2019-05-14T14:32:04+03:00
Общество

Жителям осажденного Севастополя могут дать статус ветеранов Великой Отечественной войны

Соответствующий законопроект Законодательное собрание Севастополя внесло в Госдуму РФ
Надежда ДАЦЮК
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Депутаты предлагают внести изменения в закон «О ветеранах»Депутаты предлагают внести изменения в закон «О ветеранах»Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Жителям осажденного Севастополя могут дать статус ветерана Великой Отечественной войны. Соответственно, они получат меры социальной поддержки для блокадников. Соответствующий законопроект внесло Законодательное собрание Севастополя в Госдуму РФ.

- Граждане, проживавшие в городе Севастополе с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года, независимо от возраста, пережили весь ужас кровавой войны, пройдя через особо жестокие действия фашистских агрессоров. На долю жителей осажденного Севастополя выпали тяжелые лишения и испытания. Независимо от возраста, каждый из жителей осажденного Севастополя внес свой вклад в Великую Победу, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты предлагают внести изменения в закон «О ветеранах».

Таким образом, список ветеранов Великой Отечественной войны будет дополнен теми, кто проживал в Севастополе с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года. Это категория «жителей осажденного Севастополя».

Также в законопроекте предлагается предоставить жителям осажденного Севастополя те же меры социальной поддержки, что и проживающим в блокадном Ленинграде

- Реализация закона позволит отдать должное уважение жителям осажденного Севастополя, обеспечить их социальную защиту, а также условия для деятельности общественных ветеранских организаций, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, на прошлой неделе управление ФСБ России по Крыму и Центральный архив Федеральной службы безопасности рассекретили документы о работе органов госбезопасности СССР во время освобождения полуострова в 1944 году и в период немецкой оккупации. Среди них есть и документы по спецоперациям в осажденном Севастополе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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