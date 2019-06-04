Почему «Тавриду» называют «трассой смерти»: Шесть причин не расслабляться за рулем на главной дороге Крыма

Федеральная трасса «Таврида» - это третья «стройка века» для российского Крыма наравне с мостом через Керченский пролив и симферопольским аэропортом. Она позволит с ветерком промчаться от Крымского моста до крупнейших городов полуострова - Симферополя и Севастополя.

В конце декабря 2018 года торжественно открыли рабочее движение на участке в 190 километров - от Керчи до крымской столицы. Водители возликовали: «Ура! Новенькая, ровная дорога! Поехали!».

И вот пять месяцев спустя блогеры уже именуют «Тавриду» «трассой смерти». Почему? «Комсомолка» разбиралась, какие опасности подстерегают водителей на строящейся дороге в Крыму.

"Таврида", вид сверху. Фото: пресс-служба АО "ВАД"

1. ВСТРЕЧКА

Еду с коллегой из Симферополя в сторону Керчи. Раннее утро, до рассвета еще не меньше часа. Темно. Въезжаем на «Тавриду». Пока что на дороге только две полосы - по одной в каждую сторону. В 2020 году, когда трассу полностью введут в эксплуатацию, «встречки» не будет. Но пока что именно она - главный источник проблем.

Утром дорогу заволокло густым туманом, видимость - практически нулевая. С одной стороны из-за поворотов вылетают все новые и новые автомобили, с другой - пытаюсь не зацепить барьер, выставленный строителями. Из-за тумана ползем со скоростью 50 километров в час, и большинство сознательных водителей делают то же самое. Но каждые минут 10 пути на встречную полосу обязательно выезжает какой-нибудь горе-смельчак, который очень торопится. Темнота и туман таких ребят не пугают. А к вечеру в новостях: «Сотрудники МЧС деблокировали водителя из искореженного автомобиля с помощью специальной техники».

С января по май ГИБДД зафиксировали уже более 60 ДТП на «Тавриде». В них погибли 19 человек, еще 100 - получили травмы. Причина большинства из них - как раз «лобовые» столкновения.

- Обгоны на трассе разрешены в самых неудачных местах: спуски, подъемы, повороты - в местах с малой обзорностью. К сожалению, далеко не все водители это понимают и идут на обгон с нарушением здравого смысла. Лично наблюдал около десятка случаев, когда лишь чудом удавалось избежать аварии, - делится в личном блоге впечатлениями турист из Подольска Евгений.

- Трасса вся в закрытых поворотах! А водителей безмозглых больше, чем много, от этого и аварии! - возмущается крымчанин Владимир.

- Следует учитывать, что строительство «Тавриды» продолжается, и к декабрю 2020 года крымчане поедут не по двухполосной дороге от Керчи до Симферополя, а по четырехполосной до Севастополя, - отмечает Григорий Назаров, пресс-секретарь генерального подрядчика строительства АО «ВАД».

Но это - к декабрю 2020 года. А пока имеем две полосы и кучу спешащих навстречу смерти водителей.

Встречного движения на готовой трассе не будетФото: Анастасия ЖУКОВА

2. ОТСУТСТВИЕ ОБОЧИНЫ

Уйти от столкновения с безрассудным автомобилистом, который несется тебе в «лоб», обгоняя прямо в повороте тихоходный грузовик, на «Тавриде» пока не получится, потому что обочины там почти по всей длине нет. Либо отбойник, либо барьер, либо сразу по окончании асфальта начинается откос из гравия.

Вот и бьются постоянно «гонщики», которым не терпится побыстрее добраться до пункта назначения.

Обочины не хватает не только для ухода от аварии. Если вдруг у вас спустило колесо, вам стало плохо или просто захотелось в туалет - деваться некуда. Ни одной заправки по дороге от Симферополя до Керчи пока нет, а парочка «карманов» для остановки имеется только ближе к Керчи.

