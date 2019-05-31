Ликвидация или новая жизнь: Что будет с Ялтинской киностудией?

Пожалуй, нет в СНГ человека, который не видел "Иван Васильевич меняет профессию" или "Человек-амфибия". Они родились в Крыму - на знаменитой Ялтинской киностудии. Неудивительно, что новость о ее ликвидации взбудоражила общественность. Почему прекращает существование ГУП «Киностудия «Ялта-фильм»? Разбиралась «Комсомольская правда – Крым».

1. Не закроется ли киностудия?

"Кавказская пленница", 1967 год. Фото: скрин из кинофильма

- Нет. Будет ликвидировано только государственное унитарное предприятия Республики Крым «Киностудия «Ялта - фильм», а Ялтинская киностудия укрупняется и переходит в состав государственного бюджетного учреждения «Киномедиацентр» для того, чтобы развиваться дальше, - успокаивает население министр культуры Республики Крым Арина Новосельская.

2. В каком состоянии киностудия сейчас?

В Ялте у киностудии было две площадки – на улице Мухина, где непосредственно располагались съемочные площадки, и на Севастопольской, где и находился офис ГУП «Киностудия «Ялта-Фильм».

По ее словам, сейчас объекты киностудии находятся в плачевном состоянии. Объект на Севастопольской не работает с 2006 года, а на Мухина – с 2010-го.- Имущество объекта на улице Мухина, который принадлежал министерству Крыма, было передано ГБУ РК «Крымский киномедиацентр» еще в декабре прошлого года, а вот здание, расположенное на Севастопольской, с запуском процесса ликвидации переходит в собственность нашего учреждения. ГУП был нежизнеспособен, деньги предприятие не зарабатывало, - сообщила «Комсомольской правде - Крым» замдиректора Крымского киномедиацентра Елена Куценко.

- Сейчас у нас идет ремонт на обеих площадках студии. Чтобы полностью восстановить студию, необходимы миллиарды, но этих денег нам пока не выделяют. Министерство культуры частично дает деньги на расходы, но это пока похоже на «скорую помощь». Надеемся, что к ноябрю у нас уже будет конкретный план развития киностудии, и в бюджет Крыма будут заложены эти деньги, - добавила Елена Куценко.

Напомним, в прошлом году легендарную киностудию хотели передать в федеральную собственность. А еще раньше - планировали восстановить руками инвесторов. Заинтересованность в судьбе киностудии также выражал режиссер Никита Михалков. По словам министра культуры Арины Новосельской, на восстановление объекта в целом требовалось не меньше 4 миллиардов рублей.

"Алые паруса", 1961 год. Фото: скрин из кинофильма

3. Почему ГУП ликвидируют?

- В прошлом году вышло постановление в РФ о том, что нужно закрывать все ГУПы, и в их число попала и наша Ялтинская киностудия, потому что здесь не было техники, и кино не производилось. Фактически она не занималась ничем. Предприятие не могло себя обеспечить, - отмечает замдиректора Крымского киномедиацентра.

Будучи ГУПом, киностудия не могла получать дотации из государственного бюджета, поскольку они не предусмотрены законами для этой формы собственности. А вот ГБУ, которым является «Крымский киномедиацентр», может финансироваться государством.

4. Что будет дальше?

- Конечно, той Ялтинской киностудии, которая была, ее уже не будет. Те люди, которые работали в начале 90-х – они уже глубокие старики. Учебных заведений в Крыму нет, которые бы готовили специалистов кинонаправления. Поэтому из киностудии пока планируем сделать музей и проводить на ее базе творческие кинопроекты, показы для детей, готовим также киномастерскую для школьников, - рассказала Елена Куценко.

По ее словам, в перспективе планируется создать в Крыму свое кинопроизводство.

- Да, в Крым приезжали снимать кино, но монтировали его уже на других площадках. А мы ставим задачу сделать свое кинопроизводство и делать фильмы со штампом «крымское», - добавила Куценко.

СПРАВКА «КП»

Ялтинскую киностудию основала в 1917 году российская кинофабрика «Ханжонков и Ко». В 1919 году она стала Ялтинской кинофабрикой. В 1957 Ялтинская кинофабрика была преобразована в «Ялтинскую киностудию художественных фильмов». В 1963 Ялтинская киностудия стала филиалом Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького. 2005 году комплекс строений на улице Севастопольской был продан украинской фирме «Розбудова-Град», но она не занималась кинопроизводством, и выставила участок на продажу. В 2010 году владельцем ЧАО «Ялтинская киностудия» стало российское ООО «СтройСектор». В 2014 году она была национализирована, а в 2015 году ГУП РК «Киностудия «Ялта-фильм» отнесена в ведение Минкультуры Крыма.

"Человек-амфибия", 1961 год. Фото: скрин из кинофильма

На территории Ялтинской киностудии снимали такие фильмы, как «Ромео и Джульетта», «Дама с собачкой», эпизоды фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

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