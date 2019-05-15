"Ночь музеев - 2019" в Крыму: программа мероприятий по городам
В Крыму уже в ближайшие выходные, 18 и 19 мая, пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев». Она проводится в России уже в тринадцатый раз, в прошлом году она собрала более 2,3 миллиона человек. Это единственные время за весь год, когда культурные учреждения по всей стране работают в вечернее и ночное время.
Картинные галереи и музеи, арт-пространства и театры готовят для посетителей специальные программы: выставки, концерты, квесты и мастер-классы. Посетить которые можно бесплатно.
СИМФЕРОПОЛЬ
18 мая
Центральный музей Тавриды
16.00 - рассказ об экспонатах музея, мастер-класс, музыкально-поэтическая постановка.
Научная библиотека «Таврика» им. А.Х. Стевена
16.00 - мультимедийная выставка редкой книги, демонстрация фильма о судьбе актера Крымского театра.
Крымский этнографический музей
18.00 - презентация, выступление фольклорного ансамбля, посещение выставок.
Дом-музей Ильи Сельвинского
16.00 - литературно-музыкальные композиции, авторские стихи и песни, беседы.
Крымская республиканская библиотека для молодежи
18.00 - интерактивная беседа о традициях и инновациях в современном музейном деле.
19 мая
Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия
17.00 - мастер-классы, творческий вечер, показ фильмов.
АЛУПКА
18 мая
Воронцовский дворец-музей заповедник
12.00 - квест-игра «Сказочные персонажи Алупкинского парка из сказок Александра Роу»
13.00 - экскурсия по уникальной выставке «Мир женщины конца XIX – начала ХХ вв.»
14.00 - лекция в Выставочном зале на тему «Голубая гостиная дворца. Театральная сцена и деятели искусств, блиставшие на ней»
15.00 - 15.30 - выступление Камерного квартета Крымской государственной филармонии на экспозиции Южные террасы Воронцовского дворца
17.00 - мастер-классы по созданию «Театрального веера» и «Маски мистера Икс».
20.00 – 21.00 - Студия реконструкции исторического танца «Цветок Тавриды» исполнит танцевальные номера в Парадной столовой.
21.00 - показ художественного кинофильма под открытым небом во внутреннем дворе Хозяйственного корпуса.
Гостей ждут интересный выставки, мастер-классы и экспозицииФото: Анастасия КУРДЮКОВА
ЯЛТА
18 мая
Музей А.С. Пушкина (Гурзуф)
15.00 - концерт, лекция, пленэр.
Алуштинский литературно-мемориальный музей С.Н. Сергеева-Ценского (Алушта)
15.00 - всероссийская культурно-образовательная акция в рамках празднования Международного дня музеев.
Дача А.П. Чехова (Гурзуф)
12.00 - концерт, квест и открытие библиотеки.
Дом-музей А.П. Чехова
В саду и доме Антона Чехова пройдет музыкальный праздникФото: Галина КОВАЛЕНКО
16.00 - музейный праздник в саду и в доме Антона Чехова.
ФЕОДОСИЯ
18 мая
Феодосийский музей древностей
18.00 - выставка грампластинок, радиоспектакли и театр теней.
Музей Марины и Анастасии Цветаевых
18.00 - литературно-музыкальная композиция, тематическая экскурсия, театрализованное представление.
Дом-музей М. А. Волошина (Коктебель)
18.00 - выставка, мастер-класс, театрализованное представление.
Феодосийский литературно-мемориальный музей А.С. Грина
18.00 - выставки, выступление музыкантов.
СТАРЫЙ КРЫМ
18 мая
Дом-музей К.Г. Паустовского
18.00 - праздничный концерт, экскурсия, кинопоказ.
Литературно-художественный музей
18.00 - выставка, театрализованное представление, экскурсия.
БАХЧИСАРАЙ
19 мая
Историко-археологический комплекс Салачик
19.00 - прозвучат лучшие произведения Чайковского, Моцарта, Глинки и других великих композиторов.
СЕВАСТОПОЛЬ
18 мая
Музей-заповедник «Херсонес Таврический»
В музее-заповеднике "Херсонес Таврический" мероприятия продлятся до двух часов ночиФото: Александра КОРШУНОВА
20.15 - концерт Севастопольского джазового оркестра City Big Band в Античном театре
21.30 - выступление латиноамериканского оперного певца - Игнасио Гомез Урра в Византийском дворике
23.00 - творческая встреча: Макс Розенцберг с программой «Формула любви» в Византийском дворике
20.00 - 02.00 - мультимедийное шоу на стенах Древнего Херсонеса, выставка «Херсонес освобожденный»
20.00 - 00.00 - оракул предскажет вашу судьбу
20.00 - 02.00 - квест «Путешествие в историю Херсонеса»
20.00 - 02.00 - выставка одной ночи из фондов Херсонеса. Древние украшения из драгметаллов
20.00 - 02.00 - викторина по истории Боспорского царства.
Севастопольский военно-исторический музей-заповедник
18 мая
Мероприятия пройдут на Малаховом кургане с 18.00 до 20.00:
- выставка детских рисунков «75 лет Севастопольской Победе»
- музейная игра-викторина «Найди памятник по элементу»
- акция-флешмоб «Исполнение песни «Катюша»
- караоке песен военных лет
- концерт
- лекция-экскурсия «История одного предмета из фондов Музея-заповедника»
- показ художественных и документальных фильмов из Госфильмофонда
- музейная игра-викторина «Пропавшая грамота»
- литературно-историческая композиция «Строки опаленные войной»
- выставка одного дня «Реликвии Победы»
- бесплатное посещение объектов Музея-заповедника.
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ИСТОЧНИК KP.RU