У вас - двойка! Как я с первоклашками выводила буквы перышком в тетрадь

В Симферополе работает особенная школа - русская классическая. Несколько лет назад эту систему обучения, созданную на основе дореволюционных и советских традиций, внедрили в обычной СОШ №7 по инициативе директора Елены Владимировны Хавченко. Мальчики и девочки учатся раздельно, пишут пером и чернилами.

Методика оказалась действенной настолько, что школа получила статус федеральной инновационной площадки. Она в России одна такая среди государственных школ. Остальные - частные с маленькими группами. А в Симферополе по методике РКШ учится аж 300 детей.

«Комсомолка» решила проверить, что же это за чудо-образование, и… усадила журналистку за парту на целый учебный день.

Ну, здравствуй, перьевая ручкаФото: Наталья Гоцанюк

ФИГУРНЫЕ ОРНАМЕНТЫ

Пробую свои силы в чистописании вместе с 1-В. Это класс мальчиков. В каждой параллели здесь есть по классу раздельного обучения и смешанный. Учителя объясняют, что мальчишки и девчонки требуют разного подхода в обучении. С будущими защитниками и добытчиками педагоги построже, акцент - на логику. А представительницам прекрасного пола стараются объяснять образно.

- В раздельных классах меньше проблем с поведением, - говорят педагоги. - В обычных школах мальчиков постоянно ругают за поведение и противопоставляют девочкам: «Витенька, сядь, посмотри, как Машенька хорошо себя ведет!». Это вызывает конфликты. В раздельных классах такого нет, девочек за косички не дергают.Юные джентльмены, которым предстоит на 45 минут стать моими одноклассниками, сидят в рубашках и жилетках. На взрослую тетю смотрят с интересом.

- А вы что, с нами будете писать? - интересуются мальчишки.

- Да, - киваю и достаю свои прописи.

На партах - учебники XIX века, «Родное слово» Ушинского! Здешние преподаватели уверены, что ничего лучше для изучения письма и литературы в начальной школе еще не придумали. Крупные буквы, чуть желтоватая бумага - так зрение меньше напрягается. На иллюстрации поскупились, думаю я, листая книгу. После урока мне объяснят, что так задумано: обилие картинок отвлекает ребятишек от учебы.

Малыши учат русский язык по дореволюционному учебникуФото: Наталья Гоцанюк

Разминка, мне вручают тоненький грифельный карандаш. Начинаю выводить орнамент, как - хрусь! Грифель ломается.

- Первые полгода первоклашки пишут таким карандашом, чтобы приучиться не давить на него, -поясняет мне позднее завуч Галина Павловна.

Ладно, уговорили, не давлю.

«КЛАССНАЯ РАБОТА»

Теперь беру пропись в косую линию и перо. Не гусиное, конечно, металлическое, которое постоянно нужно обмакивать в чернила.

- Отступайте на 19 ячеек вправо, пишите «Классная работа», - подсказывает мне Леша, сосед по парте.

Уф, выдыхаю и обмакиваю перо в чернила. А вдруг клякса? Только не это! Беру совсем чуть-чуть чернил, и… буква получается какая-то хилая, полупрозрачная. Маловато будет. Провожу второй раз - получилась болезненная «К», как будто у меня двоится в глазах.

Вывела с трудом пару слов - и схлопотала несколько замечаний.

- Вы неправильно берете перо! Стержень должен смотреть не куда-то вправо, а в сторону плеча, - разъясняет мне строгий педагог. - И держите вы его неправильно, надо тремя пальцами, а не четырьмя! Почему вы кладете перо на безымянный?

Первоклассник Леша сразу же демонстрирует, как надо. Стыдно и досадно, но мне пока не по силам.

ПЕРЕКЛАДИНКА-ВОЛНА

- И-и-и раз! И-и-и два! Отступили ячейку, поставили точку. И-и-и раз!.. - выводим петельки в прописи.

Кое-как справляюсь, хотя у соседа по парте явно выходит лучше.

На голове у мальчишки в соседнем ряду восседает странный колобок - глазастый, лохматый, но милый. Оказывается, с его помощью учат сидеть ровно: нельзя уронить колобка, он друг человека! От этих мыслей меня отвлекает учительница:

- Из каких элементов состоит заглавная буква «ю»?

