Машины плавают, люди идут по пояс в воде: Севастополь затопило из-за сильного ливня
Машины утонули, люди ходят по пояс в воде: такой подарок сделала погода Севастополю в пятницу, 7 июня.
- Машины плавают, как лодки! - говорит местная жительница Анна. - Стою по пояс в воде.
На автовокзале Севастополя - тоже потопФото: Анна МЕЛЬНИКОВА
Такси в городе вызвать невозможно, водители отказываются выходить в рейс. Троллейбусы тоже выезжают с опаской: вдруг коротнет из-за какой-нибудь лужи.
Севастополь. Микрорайон Остряки. Фото: Автопартнер Крым / ВКонтакте
В микрорайоне Остряки авто - по зеркала в воде, аналогичная ситуация - в районе Казачьей бухты.
Район Казачьей бухты в Севастополе тоже затоплена. Фото: Автопартнер Крым / ВКонтакте
Некоторые легковушки превратились в лодки и их несет течением.
Казачья бухта. Севастополь. Фото: Автопартнер Крым / ВКонтакте
Водители помогают друг другу, выходят из машин и толкают несчастных к безопасному месту, чтобы не сносило водой.
Водители помогают друг другу толкать автоФото: Анна МЕЛЬНИКОВА
На автовокзале - тоже потоп. Люди толпятся на заправке, оказавшись в ловушке: выйти невозможно, так как воды вокруг - где по колено, а где и по пояс!
Окрестности автовокзала под водойФото: Анна МЕЛЬНИКОВА
Паники нет, но нет и света на заправке, поэтому отогреться кофе не получится.
- Темно, как будто апокалипсис. Все стоят мокрые и ждут, когда сойдет вода, но дождь не прекращается. Когда можно будет выйти с заправки - не ясно, может час, два или три, - делится Анна.
Улица Шабалина в Севастополе. Фото: Алексей Чередник / Автопартнер Крым / ВКонтакте
- Сижу дома, боюсь выйти, - сетует пенсионерка Нина Ивановна. - Подвал затопило...
На улице Шабалина затопило "Жигули". Фото: Алексей Беляев / Автопартнер Крым / ВКонтакте
Многие водители застряли на дороге и ждут эвакуаторы.
- Похоже, они сегодня сегодня хорошо заработают, - печально смеются севастопольцы.
Казачья Бухта, машины принимают "дождевые ванны" .Видео: Юлия Люлько
Напомним, в Крыму объявили штормовое предупреждение.
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ИСТОЧНИК KP.RU