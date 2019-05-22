"Дождаться бы": Жители осажденного в 1941-1942 годах Севастополя надеются, что им дадут статус "ветерана Великой Отечественной"

- Когда немцы начали осаду, были непрекращающиеся бомбежки и днем, и ночью. Мы жили в подвале, выходили только ночью, чтобы набрать воды. Каждая улица была местом боевых действий, - вспоминает тяжелые времена осады Севастополя немцами в 1941-1942 годах 80-летний Анатолий Панов, руководитель инициативной группы «по восстановлению статуса «ветеран войны» организации «Жители осажденного Севастополя».

Тогда ему не было и 4-х лет, но страшные картины тех лет Анатолий Викторович не может забыть до сих пор.

- Когда немцы полностью взяли город, нас выселили из этих штолен и взяли в колонну, погнали на корабельную сторону с Инкермана. Мы проходили через Малахов курган, одну сторону мать закрывала своим пальто, а другую я отчетливо видел - там были штабеля в окровавленных тельняшках…, - продолжает он свой рассказ.

Дело в том, что присвоенный при Украине статус ветеранов войны давал таким как он, пережившим войну, жителям Севастополя право на ежегодное бесплатное санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на общественном транспорте в пределах страны.

- Санаторно-курортное лечение нам просто жизненно необходимо, здоровье нужно поддерживать, потому что самому молодому жителю осажденного Севастополя 77 лет, а большинству уже далеко за 80, есть женщина, которой 101 год. Я сама недавно приехала из санатория. И дорогу туда, и путевку я оплачивала самостоятельно. Еще три года назад нас было 1,7 тысяч, теперь же всего 1070. Некоторые могут просто не дожить до того момента, когда нам все-таки восстановят статус ветерана, - переживает 79-летняя Ирина Глотова, глава организации «Жители осажденного Севастополя».

Организация была основана в 1989 году. Уже тогда шла речь о том, чтобы присвоить ее членам статус ветеранов войны. Но Советский Союз развалился, и все осталось как прежде. Уже в 2005 году жителям осажденного Севастополя дали статус «ветераны войны-участники войны», и они пользовались всеми льготами, включая бесплатное санаторно-курортное лечение и проезд по стране. В 2014 году, когда Крым вернулся в Россию, на полуострове начал работать российский закон «О ветеранах».

Лишились статуса «участник войны» при вступлении Крыма в Россию

- Оказалось, что в этом законе нет такого статуса «участник войны», только «ветеран Великой Отечественной войны». Так мы и лишились статуса ветерана, а вместе с ним и положенных нам льгот, - говорит Ирина Глотова.

С того момента активисты организации начали буквально бить в колокола.

- Одно дело - присвоить статус, которого не было, и совсем другое - просто его восстановить. Мы писали в Госдуму, в Совет Федерации, отправляли письма Владимиру Жириновскому, Владимиру Путину… - отмечает Анатолий Панов.

Еще в 2015 году депутаты Заксобрания обратились в Госдуму РФ с просьбой установить статус «Ветеран Великой Отечественной войны» жителям осажденного Севастополя и приравнять их к жителям блокадного Ленинграда, внеся в соответствующий закон поправки.

Но тогда министерство финансов РФ не одобрило дальнейшее прохождение законодательной инициативы. Причина - такие меры соцподдержки предоставляются гражданам, «проживавшим в детском возрасте в блокадном Ленинграде, учитывая особый статус данного города в годы Великой Отечественной войны».

- Но нам есть, что возразить - историки определяют четыре города с особым статусом во времена Советского Союза. Это Ленинград, Сталинград, Севастополь и Москва. Дело в том, что у нас на каждой улице шли военные действия, не было тыла. Те, кто уцелел, получили увечья, остались инвалидами на всю жизнь. Мы будем бороться, пока живы, - говорит Анатолий Панов.

В 2017 году жителям вернули некоторые льготы

Ситуацию немного исправил закон о «Жителях осажденного Севастополя 1941-1942 годов», принятый Заксобранием города в 2017 году. Так, помимо 50% льготы на оплату коммунальных услуг и бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте, горожане получили ежемесячную денежную выплату в повышенном размере (2638 рублей) и ежегодную разовую выплату ко Дню Победы.

Также им предоставляется право внеочередного получения медицинской помощи в государственных медучреждениях и преимущество при приеме в организации социального обслуживания.

Однако жители не теряют надежды пользоваться федеральными льготами - бесплатно передвигаться по стране, получать санаторно-курортное лечение и дорогостоящие лекарства по федеральному списку. После долгих попыток борьбы за свои права такая надежда появилась - законопроект с поправками депутатов Заксобрания Севастополя внесен в Госдуму РФ. Правда, когда его рассмотрят и примут, пока неизвестно.

МНЕНИЕ

Александр КУЛАГИН, вице-спикер Заксобрания Севастополя и автор законопроекта, предусматривающего восстановление статуса «Ветеран Великой Отечественной войны» жителям осажденного Севастополя:

- Это несправедливо, что граждане не могут пользоваться всеми теми правами, которыми пользуются ветераны Великой Отечественной войны. Мы уже обращались в Госдуму с аналогичным предложением. Но тогда была речь о том, чтобы «установить» статус ветеранов Великой Отечественной войны для этой категории граждан, а сейчас мы хотим просто «восстановить» его. Надеемся, что Госдума одобрит внесение изменений в федеральный «Закон о ветеранах».

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