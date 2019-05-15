2019-05-16T14:02:20+03:00
Общество

На Южном берегу Крыма могут засохнуть все пальмы: ученые бьют тревогу

На полуострове разразилась «эпидемия» долгоносика и пальмового мотылька
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments6
Пальмы на ЮБК могут погибнуть. Фото: пресс-служба Никитского ботанического садаПальмы на ЮБК могут погибнуть. Фото: пресс-служба Никитского ботанического сада
Изменить размер текста:

В Ялте и в ее окрестностях могут засохнуть все китайские веерные пальмы: у симпатичного растения, «визитки» ЮБК, появился грозный враг.

- В парках Южного берега Крыма в 2017-2019 гг. обнаружились опасные вредители – пальмовый долгоносик и пальмовый мотылек, - сообщает пресс-служба Никитского ботанического сада.

Сначала вредителей нашли в Алупке. Насекомых-вредителей, скорее всего, завезли с саженцами: в 2017 году на пальмах из Италии нашли личинки пальмового долгоносика, а на следующий год в новой партии растений еще и пальмового мотылька.

На сегодняшний день из-за вредителей в Алупкинском парке погибло 55 пальм, а те, что выжили, выглядят не лучшим образом.

Пальмовый мотылек появился и на пальмах в поселках Мисхор и Симеиз, где уже нанес урон 80% экзотических растений.

- Вредители повреждают нераспустившиеся листья, вызывают характерную перфорацию листовой пластинки, подгрызают черешки листьев, из-за чего лист теряет тургор, а края его становятся вялыми, переламываются и свисают вниз, - комментирует завлабораторией энтомологии и фитопатологии Никитского сада Елена Балыкина.

Но на Крымском полуострове с насекомыми-вредителями никто не борется.

- Мы стоим перед угрозой потери пальм на всем ЮБК, - предостерегает директор НБС-ННЦ Юрий Плугатарь.

Ученые утверждает, что от долгоносика и пальмового мотылька можно избавиться, только если провести одновременную обработку пальм на всем побережье.

Но прежде нужно обследовать все растения, а потому обработать с автовышек их точки роста специальными препаратами 3-4 раза. Причем нельзя все это откладывать в долгий ящик: обработку нужно провести до конца мая.

- Распространение вредителей сравнимо с эпидемий, - отмечают крымские ученые. - Выходить на борьбу с ними надо одновременно и всем миром. Необходимо составить карту очагов на участке Форос-Алушта и обязать руководителей санаториев проводить борьбу с пальмовым мотыльком и пальмовым долгоносиком.

СПРАВКА «КП»

Два первых экземпляра китайской веерной пальмы появились в Никитском ботаническом саду в 1860 году, а затем расселились по всему южному побережью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Губернатор Александр Дрозденко: «Экономический рост позволяет Ленинградской области выполнить задачи, поставленные нацпроектами»
На встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым глава региона рассказал о строительстве социальных объектов, дорог и развитии здравоохранения
Новости 24
Истребители перехватили «крылатые ракеты» над побережьем Крыма
В Симферополе до конца лета залатают ямы на 102 улицах
В Балаклаве 65-летний матрос упал с рыболовецкого судна
В Евпатории сожгли 38 килограммов незаконных «элитных» сыров
На Евпаторийской развязке в Симферополе перекроют движение
Крымские автостанции на майские праздники обслужили больше 500 тысяч пассажиров
Крымчан предупредили о чрезвычайной пожарной опасности
В Крыму у гражданина Украины нашли пистолет
В Симферополе пройдет акция по сбору опасных отходов
Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь получил часы от президента РФ Владимира Путина
Центральную улицу Симферополя 19 мая перекроют для автомобилей
Корабли Черноморского флота "уничтожили" самолеты условного противника в Севастополе
Реконструкция Митридатской лестницы в Керчи начнется в июне
Часть Симферополя 16 мая останется без воды и света
В Керчи на территории детского сада нашли авиабомбу
18 мая в Крыму пройдут мероприятия, приуроченные 75-летию депортации народов
В Крыму в ДТП попали 4 автомобиля
Замглавы администрации Керчи ушел в отставку
С начала года в Крыму на пожарах погибли 43 человека
В Крыму 15 мая без осадков, туман и до +30 градусов
Жительница Симферопольского района покончила с собой