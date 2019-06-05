Жители Крыма смогут бесплатно пройти диагностику урологических заболеваний

Согласно данным ВОЗ, болезни мочеполовой системы занимают 7-е место в структуре смертности населения экономически развитых стран. Они поражают мужчин и женщин всех возрастов, в числе их последствий – временная нетрудоспособность и инвалидность, бесплодие. Распространены онкологические урологические заболевания: так, у мужчин доля злокачественных новообразований мочевого пузыря составляет 4,4% среди всех случаев онкологических заболеваний, почек – 4,3%, предстательной железы – 10,7%.

7 и 8 июня «Лаборатория Гемотест» проведет для пациентов из Алушты и Симферополя акции, направленные на раннюю диагностику урологических заболеваний. Участие в акциях бесплатно по предварительной записи.

7 июня в рамках выставки «Здоровье. Крым 2019» в Алуште пройдет серия круглых столов по ранней диагностике, предотвращению и лечению урологических заболеваний. В этот же день гостей выставки будет бесплатно консультировать врач-уролог.

Адрес: г. Алушта, ул. Набережная, 25 (отель «Море», конференц-зал «Киноконцертный» Sea Garden).

Время: 13:00 – 18:00.

Телефон для записи на прием: 8 (800) 100-80-82.

8 июня в Симферополе в отделении «Лаборатории Гемотест» пройдет день ранней диагностики урологических заболеваний. Прием ведет эксперт компании Денис Игоревич Володин – онкоуролог ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России, участник группы междисциплинарных хирургов SUN&FUN.

Адрес: г. Симферополь, ул. Киевская, д. 19-21.

Время: 10:00 – 15:00.

Телефоны для записи на прием: 8 (800) 550-13-13 (многоканальный), 8 (978) 910-56-99. Предварительная запись ведется с 4 по 7 июня.

Контакты:

Симферополь, ул. Киевская, 21.

Тел: 8 (800) 550-13-13

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