На Южном берегу Крыма могут засохнуть все пальмы: ученые бьют тревогу

В Ялте и в ее окрестностях могут засохнуть все китайские веерные пальмы: у симпатичного растения, «визитки» ЮБК, появился грозный враг.

- В парках Южного берега Крыма в 2017-2019 гг. обнаружились опасные вредители – пальмовый долгоносик и пальмовый мотылек, - сообщает пресс-служба Никитского ботанического сада.

Сначала вредителей нашли в Алупке. Насекомых-вредителей, скорее всего, завезли с саженцами: в 2017 году на пальмах из Италии нашли личинки пальмового долгоносика, а на следующий год в новой партии растений еще и пальмового мотылька.

На сегодняшний день из-за вредителей в Алупкинском парке погибло 55 пальм, а те, что выжили, выглядят не лучшим образом.

Пальмовый мотылек появился и на пальмах в поселках Мисхор и Симеиз, где уже нанес урон 80% экзотических растений.

- Вредители повреждают нераспустившиеся листья, вызывают характерную перфорацию листовой пластинки, подгрызают черешки листьев, из-за чего лист теряет тургор, а края его становятся вялыми, переламываются и свисают вниз, - комментирует завлабораторией энтомологии и фитопатологии Никитского сада Елена Балыкина.

Но на Крымском полуострове с насекомыми-вредителями никто не борется.

- Мы стоим перед угрозой потери пальм на всем ЮБК, - предостерегает директор НБС-ННЦ Юрий Плугатарь.

Ученые утверждает, что от долгоносика и пальмового мотылька можно избавиться, только если провести одновременную обработку пальм на всем побережье.

Но прежде нужно обследовать все растения, а потому обработать с автовышек их точки роста специальными препаратами 3-4 раза. Причем нельзя все это откладывать в долгий ящик: обработку нужно провести до конца мая.

- Распространение вредителей сравнимо с эпидемий, - отмечают крымские ученые. - Выходить на борьбу с ними надо одновременно и всем миром. Необходимо составить карту очагов на участке Форос-Алушта и обязать руководителей санаториев проводить борьбу с пальмовым мотыльком и пальмовым долгоносиком.

СПРАВКА «КП»

Два первых экземпляра китайской веерной пальмы появились в Никитском ботаническом саду в 1860 году, а затем расселились по всему южному побережью.