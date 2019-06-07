2019-06-07T16:41:04+03:00
Общество

Потекшие крыши, размытая плитка и неработающие троллейбусы: В Севастополе устраняют последствия ливня

Больше всего пострадал спуск Котовского [фото]
Надежда ДАЦЮК
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На спуске Котовского размыта плитка и повреждено 400 метров дороги. Фото: Наталья КостеринаНа спуске Котовского размыта плитка и повреждено 400 метров дороги. Фото: Наталья Костерина
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В Севастополе оценивают повреждения, которые нанесла бушующая непогода. Утренний ливень привел к тому, что людям и автомобилям приходилось буквально переплывать дороги. Улицы были похожи на бурлящие реки.

Правда, сильный ливень парализовал работу транспорта в городе. Троллейбусы выезжали на маршруты с опаской. Из-за ЧП также перестали ходить автобусы. А на автовокзале и вовсе не было света.

На автовокзале Севастополя - тоже потоп Фото: Анна МЕЛЬНИКОВА

На автовокзале Севастополя - тоже потопФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

- В результате ливней в Севастополе повреждено 6 линий электроснабжения, в том числе в двух социальных объектах. Ведутся восстановительные работы. В течение часа социальные объекты будут подключены. По состоянию на 12:00 часов в регионе без электроснабжения оставались 12 социальнозначимых объектов, 64 ТП. Сейчас на улицах города работает 10 бригад экстренных служб, 16 единиц техники, 54 человека, - сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Улицы были реками Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Улицы были рекамиФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

По информации заместителя директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова, к концу дня основные мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации будут завершены, все социально значимые объекты подключат к электроснабжению.

От сильных ливневых потоков, как сообщили в правительстве, больше всего пострадал спуск Котовского - там размыта плитка и повреждено 400 метров дороги. В настоящее время закрыто движение вниз, рабочие Севавтодора восстанавливают плитку.

Спуск Котовского в Севастополе. Фото: Наталья Костерина

Спуск Котовского в Севастополе. Фото: Наталья Костерина

Также пострадали улицы Гоголя, Индустриальная, пр-т Октябрьской революции (в районе дома 8), Очаковцев, площадь возле КПП в Казачьей бухте, район автовокзала, Артбухта, ул.Федоровская. Кроме того, в 11 многоквартирных домах протекла кровля.

На этих объектах работает Водоканал и Севавтодор, устраняя последствия прошедшего ливня.

Весь Севастополь затопило Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Весь Севастополь затопилоФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Также просел асфальт на улице Фадеева и Щитовой. Проблемные участки оградили дорожные службы.

- Помимо этого, вышла из строя тяговая подстанция №11 в районе магазина «Океан», дорожное движениена проспекте Генерала Острякова приостановлено. Воду помогают откачивать МЧС и «Водоканал». Отмечу, что молния поразила тяговую подстанцию на проспекте Победы, движение троллейбусов ограничено, - сказал директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов.

Севастополь. Микрорайон Остряки. Фото: Автопартнер Крым / ВКонтакте

Севастополь. Микрорайон Остряки. Фото: Автопартнер Крым / ВКонтакте

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ИСТОЧНИК KP.RU

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