- Снимать барьерные ограждения, установленные для безопасности водителей, никто не будет, поэтому съехать с дороги где угодно не получится, - рассказал Григорий Назаров. - Вдоль трассы есть около 10 площадок для отдыха. Если неприятность произошла рядом с ними, то запаску можно поставить там. Если до площадки ехать далеко, придется менять колесо на трассе, поставив рядом знак аварийной остановки.

И тогда - да здравствует огромная пробка! Съездов со строящейся трассы не так уж и много, полос для движения всего две, и если уж застрял - так застрял надолго. Заезжая на «Тавриду», стоит заправлять полный бак и на всякий случай запасаться питьевой водой, печенюшками.

Неудачный обгон - самая распространенная причина аварий на "Тавриде". Фото: Григорий Назаров / Facebook

3. СКОРОСТЬ

Так как трасса еще в процессе строительства, то максимальная скорость здесь - 60 километров в час. Соответствующие знаки стоят по всей длине трассы, вот только на них никто не обращает внимания.

Вышло солнце, туман рассеялся, и все автомобилисты ка-а-ак припустили… 80 км/ч - это еще медленно. Многие развивают скорость 100-120 километров в час, кто-то пытается и сильнее «гонять».

- На сегодняшний день «Таврида» - это строительная площадка, 90 км/ч будет разрешено только в следующем году после ввода дороги в эксплуатацию. На некоторых участках ведутся работы по строительству третьей и четвертой полосы движения, возможен выезд технологического транспорта, - подчеркивает Назаров.

Кажется, это здесь никого не смущает. Вжух! Даже не успеваю рассмотреть, что за иномарка пролетела по «встречке», едва не сбив мое зеркало с водительской стороны. Превышение скорости входит в тройку самых распространенных причин ДТП на «Тавриде» (см. рубрику «Конкретно»). Мимо меня пролетел очередной претендент на главную роль в сюжете для программы «ЧП».

- После знака ограничения скорости в 60 км/ч народ продолжал нестись выше сотни, обгоняя меня чуть ли не перед носом у полиции. Впрочем, остановить нарушителя не очень удобно. На Тавриде практически нет мест, где бы могла остановиться машина, не мешая остальному движению, - продолжает турист-блогер Евгений.

4. СВЕТОФОР

Боже! В тумане неожиданно вырисовывается задний бампер чужого авто. Еле-еле успеваю притормозить.

- Почему они стоят?! - возмущается моя пассажирка, кивая в сторону застывших впереди машин.

- Светофор, Галь, - вздыхаю. - Неожиданно…

Действительно, на трассе «Таврида» на время строительства установлен светофор, и им недовольны многие водители. Он расположен сразу после поворота, так что заранее не видно ни его, ни очереди из автомобилей. Если горит красный, приходится резко жать на тормоз, чтобы избежать столкновения.

К счастью, в перспективе никаких светофоров на «Тавриде» не будет. А пока - держим ухо востро.

5. ЗНАКИ И УКАЗАТЕЛИ

- Езжай внимательно! Не пропусти развилку «Керчь - Белогорск». Поедешь прямо - попадешь на старую керченскую трассу, которая проходит непосредственно через Белогорск. Если надо дальше по «Тавриде» - бери левее, по указателю «Керчь», - инструктировала меня днем ранее подруга-водитель.

Если бы не эта подсказка «бывалого», то я бы однозначно уехала не в ту сторону. Многие знаки на «Тавриде» - временные, некоторые даже закрыты черным целлофаном. Навигаторы ориентируются на трассе плохо, особенно - Google.

- Разворачивайся! - моя пассажирка в ужасе смотрит на экран телефона. - Мы съехали с трассы! Мы в поле!

- Успокойся, - бурчу я в ответ. - Под колесами - асфальт, а Google твой дурак. Лучше «Яндекс» включи.

