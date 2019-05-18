В Крыму почтили память жертв депортации

В Крыму проходят траурные мероприятия, посвященные Дню памяти жертв депортации.

С утра в сквере им. В.И. Ленина крымской столицы состоялось возложение цветов к мемориалу жертвам геноцида над крымскими татарами.

Позже руководители республики и неравнодушные крымчане возложили цветы к мемориалу «Возрождение» в Крымском инженерно-педагогическом университете Симферополя.

Траурные мероприятия состоялись и на территории мемориального комплекса «Сирень» Бахчисарайского района.

Здесь открылась выставка «Трагедия судеб», посвященная 75-летию депортации народов из Крыма, а также состоялся концерт-реквием.

Мемориальный комплекс «Сирень» в этот день посетил глава Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что память о трагедии депортации объединяет всех крымчан.

Концерт-реквием на территории мемориального комплекса "Сирень"

- Сегодня один из трагических дней истории нашего Крыма. В 1944 году незаслуженно пострадали много национальностей, проживающих на полуострове, в том числе и крымские татары. Мы видим множество фотографий людей, которые не по своей воле были отправлены в изгнание с родной земли и перенесли страшные испытания. Каждый из нас причастен к истории, и мы должны исполнить свой долг - помнить о тех, кто в силу сложившихся обстоятельств ушли из жизни, - обратился к собравшимся глава Крыма.

Сегодняшний день Крым развивается благодаря единству всех народов, проживающих на его территории, подчеркнул Сергей Аксенов.

- Наша страна делает все возможное, чтобы культура, обычаи, история каждого народа сохранялись, передавались молодым поколениям. Духовные деятели показывают своим примером, что мир и межнациональное согласие являются залогом развития, – заключил глава республики.

Также в траурных мероприятиях приняли участие Муфтий мусульман Крыма хаджи Эмирали Аблаев, Митрополит Симферопольский и Крымский Владыка Лазарь, первый заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Ефим Фикс и другие.

Сегодня, 18 мая, в 21.30 на площади им. В.И.Ленина крымской столицы пройдет молодежная акция «Зажги огонь в своем сердце», которая также посвящена 75-й годовщине насильственного переселения народов Крыма.

Напомним, 18 мая 1944 года началась насильственная депортация крымских татар из Крыма в Узбекистан и соседние районы Казахстана и Таджикистана. В июне того же года были депортированы греки, болгары, армяне. Кроме того, еще раньше - в 1941-1942 годах, с полуострова были выселены немцы и итальянцы.

21 апреля 2014 года, после присоединения Крыма к России, президент России Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымскотатарского и других народов, пострадавших от сталинских репрессий в Крыму.