Жителям осажденного Севастополя могут дать статус ветеранов Великой Отечественной войны

Жителям осажденного Севастополя могут дать статус ветерана Великой Отечественной войны. Соответственно, они получат меры социальной поддержки для блокадников. Соответствующий законопроект внесло Законодательное собрание Севастополя в Госдуму РФ.

- Граждане, проживавшие в городе Севастополе с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года, независимо от возраста, пережили весь ужас кровавой войны, пройдя через особо жестокие действия фашистских агрессоров. На долю жителей осажденного Севастополя выпали тяжелые лишения и испытания. Независимо от возраста, каждый из жителей осажденного Севастополя внес свой вклад в Великую Победу, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты предлагают внести изменения в закон «О ветеранах».

Таким образом, список ветеранов Великой Отечественной войны будет дополнен теми, кто проживал в Севастополе с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года. Это категория «жителей осажденного Севастополя».

Также в законопроекте предлагается предоставить жителям осажденного Севастополя те же меры социальной поддержки, что и проживающим в блокадном Ленинграде

- Реализация закона позволит отдать должное уважение жителям осажденного Севастополя, обеспечить их социальную защиту, а также условия для деятельности общественных ветеранских организаций, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, на прошлой неделе управление ФСБ России по Крыму и Центральный архив Федеральной службы безопасности рассекретили документы о работе органов госбезопасности СССР во время освобождения полуострова в 1944 году и в период немецкой оккупации. Среди них есть и документы по спецоперациям в осажденном Севастополе.

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