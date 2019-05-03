"Пусть признает полуостров российским и пользуется своей недвижимостью в Ливадии": В Крыму Зеленскому поставили условие

Пока новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский считает Крым частью незалежной и "оккупированной территорией", он не сможет приезжать в квартиру в крымском поселке Ливадия.

Такое мнение "Комсомольской правде-Крым" высказал первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Недвижимость у жены Зеленского Елены в Ливадии появилась в апреле 2013 года. В пресс-службе штаба Зеленского заявили, что квартиру Елена купила в соответствии с украинским законодательством - были уплачены все налоги и сборы, квартиру задекларировал Владимир Зеленский. Однако в штабе отметили, что семья Зеленских сможет пользоваться этой недвижимостью "только после обязательного возвращения Крыма в Украину".

- Господин Зеленский мог бы в любое время приезжать в квартиру в Ливадии, но он сам заявил, что это возможно только "после возвращения в Украину". Собственность у него никто не отнимает, и мы всегда рады гостям. Но гости должны понимать, что они приезжают в российский Крым. А значит, Зеленскому придется признать полуостров частью России, - отметил вице-спикер крымского парламента.

Однако он отметил, что новому президенту придется оставить на границе с Украиной "боевую и агрессивную риторику, а сюда приезжать с чувством уважения к крымчанам и их выбору".

Ефим Фикс добавил, что украинцы избрали Владимира Зеленского, потому что были против той политики войны, которую проводил Петр Порошенко.

Ранее депутат Госсовета Крыма Юрий Гемпель пригласил Владимира Зеленского приехать в Крым и посмотреть, как здесь развивается экономика, как живут жители полуострова. Также новоизбранного президента Украины хотят видеть на Ялтинском экономическом форуме 2020 года. Организаторы планируют отправить приглашение Владимиру Зеленскому в следующем году.

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