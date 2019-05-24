«Ой, меня преследуют бабочки!»: Крымчане удивлены весенним нашествием крылатых красавиц
Невероятное количество бабочек, появилось на полуострове в второй половине мая.
- В гости к нам пожаловала Ванесса репейная она же Углокрыльница чертополоховая, она же Нимфа чертополоховая (Vanessa cardui (Linnaeus, 1758), - рассказала «Комсомольской правде - Крым» энтомолог Елена Журавлева. - Бабочки, которых наблюдают крымчане, зимуют в Северной Африке, а лето проводят в Северной Европе: Исландии, Ирландии и Норвегии. Путь непростой, порядка 5 000 километров, поэтому бабочки, пролетев 300-500 километров делают остановку, чтобы отдохнуть, подпитаться нектаром и снова отправится в дорогу. Для бабочек санкций нет!
Насекомых очень много.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Вот Крымский полуостров и дал временное пристанище путешественницам, которых в этом году особенно много.
На популяцию насекомых влияет солнечная активность. Для природы насекомые абсолютно безвредны, потому что их гусеницы питаются травянистыми растениями, в том числе - чертополохом.
Ученый объяснила, что насекомые на отдыхе, как правило, откладывают яйца. И скоро на свет появятся уже местные крымские репейницы, которые будут крупнее и ярче своих родителей. Размножаются они быстро: от откладки яйца до появления бабочки проходит порядка 45 суток. И за лето на полуострове может появиться 2-3 поколения репейницы.
Крым: Бабочки санкций не боятся.Хрупкие красотки прилетели из Северной Африки. Видео: Тома Стигореско/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK
- Осенью, когда похолодает, насекомые отправятся на в Северную Африку: в Крыму зимой холодно и нечего кушать, а там тепло и есть цветы с нектаром, - отметила Елена Журавлева.
ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ
Нашествие бабочек вызвало фурор в соцсетях: пользователи делятся фотографиями и впечатлениями.
Тома Стигореско:
- Они меня преследуют, что будет дальше?!
Каталина Приземная:
- Бабочка загорала со мной на пляже!
Оксана Фоменко:
- Да их сейчас целая куча, этих бабочек.
Ирина Лесникова:
- Пару дней назад рано утром увидела на одном большом кусте 12 бабочек
Crimean Patriot:
- Их у нас сейчас на акации тьма.
Марина Забродская:
- Это ужасное нашествие бабочек на Крым!
Натала Верещак-Гринь:
- Класс! Обычные, привычные, но всегда восхищающие бабочки!
ИСТОЧНИК KP.RU