- Трасса «Таврида» есть на картах «Яндекс.Навигатора». До начала запуска первой очереди мы предоставили им все необходимые схемы, поэтому трассировка «Тавриды» в Яндексе показана верно и удобна для использования, - разъясняет Григорий Назаров. - Что касается гугла, то отсутствие «Тавриды» на его карте связано с американской политикой в отношении Крыма. Здесь мы как генподрядчик ничего сделать не можем.

Правда, и у «Яндекса» бывают проблемы. Например, не всегда отечественный навигатор корректно сообщает ограничение скорости.

6. РАЗМЕТКА

Разметка на «Тавриде» кое-где отсутствует. Некоторые водители утверждают, что местами она не соответствует дорожной обстановке - например, нет сплошной, запрещающей обгон, перед некоторыми крутыми поворотами, спусками и подъемами. Автомобилисты уверены, что на «Тавриде» лучше не доверять слепо линиям на асфальте, а смотреть на дорожную обстановку в целом.

- Непривычно по такой трассе ехать после Краснодарского края, где вся разметка тщательно продумана и прорисована, - возмущается путешественник из Подольска.

В свою очередь подрядчик отмечает, что пока - на время строительства - разметка нанесена краской, которая периодически сходит. Но ее регулярно обновляют.

- В конце 2020 года, перед вводом дороги в эксплуатацию, на «Тавриде» появится долговечная термопластиковая разметка с вкраплением стеклянных светоотражающих элементов. Такая разметка сейчас есть только на Крымском мосту и автоподходе к нему, - обещает Григорий Назаров.

Все просьбы и пожелания по поводу разметки и дорожных знаков генподрядчик просит отправлять на электронную почту vadrk@zaovad.com и в Службу автодорог Крыма sad@sadrk.ru. Пока что ни одного подобного письма подрядчик не получат.

- В компанию «ВАД» такие обращения не поступали, - отметил Назаров. - Люди любят написать в соцсетях какой-то комментарий, это просто. А вот открыть почту, написать конкретные предложения, указания, что именно не устраивает – это уже работа, надо сделать усилие.

Строители регулярно открывают новые развязки и объезды. Фото: Григорий Назаров / Facebook

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:

Григорий НАЗАРОВ, пресс-секретарь АО «ВАД»:

- Генеральный подрядчик выполнил все необходимые условия для обеспечения безопасности на дороге к началу курортного сезона - установку дорожных знаков и нанесение разметки. Основная причина ДТП на трасе «Таврида» - это грубое нарушение водителями скоростного режима, установленного на строительной площадке. Рад заметить, что ситуация с аварийностью на «Тавриде» улучшилась после того, как увеличилось количество экипажей ГИБДД и количество камер, фиксирующих нарушения.

КОНКРЕТНО

Причины ДТП на трассе «Таврида»:

Выезд на встречную полосу – 20 аварий

Нарушение режима сна и отдыха водителей – 14 аварий

Нарушение скоростного режима – 12 аварий

Нарушение очередности проезда – 10 аварий

Несоблюдение интервала – 9 аварий

Вождение в нетрезвом виде – 3 аварии

Строители предупреждают: возможен выезд технологического транспорта!Фото: Анастасия ЖУКОВА

ВАЖНО

Гарантийный срок на «Тавриду» - от 4 до 8 лет. 4 года - гарантия на верхний, третий слой покрытия, который будет уложен непосредственно перед вводом дороги в эксплуатацию. На первой очереди, по которой сейчас едут машины, лежат два слоя.

ТТХ

Протяженность трассы - 237,5 километра

Техническая категория - IB

Скорость движения - 120 километров в час

Количество полос - 4

Ширина полос движения - 3,5 метра

Наименьшая ширина разделительной полосы движения - 2,75 метра

Ширина обочины - 3,5 метра

Количество транспортных развязок - 17

Число мостов и путепроводов - 90

Количество наземных пешеходных переходов - 30

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