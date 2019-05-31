Какие улицы перекроют в Симферополе на День города

Центральные улицы Симферополя 1 и 2 июня перекроют для движения транспорта. Это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных 235-летию со дня основания крымской столицы.

КАКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ

1 июня

С 8.00 до 17.00 нельзя будет проехать и парковать там свои машины на улице Горького на участке от перекрестка улицы Горького и Жуковского до пересечения улицы Горького и проспекта Кирова.

Также с 11.00 до 00:00 часов 2 июня по проспекту Кирова на участке от площади Амет-Хан Султана до площади Советской, по улице Севастопольской на участке от перекрестка улицы Козлова и улицы Севастопольской до пересечения с проспектом Кирова.

Также запретят парковку транспортных средств на это же время.

Движение транспорта 1 и 2 июня в Симферополе. Фото: пресс-служба администрации крымской столицы

2 июня

С 8.00 до 17.00 2 июня ограничат движение по проспекту Кирова на участке от площади Амет-Хан Султана до площади Советской, по улице Севастопольской на участке от перекрестка улицы Козлова и улице Севастопольской до пересечения с проспектом Кирова.

Кроме того, с 7.00 часов до 18.00 часов 2 июня перекрывается движение транспорта по улице Пушкина на участке от Гоголя до улицы Самокиша.

КАК БУДЕТ ХОДИТЬ ТРАНСПОРТ

Движение общественного транспорта будет осуществляться по улицам Пролетарская, Кавказская, Караимская: маршруты 1 А-Б, 2,3,4,6, 7, 8,10, 12 А-Б, 13, 15, 25, 30, 41, 50, 52, 54, 55, 61, 63, 69, 70, 78, 81, 85, 86, 90, 91, 94, 98.

По улицам Павленко, Маяковского будет осуществляться движение маршрутов: 1 А-Б, 4, 12 А-Б, 52, 59, 60, 61, 62, 67, 81, 93, 98.

- В связи с проведением праздничных мероприятий 1 июня 2019 года общественный транспорт будет работать до 24.00, - рассказали в пресс-службе администрации Симферополя.

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