Ну и как этой штуковиной выводить красивые буковки?Фото: Наталья Гоцанюк

Боже мой, у буквы есть элементы?! Мне 26, магистерский диплом филфака, впервые слышу… А вот юный Ярослав тянет руку и перечисляет их все:

- Волна, тросточка, перекладинка-волна и овал.

Что?..

- Отступили две ячейки… Волна, тросточка, перекладина-волна, овал… - проговаривает учительница. - Вниз - нажимная. Вверх - волосяная.

Оказывается, волосяная линия - это о-о-очень тоненькая. А еще я узнала, что у овала есть направление - влево! Столько новых знаний - всего за пять минут урока.

- Зачем вообще в XXI веке учиться писать пером? - спрашиваю потом у педагогов.

- Это технологии, сохраняющие здоровье, - объясняют мне. - Шариковой ручкой ребенок продавливает тетрадь аж до скатерти, рука потеет, он устает. Почерка нет, родители нервничают. Кто репетитора нанимает, а некоторые даже и бьют! Пером ребенок вывел крючок - остановка. Рука расслабилась. А мозг в это время думает, правила вспоминает.

УШКИ НА МАКУШКЕ

В углу класса стоит конторка - столик для письма стоя, давно забытое приспособление. Учителя разрешают детям в любой момент урока поменять парту на конторку, это позволяет размять мышцы, и ребятишки меньше устают.

Конторка взрослую тетю Настю не жалует. Сначала спотыкаюсь об ножку странной формы, а потом предмет мебели жалобно скрипит, когда я опираюсь о столешницу. Спина расслабляется, зато напрягаются мозги: Боже мой, как я так буду заниматься? Устану же быстро!

Стоять на удивление легко, опасения напрасны. А еще я сразу - вся внимание! Ушки на макушке! Подтянулась, сконцентрировалась. Чудо-эффект конторки: когда попу отрываешь от стула, организм сразу готов ринуться в бой.

Правда, на почерке моем это никак не отражается.

- Неправильно вы все написали, - после урока завуч Галина Павловна Павлюкова разбирает мои неумелые каракули. - Вот здесь - не довели. Тут - петелька лишняя. Овал строго по этой линии пишем.

В общем, двойка мне по чистописанию. Эх.

УЛОЖИЛИ НА ОБЕ ЛОПАТКИ

Следующий урок - устный счет у второго класса. Примеры диктуют, на доске - ничего.

- 40 разделить на 5, умножить на 3, разделить на 6, прибавить 36, отнять 16. Сколько это будет? Вика? Егор? Эмилия? Коля?..

Дети по очереди бодро выдают ответ. А я - нет, потому что к концу примера уже забыла, с чего он начинался, и ничего не успела ни разделить, ни умножить. Та-а-ак, соберись, человек с высшим образованием! Тут же второклашки!

- 56 разделить на 7, умножить на 5, отнять 16, разделить на 6, умножить на 8. Сколько?

56 на 7… Кажется, 8. Наверное. Похоже, кто-то взрослый тут забыл таблицу умножения. Пятью восемь - 40… на что там делить? Или отнимать? Дети, вы что, уже посчитали?!

Я еще не успела прочесть пример на доске, а они уже тянут руку!Фото: Наталья Гоцанюк

Из пяти примеров я не справилась нормально ни с одним. Опечаленная, иду в четвертый класс - и уже боюсь. Если я не решила задания для второго, то как мне быть в четвертом?

Если коротко - никак.

Ребятишки бодро, за пару минут вычисляют, сколько же будет 18х25х8. Пока я читаю пример на доске, они уже тянут руки и отвечают: «3600!».

С этим примером быстро справились 10-летние Вика, Сережа, Дилявер… а вот взрослая Настенька думает, что неплохо бы достать калькулятор.

- 8 делим на 2, получаем 4. 25 умножаем на 4 и еще 25 на 4 - получаем 100. 100 плюс 100 равно 200, 200 умножить на 18-360. И добавляем два нуля, - скороговоркой объясняют школьники.

Нет слов. Они уложили меня на обе лопатки.

