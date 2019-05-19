Как прошла «Ночь музеев» в Севастополе

В Севастополе международная акция «Ночь музеев» традиционно прошла с креативом и масштабом.

Зрители были вовлечены в различные игры и мастер-классыФото: Анна САДОВНИКОВА

Севастопольский художественный музей имени М.П.Крошицкого провел мероприятие сразу на двух площадках.

Каждый год в Севастополе акция проходит креативноФото: Анна САДОВНИКОВА

Посетителей удивляли своим выступлением учащиеся музыкальной школы №1 им. Н. А. Римского-Корсакова. Прошла также мини-экскурсия «Русский народный костюм — традиции и современность», гости и жители Севастополя узнали «О чем рассказала заколка на картине Верещагина «Японка», а также «Какие книги читают мальчик на холсте Тропинина и дама на этюде Крамского».

В сквере у памятника Нахимова перед Черноморским высшим военно-морским училищем был обыгран тезис «В процессе воплощения»Фото: Анна САДОВНИКОВА

Игры нашлись на любой вкусФото: Анна САДОВНИКОВА

Мастер-классы и викторины на тему: «Найди свой цвет в шедеврах», «Детали русского народного костюма», в видео-викторине «Фрагменты» также прошли в рамках мероприятия.

Гости и жители Севастополя узнали «О чем рассказала заколка на картине Верещагина «Японка»Фото: Анна САДОВНИКОВА

Прошли также мастер-классы и викторины на тему: «Найди свой цвет в шедеврах»Фото: Анна САДОВНИКОВА

Горожане увидели экспресс-выставку «Назад в будущее»Фото: Анна САДОВНИКОВА

В сквере у памятника Нахимова перед Черноморским высшим военно-морским училищем был обыгран тезис «В процессе воплощения». Горожане увидели экспресс-выставку «Назад в будущее» современных графических работ по мотивам произведений из коллекции музея, мини-экскурсии, фото-зону «Ожившие картины» - «Подражая великим», мастер-класс «Композиция и цвет», детский интерактив «Яркие краски фольклора» и «Играем в цвет».

Была представлена фото-зона «Ожившие картины» - «Подражая великим»Фото: Анна САДОВНИКОВА

На более зрелую аудиторию был рассчитан интерактив «Художественные ассоциации», среди участников которого художники объединения «МОСТ» и профессионально-творческого союза «Академия абстракционизма».