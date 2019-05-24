«Ой, меня преследуют бабочки!»: Крымчане удивлены весенним нашествием крылатых красавиц

Невероятное количество бабочек, появилось на полуострове в второй половине мая.

- В гости к нам пожаловала Ванесса репейная она же Углокрыльница чертополоховая, она же Нимфа чертополоховая (Vanessa cardui (Linnaeus, 1758), - рассказала «Комсомольской правде - Крым» энтомолог Елена Журавлева. - Бабочки, которых наблюдают крымчане, зимуют в Северной Африке, а лето проводят в Северной Европе: Исландии, Ирландии и Норвегии. Путь непростой, порядка 5 000 километров, поэтому бабочки, пролетев 300-500 километров делают остановку, чтобы отдохнуть, подпитаться нектаром и снова отправится в дорогу. Для бабочек санкций нет!

Насекомых очень много.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Вот Крымский полуостров и дал временное пристанище путешественницам, которых в этом году особенно много.

На популяцию насекомых влияет солнечная активность. Для природы насекомые абсолютно безвредны, потому что их гусеницы питаются травянистыми растениями, в том числе - чертополохом.

Ученый объяснила, что насекомые на отдыхе, как правило, откладывают яйца. И скоро на свет появятся уже местные крымские репейницы, которые будут крупнее и ярче своих родителей. Размножаются они быстро: от откладки яйца до появления бабочки проходит порядка 45 суток. И за лето на полуострове может появиться 2-3 поколения репейницы.

Крым: Бабочки санкций не боятся.Хрупкие красотки прилетели из Северной Африки. Видео: Тома Стигореско/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

- Осенью, когда похолодает, насекомые отправятся на в Северную Африку: в Крыму зимой холодно и нечего кушать, а там тепло и есть цветы с нектаром, - отметила Елена Журавлева.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ

Нашествие бабочек вызвало фурор в соцсетях: пользователи делятся фотографиями и впечатлениями.

Тома Стигореско:

- Они меня преследуют, что будет дальше?!

Каталина Приземная:

- Бабочка загорала со мной на пляже!

Оксана Фоменко:

- Да их сейчас целая куча, этих бабочек.

Ирина Лесникова:

- Пару дней назад рано утром увидела на одном большом кусте 12 бабочек

Crimean Patriot:

- Их у нас сейчас на акации тьма.

Марина Забродская:

- Это ужасное нашествие бабочек на Крым!

Натала Верещак-Гринь:

- Класс! Обычные, привычные, но всегда восхищающие бабочки!