2019-05-23T22:48:16+03:00
Звезды

Звезды кино посадили в Севастополе деревья и раскрыли свои секреты

Александр Михайлов признался в любви к полыни, а Аристарх Ливанов рассказал про кражу его именной таблички
Анна МЕЛЬНИКОВА
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Звезды кино посадили клен и орех в СевастополеЗвезды кино посадили клен и орех в СевастополеФото: Анна САДОВНИКОВА
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- Мы вас так любим, вы наши любимые актеры, - умилялись жительницы Севастополя, глядя на известных российских актеров, которые, вооружившись лопатой, в белоснежных перчатках сажали в Севастополе деревья.

Василий Ливанов и Андрей Мерзликин решили переждать жару под тенью деревьев Фото: Анна САДОВНИКОВА

Василий Ливанов и Андрей Мерзликин решили переждать жару под тенью деревьевФото: Анна САДОВНИКОВА

В севастопольском парке имени Анны Ахматовой и, правда, 23 мая было жарко и не только от припекающего крымского солнца. Столько звезд кино одновременно гости и жители Севастополя давно не видели.

Владимир Гостюхин не садовод, но в акции в удовольствием принял участие Фото: Анна САДОВНИКОВА

Владимир Гостюхин не садовод, но в акции в удовольствием принял участиеФото: Анна САДОВНИКОВА

Сергей Шакуров первым посадил дерево Фото: Анна САДОВНИКОВА

Сергей Шакуров первым посадил деревоФото: Анна САДОВНИКОВА

Разве что только во время кинофорума «Золотой Витязь», который стартовал в городе русских моряков 22 мая.

А на следующий день, сойдя с красной дорожки, звездные гости приняли участие в акции «Аллея звезд» в рамках фестиваля. Каждый участник посадил по одному именному дереву. Высаживали в парке орех и каштаны.

Актер Сергей Шакуров теперь имеет свое дерево в Севастополе Фото: Анна САДОВНИКОВА

Актер Сергей Шакуров теперь имеет свое дерево в СевастополеФото: Анна САДОВНИКОВА

- Деревья сажают удивительные люди, которые уже принадлежат истории советского, российского кинематографа, - отметил президент кинофорума, заслуженный артист России Николай Бурляев.

Александр Михайлов признался, что любит полевые цветы Фото: Анна САДОВНИКОВА

Александр Михайлов признался, что любит полевые цветыФото: Анна САДОВНИКОВА

Кстати, некоторым актерам приходилось в своей жизни сажать не один десяток деревьев. Как, например, известному актеру, сыгравшему немало ролей, среди которых полюбившийся многими герой Василий («Йошкин кот») из фильма «Любовь и голуби» - Александр Михайлов.

- Это нормально для мужчины – построить дом, посадить дерево! Кстати, цветы у меня не вянут, наоборот – цветут! Очень люблю полевые. Обожаю ромашку, полынь, как не странно, - признался «КП» Александр Михайлов.

Сергей Маховиков очень любит сажать деревья Фото: Анна САДОВНИКОВА

Сергей Маховиков очень любит сажать деревьяФото: Анна САДОВНИКОВА

Интересную историю, связанную с посадкой деревьев рассказал «Комсомольской правде - Крым» и актер Аристарх Ливанов, который посетовал, что во время одного из фестивалей на Родине его друга Александра Михайлова в Чите он принимал участие в посадке дерева, но неизвестные украли его табличку.

Участие в акции принял и актер Андрей Мерзликин Фото: Анна САДОВНИКОВА

Участие в акции принял и актер Андрей МерзликинФото: Анна САДОВНИКОВА

- Они продемонстрировали, таким образом, что находятся в разряде моих поклонников. Но руководство фестиваля устроило скандал и табличку нашли. Сделали вид, что ее подбросили. Чем это дело закончилось, я не знаю, прошло лет пять, и с тех пор я в Чите не был. Поэтому не знаю, прижилось ли дерево или нет. Я знаю, что там крутые зимы бывают - до сорока градусов, но обещали, что тот клен из Канады и он должен пустить корни. А это второй раз я сажаю дерево. Стараюсь отнестись к этому серьезно, - поделился Аристарх Ливанов.

Народный артист Украины, член жюри Игровых полнометражных фильмов - Михаил Голубович Фото: Анна САДОВНИКОВА

Народный артист Украины, член жюри Игровых полнометражных фильмов - Михаил ГолубовичФото: Анна САДОВНИКОВА

Ольга Кабо очень переживала, что не успеет с самолета на посадку деревьев в Севастополе Фото: Анна САДОВНИКОВА

Ольга Кабо очень переживала, что не успеет с самолета на посадку деревьев в СевастополеФото: Анна САДОВНИКОВА

Хотя в хороший крымский климат актер не верит, считает, что на полуострове может быть такая жара, что деревьям не позавидуешь.

Севастопольские собаки весьма любопытны и жаждут славы Фото: Анна САДОВНИКОВА

Севастопольские собаки весьма любопытны и жаждут славыФото: Анна САДОВНИКОВА

- Я посадил! – с таким возгласом, полным счастья актер Сергей Шакуров завершил посадку на аллее своего именного дерева.

Михаил Боярский посадил дерево и умчался в аэропорт Фото: Анна САДОВНИКОВА

Михаил Боярский посадил дерево и умчался в аэропортФото: Анна САДОВНИКОВА

А вот для актрисы, сыгравшей в фильме «Балканский рубеж» Милены Радулович посадка дерева происходила в первый раз в жизни. И девушка очень старалась.

Для актрисы, сыгравшей в фильме «Балканский рубеж» Милены Радулович посадка дерева происходила в первый раз в жизни Фото: Анна САДОВНИКОВА

Для актрисы, сыгравшей в фильме «Балканский рубеж» Милены Радулович посадка дерева происходила в первый раз в жизниФото: Анна САДОВНИКОВА

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников пообещал звездным гостям, что город будет следить и ухаживать за деревьями на «Аллее звезд».

23 мая в парке имени Анны Ахматовой официально открыли "Аллею звезд" Фото: Анна САДОВНИКОВА

23 мая в парке имени Анны Ахматовой официально открыли "Аллею звезд"Фото: Анна САДОВНИКОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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