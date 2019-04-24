«Обсудим отношения России с Украиной»: Зеленского хотят пригласить на Ялтинский форум-2020

Владимира Зеленского, победившего в президентской гонке на Украине, пригласят для участия в Ялтинском международном экономическом форуме в 2020 году.

- На следующий форум сделаем приглашение Владимиру Зеленскому. Если появится обратная связь и подтверждение, что они хотят прислать делегацию и во главе будет Зеленский, мы можем на организационном комитете форума рассмотреть возможность наделения украинской делегации статусом «почетный», - заявил глава оргкомитета ЯМЭФ Андрей Назаров.

По его словам, статус «почетный» подразумевает квоту для увеличения количества присутствующих и возможность организовать отдельное мероприятие.

- В частности, можно сессию отдельную сделать - «Россия-Украина», обсудить взаимоотношения между странами, - уточнил глава оргкомитета.

Он отметил, что в этом году уже приглашали Зеленского на форум, но обратную связь так и не получили.

- Мы предполагаем, что у него не получилось приехать из-за второго тура выборов, которые проходили на Украине. Приглашали их публично, но не знаем их позицию, - ответ не получили.

Назаров добавил, что в этом году в частном порядке на ЯМЭФ приезжал 41 человек из Украины.

- Интерес к форуму возрастает. Если Зеленский хочет выстраивать отношения с Россией и посмотреть, как в российском Крыму живут люди, то общение на международном Ялтинском форуме с его участниками - это оптимальный вариант.

Напомним, пятый Ялтинский международный экономический форум прошел с 18 по 20 апреля. На него приехали больше 4,5 тысяч человек, в их числе иностранцы из 89 стран мира. Заключены соглашения на сумму 215 миллиардов рублей.

Ранее депутат Госсовета Крыма, глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил Владимира Зеленского на полуостров, чтобы он "своими глазами увидел, какими темпами сейчас развивается полуостров и сложил свое мнение о тех процессах, которые происходят в республике".

21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента Украины. По данным Центризбиркома, Владимир Зеленский набрал 73% голосов избирателей, а Петр Порошенко - 24%. По предварительной информации, инаугурация нового президента пройдет 28 апреля.

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