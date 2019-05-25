Сергей Маховиков рассказал в Севастополе, о чем разговаривает с деревьями

Актер Сергей Маховиков (исполнитель главных ролей в фильмах «Слепой», «Дом с лилиями», «Громовы») прилетел в Севастополь для участия в кинофоруме «Золотой Витязь». Одной из ярких мероприятий в рамках фестиваля стала посадка деревьев ореха и каштанов в парке имени Анны Ахматовой, где звезды кино и театра вооружились лопатами, облачились в белоснежные перчатки и посадили каждый по своему именному дереву.

В родном городе актер не пропускает сезонные работы, связанные с подрезкой и обработкой деревьевФото: Анна САДОВНИКОВА

«Комсомольской правде - Крым» Маховиков признался о своей особой любви к деревьям, раскрыв свой маленький секрет, что он с ними разговаривает.

- За свою жизнь участвовал не в одном городе на подобных мероприятиях по высадке деревьев и очень горжусь этим. Это великолепная традиция – сажать деревья! Ее могут как-то оболгать завистники, но это те, кто ничего в жизни не делает. А мы рожаем, строем и сажаем деревья. У меня на одном только участке у домика, который я построил (пригород Москвы), более пятнадцати деревьев: яблони, слива, вишня, туя, кедры, сосна – желтая и обыкновенная, береза, ясень, дуб растет, клен, - перечислял с гордостью Сергей Маховиков.

Артист рассказал, что за всеми деревьями нужен трепетный уходФото: Анна САДОВНИКОВА

Правда, как добавил артист, за всеми деревьями нужен трепетный уход. Посадил он их совсем маленькими, кроме кедров, которые актер брал в питомнике.

- Метров семь были уже, серьезные. А клен – стручок был, когда садил его, зато сейчас вымахал выше крыши, огромный, почти под двадцать метров, - с теплотой в голосе говорит Маховиков о своих «подопечных».

Старается не пропускать сезонные работы, связанные с подрезкой и обработкой деревьев. А осенью – кого укрыть, замотать, чтобы снегом не поломало.

Маховиков пробудет в Севастополе до 25 маяФото: Анна САДОВНИКОВА

- В Севастополе нет такой зимы, а у нас деревья падают от снега. А потом, представьте, придешь в парк, лет так через пять, а здесь табличка будет стоять – именная. Проверю, как прижилось, это же уже – родное дерево становится. Вот саженец на меня смотрит, спрашивает: ну, что ты будешь меня хорошо сажать? Я отвечаю, нормально, не переживай, - смеется актер.

Обратно в Москву актер планирует улететь 25 мая, а пока наслаждается крымским солнцем и морским воздухом.

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