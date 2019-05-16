В Симферополе по факту смерти заключенного из СИЗО завели уголовное дело

Следственный комитет завел уголовное дело после смерти заключенного симферопольского СИЗО Владислава Шаульского.

Напомним, 44-летнего Шаульского доставили из СИЗО в городскую больницу 1 мая. Он страдал от непроходимости кишечника и острых болей в области живота. На его теле практически не было живого места: сплошные синяки, несколько переломов, внутрибрюшное кровоизлияние. Мужчину сразу же отправили в реанимацию для срочной операции и лечения.

По словам медиков, Владислав не признавался, что его избили, имени обидчика не называл.

Спасти его врачам не удалось, 8 мая мужчина скончался.

Как позднее рассказали в пресс-службе крымского управления ФСИН, драка произошла 25 апреля этого года.

- В одной из камер СИЗО-1 между двумя подследственными произошел словесный конфликт. Подследственному были нанесены тяжкие телесные повреждения, - рассказали в ведомстве.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ - "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшее смерть". Подозреваемый - сокамерник погибшего. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

- Расследование продолжается, проводятся следственные действия, направленные на полное выяснение всех обстоятельств произошедшего, - сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Республике Крым.

КСТАТИ

Погибшего Владислава Шаульского арестовали по подозрению в краже 460 тысяч рублей из кассы строительной фирмы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сейчас идут судебные разбирательства по уголовному делу сотрудника исправительной колонии в Керчи. Мужчину обвиняют в убийстве молодой семьи: мужа, жены и 4-летнего ребенка.

Сотрудник УФСИН играл в азартные игры. Так же на протяжении нескольких лет занимался интернет-мошенничеством, продавая несуществующие товары.

Вот и погибшей семье Ларьковых он пообещал, что обменяет их автомобиль на более престижный с доплатой. В итоге подозреваемый расстрелял из служебного пистолета главу семьи и его супругу. Убийство произошло прямо в легковом автомобиле. Затем машину с телами расстрелянных супругов и живой 4-летней дочкой, которая громко плакала, он отправил на дно морского залива. Машину через неделю нашли и вытащили на сушу, а подозреваемого задержали и отправили в СИЗО. Сейчас уже идут судебные заседания.

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