Взрослая тетя в шоке. Дети уложили меня на обе лопаткиФото: Наталья Гоцанюк

СКЛАДЫВАЮТ БЕЗ «СЛАГАЕМОГО»

Как малыши умудряются так хорошо считать в уме? Арифметику они изучают по старому советскому учебнику (авторы- Пчелко и Поляк), в последний раз его переиздавали при Сталине в 40-е годы. Из книг убрали вождей и пятилетки, выпустили методические пособия. К слову, все учебники изданы за счет меценатов, ни школа, ни родители за них не платят.

- У нас именно арифметика, а не математика, - подчеркивает директор СОШ №7 Елена Хавченко. - В «математике» элементы алгебры и геометрии «спустили» в начальную школу, получился винегрет. Главная задача - выучить с детьми числа и научить считать, - объясняет Елена Хавченко. - Поэтому элементы геометрии вводим только со второго класса и большим блоком даем в четвертом, ведь только к этому времени у ребенка появляется пространственное мышление и способность воспринимать отвлеченные понятия. Раньше - бессмысленно, но в обычной школе именно так и делают. Мы - не спешим, учим ребят устному счету, и в итоге - наши дети держат в уме 8-9 действий по арифметике, а другие так не могут.

В обычных школах детей уже с первого класса загружают терминами «слагаемое», «множитель». Для первоклашек это пустой звук, говорит Елена Хавченко, лучше дать им кубики и счеты.

Поэтому в РКШ дети поначалу не знают, что такое «слагаемое» и «множитель», зато складывают и умножают отлично. Термины им объясняют уже потом, как бы «навешивая» их на уже сформированный навык.

Сложение и вычитание малыши Русской классической школы усваивают, вставляя цветные палочки в деревянные брусочки с отверстиями. А числа от 11 и выше учат с помощью особых кубиков «дцать». Берем десяток - «дцать», кладем на него еще один кубик - и выходит в прямом смысле «один над дцать». Одиннадцать! Кубический метр изучают, исследуя реальный объемный куб, внутрь которого можно залезть.

- Ребятам интересно, их руки постоянно заняты, поэтому никто не болтает и не отвлекается, материал усваивают лучше, - говорит завуч Галина Павлюкова.

В ПРОГРАММЕ – ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ

- Школа называется «русской». Не возникает никаких предубеждений у родителей? - интересуюсь.

- У нас учатся дети разных национальностей и веры. В учебнике Ушинского много сказано о православной церкви, но и мусульмане охотно идут учиться в РКШ. Вот, привел к нам дочку мужчина из Чечни, он - один из строителей Соборной мечети в Симферополе. Мы его познакомили с программой, говорим, Ушинский у нас, он христианин, а папа говорит - ничего, и остались, - рассказывает Елена Хавченко. - Во втором классе преподает у нас Эльмаз Нуриевна, у нее муж - имам. В программе даже есть церковнославянский. Это праматерь нашего языка, многие слова вышли оттуда, очень интересно рассказывать детям, откуда что берется. В Великобритании учат латынь для этого.

- А чем еще отличается программа РКШ от обыкновенной?

- Мы не замеряем, сколько слов ребенок читает за минуту. Чтение - это процесс формирования образов. У каждого ребенка - с разной скоростью. Если дети привыкают к тому, что слово не смысл, а количество знаков, то потом начинаются проблемы с гуманитарными предметами. Мы учим не читать побыстрее, а находить главную мысль, пересказывать содержание, работать с эпитетами.

- Как оцениваете результаты работы?

- В апреле дети писали Всероссийские проверочные работы. Классы РКШ легко управляются с заданиями и делают это почти в два раза быстрее. На уроках русского языка демонстрируют более высокий уровень грамотности, чем ребята из обычных классов. У них лучше развита речь, это дети говорящие, умеют работать с текстами, анализируют их. Они больше мотивированы на учебу. По арифметике идут с большим опережением. В обычных учебниках для первого класса в конце года самые сложные примеры - «16 минус 10». А в РКШ - уже таблица умножения. В итоге у детей отличные навыки устного счета, хороший почерк. Это отличное фундаментальное образование, с ним они могут дальше работать по любой методике и не бояться ничего. Дети, которые переходят к нам из обычных классов, вливаются очень тяжело.

ЦИФРА

Около 300 детей

Занимаются сейчас в СОШ №7 по методике Русской классической школы. Это 10 из 17 начальных классов.