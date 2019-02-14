"Почему так дорого?": Туристы в шоке от цен за вход в южнобережный парк Крыма

Отдыхающие, приезжающие в Крым в межсезонье, не понимают, почему посещать местные достопимечательности так дорого.

- До сих пор не могу в себя прийти от ваших цен, - качает головой москвичка Людмила Евтушенко. - С мужем и дочкой приехали в парк «Айвазовского» в Партените. В интернете читали, что там открылся безумно красивый Японский сад. Нам очень хотелось его посетить, пока не узнали ценник. Заплатить нам нужно было за троих 4800 рублей. Или 1600 с человека!

Отдыхающих в парке встречают гейши.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

- Почему так дорого? - задается вопросом наша читательница.

- Посещение Японского сада, который находится на территории парка, оплачивается дополнительно. Это отдельный объект, - сообщили «КП-Крым» в администрации парка. - Экскурсия по японскому саду стоит 5000 рублей на группу из 5 человек. Записываться нужно заранее, хотя бы за сутки.

Итого: вход на территорию парка «Айвазовского» стоит 600 рублей с человека, в Японский сад - еще 1000 рублей. Получается 1600 рублей. Это если найдете себе компанию. Иначе 5000 рублей придется оплачивать самим. Меньше пяти человек не пускают.

Кстати, сэкономить можно, если вы купите билет в Японский сад за 500 рублей. За эти деньги вы сможете погулять только по верхней террасе - и не дольше 30 минут.

Японский сад официально открыли для посетителей в конце ноября 2018 года.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

ДЕНЕЖКИ

Сколько стоят другие экскурсии

Воронцовский и Массандровский дворец: основная экспозиция - 350 для взрослых, 200 - для детей от 16 до 18 лет, студентов, пенсионеров. Дети до 16 лет - 70 рублей (за экскурсионное обслуживание). Другие экспозиции оплачиваются отдельно.

Ливадийский дворец: основная экспозиция и Итальянский дворик - 400 рублей со взрослых, 200 - пенсионерам, 100 - детям.

Ласточкино гнездо: 200 взрослым, 100 детям, студентам и пенсионерам.

Судакская крепость: 75 рублей, дети бесплатно, экскурсионное сопровождение 50 рублей для всех категорий граждан.

Ханский дворец: 250 взрослым, пенсионеры - 150, дети и студенты - 100.

Пещерный город «Чуфут-Кале»: 200 взрослым, пенсионеры -150, дети и студенты - 100.

Пещерный город «Мангуп-Кале»: 100 взрослым, пенсионеры, дети и студенты - 100.

Пещерные города «Эски-Кермен», «Качи-Кальон» и «Тепе-Кермен»: 100 взрослым, пенсионеры, дети и студенты - 100.

Дом-музей Чехова в Ялте: 250 рублей, льготники - 150.

Экскурсия по японскому саду стоит 5 тысяч рублей на пятерых человек. Записыватсья нужно как минимум за сутки.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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