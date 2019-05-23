Ольга Кабо: «Севастополь встретил яркими красками»

Актриса Ольга Кабо прилетела в Севастополь для участия в 28-м Международном кинофоруме «Золотой Витязь». Ко всем участникам она присоединилась на второй день после официального открытия.

- С корабля на бал, - прокомментировала актриса, оказавшись среди коллег во время открытия «Аллеи звезд» в парке имени Анны Ахматовой в Севастополе.

Пользователи закидали Кабо комплиментамиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Не преминув похвастаться, что по дороге в город из аэропорта она проезжала мимо макового поля и не удержалась, чтобы не сделать селфи. Фото Кабо тут же выложила на своей страничке в Instagram, которое всего за три часа набрало более трех тысяч лайков.

Ольга Кабо прилетела в Севастополь для участия в кинофоруме "Золотой Витязь"Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Севастополе же на аллее у актрисы теперь будет свое, именное дерево, которое она посадила в рамках акции фестиваля.

- Сейчас часто происходят подобные акции озеленения в тех городах, где проходит фестиваль, и артисты всегда с удовольствие откликаются на такую акцию. Потому что оставляешь частичку себя с посаженным деревом, и, так сказать, тоже корни свои с землей соединяешь. Это здорово! Я прилетела и прямо с самолета сюда. Успела посадить дерево! И я знаю теперь, что в Севастополе у меня есть родная частичка земли, - поделилась с «Комсомольской правдой-Крым» Ольга Кабо.

Участники кинофорума посали 23 мая в парке имени Анны Ахматовой 100 деревьев - орех и каштаны. У каждого дерева именная табличка звездного гостя, который его посадил.

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