2019-05-17T19:03:05+03:00
Звезды

В Севастополе секс-символ России Станислав Бондаренко сделал из простого рабочего известного писателя

Актер приехал в Крым на гастроли
Лера ВОЛЬНАЯ
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Актеры успели посетить и Ласточкино гнездоАктеры успели посетить и Ласточкино гнездоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В Севастопольском центре культуры и искусства зрители в нетерпении ждали, когда же прозвучит третий звонок и на сцене появится секс символ России - любимец многих женщин.

По Бондаренко сохнут многие российские женщины Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По Бондаренко сохнут многие российские женщиныФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Свет в зале потух и...красавец Станислав Бондаренко вместе с еще одним известным актером по сериалу "Бригада" Павлом Майковым эмоционально начали обсуждать современную литературу.

- Вот, Толстой...ты не читал Толстого? - недоуменно спрашивал со сцены герой Бондаренко.

- Нет..., отвечал Майков, аргументируя, что автор написал слишком много страниц.

- Не читал, но ты согласен, что Толстой гений, ведь так? - не успокаивался актер. - А спорим, я из первого встречного сделаю известного писателя, и он не напишет ни строчки!

Пари между Бондаренко и Майковым и стало главной сюжетной линией в спектакле "Колесо фортуны", который зрители увидели в Севастополе 16 мая.

Актер исполняет главные роли не только в кино, но и в театре Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Актер исполняет главные роли не только в кино, но и в театреФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Актеры выкладывались на сцене по полной, а благодарный зритель реагировал на шутки и юмористические реплики героев смехом и аплодисментами.

А юмора, надо сказать в спектакле было много. Конечно, женский пол так и таял, когда начинал говорить свои реплики Бондаренко, а в финале дамы дарили цветы не его партнершам по сцене, а ему.

Кстати, спор Бондаренко у Майкова таки выиграл...

За короткие гастроли артист кино и театра успел также искупаться в море и позагорать, в Крыму погода не то, что в Москве - настоящее лето, грех этим не воспользоваться.

Погода в Крыму позволяет уже и на пляж отправиться Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Погода в Крыму позволяет уже и на пляж отправитьсяФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На своей странице в Инстаграм Бондаренко опубликовал фото на пляже и подписал:

"Давно я тут не был. Юг - это всегда прекрасно".

А на следующий день после показа спектакля актер вместе с коллегами посетил крымскую достопримечательность - Ласточкино гнездо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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