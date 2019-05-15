"Ночь музеев - 2019" в Крыму: программа мероприятий по городам

В Крыму уже в ближайшие выходные, 18 и 19 мая, пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев». Она проводится в России уже в тринадцатый раз, в прошлом году она собрала более 2,3 миллиона человек. Это единственные время за весь год, когда культурные учреждения по всей стране работают в вечернее и ночное время.

Картинные галереи и музеи, арт-пространства и театры готовят для посетителей специальные программы: выставки, концерты, квесты и мастер-классы. Посетить которые можно бесплатно.

СИМФЕРОПОЛЬ

18 мая

Центральный музей Тавриды

16.00 - рассказ об экспонатах музея, мастер-класс, музыкально-поэтическая постановка.

Научная библиотека «Таврика» им. А.Х. Стевена

16.00 - мультимедийная выставка редкой книги, демонстрация фильма о судьбе актера Крымского театра.

Крымский этнографический музей

18.00 - презентация, выступление фольклорного ансамбля, посещение выставок.

Дом-музей Ильи Сельвинского

16.00 - литературно-музыкальные композиции, авторские стихи и песни, беседы.

Крымская республиканская библиотека для молодежи

18.00 - интерактивная беседа о традициях и инновациях в современном музейном деле.

19 мая

Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия

17.00 - мастер-классы, творческий вечер, показ фильмов.

АЛУПКА

18 мая

Воронцовский дворец-музей заповедник

12.00 - квест-игра «Сказочные персонажи Алупкинского парка из сказок Александра Роу»

13.00 - экскурсия по уникальной выставке «Мир женщины конца XIX – начала ХХ вв.»

14.00 - лекция в Выставочном зале на тему «Голубая гостиная дворца. Театральная сцена и деятели искусств, блиставшие на ней»

15.00 - 15.30 - выступление Камерного квартета Крымской государственной филармонии на экспозиции Южные террасы Воронцовского дворца

17.00 - мастер-классы по созданию «Театрального веера» и «Маски мистера Икс».

20.00 – 21.00 - Студия реконструкции исторического танца «Цветок Тавриды» исполнит танцевальные номера в Парадной столовой.

21.00 - показ художественного кинофильма под открытым небом во внутреннем дворе Хозяйственного корпуса.

Гостей ждут интересный выставки, мастер-классы и экспозицииФото: Анастасия КУРДЮКОВА

ЯЛТА

18 мая

Музей А.С. Пушкина (Гурзуф)

15.00 - концерт, лекция, пленэр.

Алуштинский литературно-мемориальный музей С.Н. Сергеева-Ценского (Алушта)

15.00 - всероссийская культурно-образовательная акция в рамках празднования Международного дня музеев.

Дача А.П. Чехова (Гурзуф)

12.00 - концерт, квест и открытие библиотеки.

Дом-музей А.П. Чехова

В саду и доме Антона Чехова пройдет музыкальный праздникФото: Галина КОВАЛЕНКО

16.00 - музейный праздник в саду и в доме Антона Чехова.

ФЕОДОСИЯ

18 мая

Феодосийский музей древностей

18.00 - выставка грампластинок, радиоспектакли и театр теней.

Музей Марины и Анастасии Цветаевых

18.00 - литературно-музыкальная композиция, тематическая экскурсия, театрализованное представление.

Дом-музей М. А. Волошина (Коктебель)

18.00 - выставка, мастер-класс, театрализованное представление.

Феодосийский литературно-мемориальный музей А.С. Грина

18.00 - выставки, выступление музыкантов.

СТАРЫЙ КРЫМ

18 мая

Дом-музей К.Г. Паустовского

18.00 - праздничный концерт, экскурсия, кинопоказ.

Литературно-художественный музей

18.00 - выставка, театрализованное представление, экскурсия.

БАХЧИСАРАЙ

19 мая

Историко-археологический комплекс Салачик

19.00 - прозвучат лучшие произведения Чайковского, Моцарта, Глинки и других великих композиторов.

СЕВАСТОПОЛЬ

18 мая

Музей-заповедник «Херсонес Таврический»

В музее-заповеднике "Херсонес Таврический" мероприятия продлятся до двух часов ночиФото: Александра КОРШУНОВА

20.15 - концерт Севастопольского джазового оркестра City Big Band в Античном театре

21.30 - выступление латиноамериканского оперного певца - Игнасио Гомез Урра в Византийском дворике

23.00 - творческая встреча: Макс Розенцберг с программой «Формула любви» в Византийском дворике

20.00 - 02.00 - мультимедийное шоу на стенах Древнего Херсонеса, выставка «Херсонес освобожденный»

20.00 - 00.00 - оракул предскажет вашу судьбу

20.00 - 02.00 - квест «Путешествие в историю Херсонеса»

20.00 - 02.00 - выставка одной ночи из фондов Херсонеса. Древние украшения из драгметаллов

20.00 - 02.00 - викторина по истории Боспорского царства.

Севастопольский военно-исторический музей-заповедник

18 мая

Мероприятия пройдут на Малаховом кургане с 18.00 до 20.00:

- выставка детских рисунков «75 лет Севастопольской Победе»

- музейная игра-викторина «Найди памятник по элементу»

- акция-флешмоб «Исполнение песни «Катюша»

- караоке песен военных лет

- концерт

- лекция-экскурсия «История одного предмета из фондов Музея-заповедника»

- показ художественных и документальных фильмов из Госфильмофонда

- музейная игра-викторина «Пропавшая грамота»

- литературно-историческая композиция «Строки опаленные войной»

- выставка одного дня «Реликвии Победы»

- бесплатное посещение объектов Музея-заповедника.

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