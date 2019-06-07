Машины плавают, люди идут по пояс в воде: Севастополь затопило из-за сильного ливня

Машины утонули, люди ходят по пояс в воде: такой подарок сделала погода Севастополю в пятницу, 7 июня.

- Машины плавают, как лодки! - говорит местная жительница Анна. - Стою по пояс в воде.

На автовокзале Севастополя - тоже потопФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Такси в городе вызвать невозможно, водители отказываются выходить в рейс. Троллейбусы тоже выезжают с опаской: вдруг коротнет из-за какой-нибудь лужи.

Севастополь. Микрорайон Остряки. Фото: Автопартнер Крым / ВКонтакте

В микрорайоне Остряки авто - по зеркала в воде, аналогичная ситуация - в районе Казачьей бухты.

Район Казачьей бухты в Севастополе тоже затоплена. Фото: Автопартнер Крым / ВКонтакте

Некоторые легковушки превратились в лодки и их несет течением.

Казачья бухта. Севастополь. Фото: Автопартнер Крым / ВКонтакте

Водители помогают друг другу, выходят из машин и толкают несчастных к безопасному месту, чтобы не сносило водой.

Водители помогают друг другу толкать автоФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

На автовокзале - тоже потоп. Люди толпятся на заправке, оказавшись в ловушке: выйти невозможно, так как воды вокруг - где по колено, а где и по пояс!

Окрестности автовокзала под водойФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Паники нет, но нет и света на заправке, поэтому отогреться кофе не получится.

- Темно, как будто апокалипсис. Все стоят мокрые и ждут, когда сойдет вода, но дождь не прекращается. Когда можно будет выйти с заправки - не ясно, может час, два или три, - делится Анна.

Улица Шабалина в Севастополе. Фото: Алексей Чередник / Автопартнер Крым / ВКонтакте

- Сижу дома, боюсь выйти, - сетует пенсионерка Нина Ивановна. - Подвал затопило...

На улице Шабалина затопило "Жигули". Фото: Алексей Беляев / Автопартнер Крым / ВКонтакте

Многие водители застряли на дороге и ждут эвакуаторы.

- Похоже, они сегодня сегодня хорошо заработают, - печально смеются севастопольцы.

Казачья Бухта, машины принимают "дождевые ванны" .Видео: Юлия Люлько

Напомним, в Крыму объявили штормовое предупреждение.

В Симферополе недавно прошел град размером с куриное яйцо. Пострадали огороды и автомобили.