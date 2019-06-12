Крымский футбольный союз: Украина устроит истерию - и пострадать может любая команда

БЫЛ В КРЫМУ? ОТДАВАЙ ПАСПОРТ!

Крымский футбол сегодня переживает далеко не лучшие свои времена - и вины местных спортсменов в этом нет. Сумятицу вносят санкции и нежелание соседней Украины идти на компромисс.

Так например, уже не первый год откладывается визит в Крым делегации УЕФА (союза европейских футбольных организаций). В 2015 году футбольные чиновники посетили полуостров с однодневным визитом, но повторять этот опыт не хотят.

- Коллеги переживают из-за персональных санкций, - рассказал президент Крымского Футбольного Союза (КФС) Юрий Ветоха. - При приезде в Крым они получат санкции от своих государств, вплоть до лишения гражданства. Я думаю, что мы и в дальнейшем будем встречаться на нейтральной территории.

К примеру, в 2017 году представители КФС и УЕФА встретились в Швейцарии. Тогда УЕФА принял решение выделить на развитие футбола в Крыму один миллион евро - чтобы обновить материально-техническую базу и инфраструктуру.

РАЗБИРАТЕЛЬСТВО ИЗ-ЗА ТУРНИРА

Трудно говорить об участии крымских профессиональных футбольных команд в крупных мероприятиях хотя бы всероссийского уровня, не говоря уже о европейском. Давно ходят слухи о возможном участии крымской команды в Лиге Европы - но пока что это всего лишь домыслы.

- Переговоры идут, разговоры идут, но насколько оно будет вероятно - это все-таки зависит от коллег из Европейской Ассоциации, - заявил Ветоха.

Не добавляет популярности крымскому футболу и то, что УЕФА может принять меры в отношении команд приезжающих на игры в Крым. Многие боятся повторения ситуации с махачкалинским клубом "Анжи 2" и саратовским "Соколом", которые чуть было не попали под санкции УЕФА за участие в Кубке Крыма в 2018 году. Ситуацию, по словам Юрия Ветохи, удалось замять, однако едва ли в ближайшем будущем крупные команды захотят подставляться под удар.

- Сначала нам говорили, что мы можем играть выставочные и товарищеские матчи. Но вы знаете, после жалобы Украинской Федерации футбола две команды, которые участвовали в зимнем кубке, попали под разбирательство. Все закончилось хорошо, мы убедили УЕФА, что это не официальный турнир, но все равно мы на сегодняшний день не чувствуем взаимодействия с футбольной общественностью, - посетовал президент КФС.

СПОНСОРОВ НЕТ

Крупные инвесторы до сих пор боятся заходить на полуостров, поэтому крымские футболисты не могут рассчитывать на серьезную финансовую поддержку. Например, нет в Крыму таких гигантов, как Сбербанк, Газпром и РЖД, а ведь эти корпорации - главные спонсоры российского футбола. РЖД, например, построила для своего клуба "Локомотив" современный стадион в Москве - "РЖД - Арена".

В Крымском Футбольном Союзе возлагают большие надежды на Крымскую Железную Дорогу, которая возродится с началом движения поездов по мосту через Керченский пролив.

- Мы понимаем, это неоднократно говорили и власти, и президент, что, к сожалению, у нас нет тех банков, тех корпораций, которые поддерживают футбол на материке. Газпром, ВТБ - перечислять можно много. Вот мы знаем - к нам идет железная дорога, очень надеемся, что и тут может быть прорыв, - считает Юрий Ветоха.

По его мнению, из-за санкций ни одна крупная корпорация в ближайшем будущем не возьмет крымский футбол под свое крыло.

УКРАИНСКОЕ ФУТБОЛЬНОЕ ГРАЖДАНСТВО

Даже получив российский паспорт, большинство крымских профессиональных футболистов имеют украинское "футбольное гражданство". А это в свою очередь - серьезная преграда для карьерного роста, ведь Украина всячески препятствует переходу крымских футболистов "на континент", при случае заваливая жалобами всевозможные инстанции Евросоюза.

- При всех этих санкционных моментах может пострадать любая команда. Мы не понимаем, как будет действовать Украина, какая будет опять истерия, если молодой мальчик, отыгравший у нас, перейдет там, неважно, в Краснодар, Петербург, Казань, Москву - и там заиграет, - говорит Ветоха.

Захотят ли континентальные команды связываться с крымским футболистом, учитывая возможность получить за это санкции от УЕФА - большой вопрос.