Михаил Боярский: "Я не садовод. Своим любимым женщинам я покупаю розы. Но нечасто"

– О Севастополе всегда говорю со слезами на глазах, я бредил в свое время Матросом Кошкой. Севастополь также схож с Санкт-Петербургом – это две мощные морские столицы, в которых живут настоящие мужики! - сказал Михаил Боряский, приехавший в город-герой на кинофестиваль "Золотой Витязь".

23 мая в Севастополе в парке имени Анны Ахматовой участники кинофорума «Золотой Витязь» сажали деревья - орех и каштаны на «Аллее звезд». Эту акцию впервые решили провести в городе. И впоследствии, новые звездные гости, которые будут приезжать в Севастополь на фестиваль, пополнят аллею своими именными деревьями.

Свой образ известный актер не меняетФото: Анна САДОВНИКОВА

Второй раз в жизни дерево (орех) посадил мушкетер - известный актер Михаил Боярский.

- У меня был опыт посадки деревьев с командой «Зенит» (является ярым фанатом этой футбольной команды, ред.). Это моя вторая посадка на такой замечательной земле, как Севастополь. И это останется навсегда, потому что я приеду и проверю, прижилось дерево или нет, а потом мои внуки приедут и скажут: «Это наш дед посадил». Севастополь - это такой город, в котором оставить зарубку о себе – это большое счастье. Я безумно рад, что попал в эпицентр этого праздника и надеюсь, что это не последняя моя встреча с такой замечательной компанией, которую возглавляет Николай Петрович Бурляев, - прокомментировал Михаил Боярский.

Это вторая в жизни посадка деревьев у актераФото: Анна САДОВНИКОВА

Как же без селфи с коллегами и друзьямиФото: Анна САДОВНИКОВА

А вот дома у себя, как рассказал Боярский «Комсомольской правде - Крым» он ничего не выращивает. На даче, правда, есть пару деревьев.

- Я не садовод, не мое это, - признался актер.

Боярский обещал приехать в Севастополь и проверить, как прижилось его деревоФото: Анна САДОВНИКОВА

Жене и дочери - актрисам Ларисе Луппиан и Елизавете Боярской - именитый папа цветы дарит не часто. А зачем? Их одаривают поклонники, хоть продавай потом.

- Я дарю цветы им только на дни рождения и восьмого марта. Предпочитаю розы.

Севастопольцам Боярский пожелал, чтобы их город был таким же красивым, чтобы все были здоровы и самое главное, чтобы дети были счастливы.

Как признался актер, спустя много лет он понял, что семья для человека - главное. Сейчас помимо своей актерской деятельности он старается больше времени уделить внукам - одному семь лет, другому 6 месяцев.

- Моя самая большая проблема – это внуки, хочу, чтобы они были здоровые и чтобы один пошел в школу, а другой в детский сад. А что касается кино – это все здорово, весело, но не только в кино счастье. Счастье в близких людях, в друзьях, детях…

Актер после посадки дерева тут же умчался в аэропорт, но обещал вернуться через две недели, когда продолжатся съемки четвертой части приключений о гардемаринах режиссера Светланы Дружининой.

Хотя у себя дома Боярский ничего не сажаетФото: Анна САДОВНИКОВА

Боярский рассказал, что на этот раз у его героя в жизни мало любви, поэтому он такой себе злобный старик, который думает только о деньгах и власти, и портит всем жизнь, в частности гардемаринам.

- Но ему все воздастся по заслугам, - добавил Михаил Боярский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Севастополь в свое время сражался за свои рубежи, так и мы сейчас сражаемся за человеческие души": В городе открылся международный форум "Золотой Витязь"

Известные актеры, режиссеры и деятели искусства в день открытия фестиваля прошли по красной дорожке (подробнее)