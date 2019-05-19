2019-05-19T13:07:05+03:00
Досуг

Ретро-купания на «Хрусталке» и танцы на «Ивушке»: чем удивят посетителей на крымском военно-историческом фестивале

С 7 по 15 сентября гостей и жителей Севастополя ждет масса интересного
Лера ВОЛЬНАЯ
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Ретро-купания на Хрустальном пляже и излюбленные севастопольцами танцы на Ивушке 80-х годовРетро-купания на Хрустальном пляже и излюбленные севастопольцами танцы на Ивушке 80-х годов
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Для посетителей Крымского военно-исторического фестиваля организаторы в этом году устроят нечто грандиозное. Во-первых, сам фестиваль будет длиться гораздо дольше. Вместо нескольких дней – целую неделю с 7 по 15 сентября.

Гостям и жителям Севастополя покажут новых героев, новые площадки, сражения, эпохи и самое главное – новый формат фестиваля.

Гостей ожидает 13 исторических площадок с детально воссозданными полевыми лагерями, фортификационными сооружениями и постройками

Гостей ожидает 13 исторических площадок с детально воссозданными полевыми лагерями, фортификационными сооружениями и постройками

- С 13 по 15 сентября встретятся легионеры и американские золотоискатели, янычары и петровцы, генуэзцы и солдаты Крымской войны в парке «Федюхины высоты». Гостей ожидает 13 исторических площадок с детально воссозданными полевыми лагерями, фортификационными сооружениями и постройками, предметами быта, мебелью, одеждой и военным снаряжением. Это путешествие, в котором каждый гость станет участником событий прошлого с погружением в культуру, традиции и ремесла ключевых исторических вех Крыма, - рассказали «КП» организаторы фестиваля.

В центре Севастополя с 7 по 12 сентября оживут знаковые места и события Фото: материалы пресс-служб

В центре Севастополя с 7 по 12 сентября оживут знаковые места и событияФото: материалы пресс-служб

Кстати, крымский военно-исторический фестиваль станет продолжением масштабного международного проекта «Времена и эпохи» в Крыму и расширит основную программу, запланированную в городе.

В сентябре стартует проект «Времена и эпохи» в Крыму Фото: материалы пресс-служб

В сентябре стартует проект «Времена и эпохи» в КрымуФото: материалы пресс-служб

В центре Севастополя с 7 по 12 сентября оживут знаковые места и события: легендарная история Херсонеса и гладиаторские бои, героические сюжеты Крымской войны в экскурсиях и театральных постановках, кинотеатр «Победа» 50-х годов, пристань начала XX века, ретро-купания на Хрустальном пляже и излюбленные севастопольцами танцы на Ивушке 80-х годов. Даже общественный транспорт станет местом знакомства с историей города, а его пассажиры случайными свидетелями и участниками перфомансов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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