Вот это мужики! Двое мужчин на руках перенесли бабулю через потоки воды после сильного ливня в Севастополе

Севастополь 7 июня словно парализовало. Сильный ливень затопил улицы города. Стихия разгулялась не на шутку особенно возле автовокзала.

Вся привокзальная площадь была заполнена водой.

Автобусы застряли и не могли выехать.Фото: Марина СИЗОВА

На самом вокзале - ни света, ни интернета. Люди уходили ни с чем – билеты не продавались. Маршрутки застряли на объездной дороге.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="544" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/713634" frameborder="0"></iframe> "У нас сегодня в Севастополе апокалипсис": Машины тонут, люди по пояс.Марина СИЗОВА

А куда деваться? Идти-то надоФото: Марина СИЗОВА

Движение рейсовых междугородних автобусов фактически до обеда было приостановлено. Спешащие в другие города туристы вынуждены были искать такси, особенно расстраивались те, кто не мог выехать на рейсовых маршрутах в аэропорт Симферополя. Невозможно было выбраться и в другие точки города - весь транспорт встал, а дорогу преграждали огромные лужи и потоки воды.

Все горожане как один бросались на помощь друг другу. Помогали вытаскивать из-под воды машины, перебираться через лужи мамочкам с детьми, туристам с огромными сумками и рюкзаками.

В районе автовокзала двое мужчин на руках пронесли бабулю через огромные потоки воды.

- Вот это мужики! Мощные пацаны! Правильно их мамы воспитали! - комментируют видео пользователи в соцсети.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/713631" frameborder="0"></iframe> Как мужики спасали бабулю после сильного ливня в Севастополе.7 июня город парализовало из-за стихииМарина СИЗОВА

На железнодорожной станции залило подвалы. МЧС откачивает воду.Фото: Саша ВЕТРОВ

Сейчас город подсчитывает урон, нанесенный стихией.