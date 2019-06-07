«Это заявление частного лица, не более»: Эксперт прокомментировал обращение экс-президента Крыма к Зеленскому

Бывший президент Крыма (1994-1995 годы) Юрий Мешков попросил нового президента Украины Владимира Зеленского вернуть днепровскую воду и снять транспортную блокаду с полуострова. Соответствующее письмо он отправил украинскому президенту. Копию опубликовал на своей странице в Facebook.

Политик отметил, что перекрытие Северо-Крымского канала привело к «экологической катастрофе в Армянске» и ухудшению качества жизни.

- Из-за отсутствия железнодорожного сообщения и излишней воинственной риторики с обеих сторон, сегодня остаются разделенными многие крымские семьи, которые имеют родственников на Украине, - отметил Мешков. - Прошу Вас рассмотреть вопросы возобновления подачи воды по Северо-Крымскому каналу и возобновления железнодорожного сообщения между Крымом и Украиной.

Мешков не преминул рассыпаться в комплиментах перед новоизбранным президентом незалежной:

- По моему мнению, вы - тот человек, который во главу угла ставит не конъюнктурные политические цели, а благополучие собственных граждан и общечеловеческие ценности в целом. Люди и их жизни не должны становиться разменной монетой в геополитической борьбе, - написал Мешков.

Политолог Владимир Джаралла считает, что у первого и последнего президента Крыма нет никакого реального ресурса, чтобы повлиять на украинскую власть, и «даже провокационно-агрессивные заявления не представляют особого значения».

- Имя Мешкова в последние годы связано с неадекватной реакцией на его действия со стороны крымских властей. В данном случае мы обсуждаем заявление частного лица, единственной особенностью которого является то, что его заметили СМИ. Значения и реакции на него не будет, но оно отражает надежды многих на то, что новый украинский президент и его окружение не только способны играть на публику, но и что-то решать, - выразил свое мнение Владимир Джаралла.

Что касается надежд на снятие транспортной и водной блокады Украиной, то они небезосновательны, но и невелики, считает политолог.

- Если улучшение отношений между Россией и Украиной произойдет, то политический пенсионер Мешков сможет приписать это своему заявлению, напомнив старый анекдот: " - Чем вы занимаетесь?; - Охочусь на летающих крокодилов. - Но их же нет! - Не благодарите", - заключил Джаралла.

Напомним, Владимир Зеленский стал президентом Украины по итогам повторного голосования 21 апреля 2019 года на очередных выборах. Кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский набрал во втором туре 73,22% голосов. Инаугурация Зеленского прошла 20 мая. Он в очередной раз пообещал «вернуть Крым» во время обращения к украинцам.

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