками конкурса могут быть все желающие. Несовершеннолетние могут принимать участие в конкурсе с согласия родителей.

1.5. Место проведения конкурса: г. Симферополь, ул. Сергеева-Ценского 12/4 (редакция симферопольского выпуска газеты «Комсомольская правда»), сайт издания «Комсомольская правда» www.kp.ru.

1.6. Сроки проведения конкурса: с 14 мая по 19 июня 2019 года.

1.7. Конкурс проводится в один этап. Пользователи могут загружать фотографии одновременно с голосованием. Итоги подводятся 19 июня 2019 года.

1.8.Информация о конкурсе размещается на сайте www.kp.ru и в социальных сетях организаторов.

1.9. Каждый пользователь может загрузить 1 фотографию. Голосовать можно 1 раз в 24 часа.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

2.1. Волеизъявление лица, отвечающего требованиям п.1.4 настоящего Положения, об участии в конкурсе должно быть добровольным.

2.2. Участник конкурса обязан сообщить организатору следующие данные: фамилию, имя, отчество, номер контактного телефона, адрес электронной почты и город проживания, наименование должности и подразделение.

2.3. Расходы на телефонные переговоры участника конкурса, связанные с участием в конкурсе и во время его проведения, оплачиваются участником самостоятельно и организатором не компенсируются.

2.4. Лицо, принявшее участие в конкурсе, несет персональную ответственность за полноту и достоверность сведений, информации и документов, предоставленных организатору конкурса.

2.5. Участник предоставляет на конкурс личную фотографию по требованиям, описанным в п 3.1 Положения. Участник гарантирует, что предоставленная фотография не нарушает ничьи авторские права, и в случае, если нарушает, то участник обязуется возместить убытки.

2.6. Транспортные расходы и иные расходы, включая расходы не проживание, связанные с приездом участника (победителем конкурса) к месту получения награды и обратно организатором конкурса не компенсируются (не возмещаются).

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ПУБЛИЧНОМ КОНКУРСЕ

3.1. Для участия в конкурсе необходимо до 18 июня прислать на адрес kp.crimea@phkp.ru или загрузить через форму на сайте фотографию, где участник сфотографирован на фоне крымской природы или достопримечательностей.

3.2. Фотография проходит модерацию и размещается на сайте. С этого момента она доступна для голосования.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

4.1 Победители определяются пользовательским голосованием, которое продлится с 14 мая по 19 июня 2019 года.Затем будут подведены итоги и названы победители.

4.2. Организаторы конкурса проверяют все голоса, полученные пользователями, на предмет технической накрутки и оставляют за собой право убрать накрученные голоса, а в случае повторного нарушения снять участника с голосования

4.3. Опубликование результатов конкурса состоится не позднее 19 июня 2019 года на сайте www.kp.ru.

5. ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА

5.1.Победитель голосования получит призы от организаторов и партнеров конкурса (Уточняются дополнительно)

5.6. Торжественное награждение победителей конкурса состоится в редакции симферопольского филиала "Комсомольской правды". Дата уточняется дополнительно.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Присылая работу на конкурс, участник соглашается на передачу исключительного права публикации работы (и/или предоставляет право воспроизведения работы на сайте www.kp.ru. и в газете «Комсомольская правда» с целью участия в конкурсе на условиях настоящего положения) организатору конкурса без выплаты какого-либо вознаграждения.

6.2. Победитель конкурса получает приз, указанный в разделе 5 настоящего положения. Промежуточные победители получают подарки от ИД «Комсомольская правда» в офисе по адресу: г. Симферополь, ул. Сергеева-Ценского 12/4

6.3 Настоящее Положение размещается на сайте АО «Издательский дом «Комсомольская правда».

6.4 Лицо, отвечающее требованиям пункта 1.5 настоящего Положения, считается осведомленным и ознакомленным с настоящим Положением с момента его волеизъявления об участии в конкурсе.

6.5 Организатор вправе организовать фото/видеосъемку победителей и участников конкурса. Победитель и участник конкурса, принявшие участие в фото/ видеосъемке, дают согласие на безвозмездное использование своего изображения в составе печатной и/или видеопродукции организатора конкурса, в том числе рекламной продукции АО «Издательский дом «Комсомольская правда». Участие победителя и участника конкурса в фото/ видеосъемке считается согласием на воспроизведение и использование изображения гражданина в соответствии со статьей 152.1 ГК РФ.

6.6 Организатор конкурса не вступает в переписку и переговоры с участниками конкурса, кроме случаев прямо предусмотренных настоящим Положением.

6.7. Участие в конкурсе участника подразумевает его ознакомление с настоящими Положением, а также согласие на обработку персональных данных, и иной добровольно предоставленной участником информации, в том числе на их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Согласие дается Участником на срок 5 лет. Участник вправе отозвать свое согласие на обработку своих персональных данных, в любой момент, направив подписанное письменное уведомление об отзыве по адресу: Российская Федерация, г. Симферополь, ул. Сергеева-Ценского 12/4, указав в уведомлении в том числе свои фамилию, имя, отчество, номер телефона.

В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор прекращает обработку персональных данных такого Участника и уничтожает персональные данные в срок, не превышающий трое суток с даты поступления отзыва.