2019-06-05T17:47:35+03:00
Происшествия

«Жесть!»: На Симферополь обрушился град размером с куриное яйцо

Пострадали некоторые микрорайоны и пригород [фото]
Анастасия ЖУКОВААлександра КОРШУНОВА
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Такой град выпал в симферопольском микрорайоне ГРЭС в 15.30. Фото: Настя Бурова-Леонова / FacebookТакой град выпал в симферопольском микрорайоне ГРЭС в 15.30. Фото: Настя Бурова-Леонова / Facebook
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- Жесть! Разбиты окна в машине! Побило огород! - жители некоторых районов и пригородов Симферополя жалуются в соцсетях на сильный град, который обрушился на крымскую столицу в среду, 5 июня.

В частности, пострадали жители поселков Комсомольское, Аграрное и Молодежное, а также ГРЭС.

Фото: Инцидент Крым / ВКонтакте

Фото: Инцидент Крым / ВКонтакте

Крымский гидрометцентр и МЧС еще 4 июня объявили штормовое предупреждение на ближайшие три дня:

- Ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 метров в секунду, - предупреждали синоптики.

Такой град выпал в Молодежном (пригород Симферополя). Фото: Александр Мартынов / Facebook

Такой град выпал в Молодежном (пригород Симферополя). Фото: Александр Мартынов / Facebook

Правда, мало кто поверил в эти предупреждения. Как выяснилось, для многих симферопольцев град, да еще и такой крупный, стал полной неожиданностью.

- Эти предупреждения МЧС в последнее время -как тот мальчик, который кричал: "Волки!". Уже не обращаешь внимания. Но потом эти "волки" приходят и рас****чивают тебе стекло в машине, - сетует жительница ГРЭСа Анастасия.

Фото: Инцидент Крым / ВКонтакте

Фото: Инцидент Крым / ВКонтакте

А В ЭТО ВРЕМЯ

Такой же сильный град прошел и в Черноморском районе Крыма.

Град в Черноморском районе. Фото: Татьяна Сидорова

Град в Черноморском районе. Фото: Татьяна Сидорова

ИСТОЧНИК KP.RU

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