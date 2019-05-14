Лагеря «Ласпи» и «Горный» в Севастополе проверят общественные ревизоры

Детские оздоровительные лагеря Севастополя «Ласпи» и «Горный» в этом году будут принимать в эксплуатацию при участии общественников, рассказал и.о. вице-губернатора Иван Кусов.

Общественных ревизоров пригласят в качестве дополнительных экспертов к исследованиям контролирующих органов.

- На неделе с 27 мая по 1 июня у нас будет работать группа общественно-экспертной приемки. Уже после того как Роспотребнадзор и другие проверяющие органы посмотрят готовность площадок, – добавил Иван Кусов.

Контролерами выступят общественники, члены родительских комитетов и депутаты Законодательного собрания.

- Те, кто профессионально разбирается в нюансах детского отдыха, и эксперты по туристическим маршрутам, – заключил вице-губернатор.

Напомним, этим летом в детских оздоровительных лагерях Севастополя за счет бюджета города отдохнет рекордное число детей — 5200.