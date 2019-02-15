2019-02-14T20:26:32+03:00
Туризм

Дворцы и музеи Крыма: Цены на билеты в 2019 году

Сколько стоит посетить Ласточкино гнездо, Воронцовский, Массандровский и другие дворцы
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Для студентов, пенсионеров и других льготников действую скидки.Для студентов, пенсионеров и других льготников действую скидки.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Крыму опубликовали стоимость входных билетов в парки, дворцы, музей и пещерные города. Туристы, перед посещением тех или иных визитных карточек полуострова, могут посмотреть цены, чтобы не попасть в руки мошенников, которых в курортный сезон пруд пруди.

Почем билетики

Воронцовский и Массандровский дворец: основная экспозиция – 350 для взрослых, 200 для детей от 16 до 18 лет, студентов, пенсионеров. Дети до 16 лет – 70 рублей (за экскурсионное обслуживание). Другие экспозиции оплачиваются отдельно.

Ливадийский дворец: основная экспозиция и Итальянский дворик - 400 рублей со взрослых, 200 пенсионерам, 100 детям.

Ласточкино гнездо: 200 взрослым, 100 детям, студентам и пенсионерам.

Ласточкино гнездо хотят посетить почти все туристы, приезжаеющие в Крым. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Ласточкино гнездо хотят посетить почти все туристы, приезжаеющие в Крым.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Судакская крепость: 75 рублей, дети бесплатно, экскурсионное сопровождение 50 рублей для всех категорий граждан.

Ханский дворец: 250 взрослым, пенсионеры 150, дети и студенты 100.

Пещерный город «Чуфут-Кале»: 200 взрослым, пенсионеры 150, дети и студенты 100.

Пещерный город «Мангуп-Кале»: 100 взрослым, пенсионеры, дети и студенты 100.

Пещерные города «Эски-Кермен», «Качи-Кальон», «Тепе-Кермен», «Мангуп-Кале»: 100 взрослым, пенсионеры, дети и студенты 100.

Историко-археологический комплекс Салачик (музей под открытым небом): взрослым 100 рублей, студенты и пенсионеры 50 рублей.

Дом-музей Чехова в Ялте: 250 рублей, льготники 150.

Крепость «Керчь»: взрослые - 300 рублей, дети старше 16 лет, студенты и пенсионеры - 200,00 рублей.

Полный перечень достопримечательностей с расценками на все экспозиции смотрите здесь.

Вход в пещерные города - от 100 до 200 рублей с человека. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Вход в пещерные города - от 100 до 200 рублей с человека.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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