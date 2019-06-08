2019-06-08T16:56:48+03:00
Политика

«Авиадартс – 2019»: В небе над Севастополем прошло масштабное авиашоу

Тысячи севастопольцев пришли посмотреть на выступление лучших пилотажных групп России [фото]
Александра КОРШУНОВА
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В небо поднялись истребителиВ небо поднялись истребителиФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
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В субботу, 8 июня, в Севастополе состоялось грандиозное авиашоу «Авиадартс – 2019». В день закрытия всеармейского этапа конкурса показали свое мастерство группы Воздушно-космических сил «Соколы России», «Беркуты», «Стрижи» и «Русские Витязи».

Невероятное зрелище приковало тысячи взглядов Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Невероятное зрелище приковало тысячи взглядовФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Шоу открыли летчики группы «Соколы России». Они на новейших истребителях Су-35С продемонстрировали воздушный бой пара на пару и элементы наступательных и оборонительных действий в ограниченном воздушном пространстве.

- Летный состав «Беркутов» показал одиночный пилотаж на вертолетах Ми-28Н «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор», а также комплекс фигур группового пилотажа на вертолетах Ми-28Н в воздушном построении «Пеленг», «Ромб», «Треугольник», «Стрела», - рассказали в пресс-службе правительства города.

В последний раз шоу "Авиадартс" в Крыму проходило в 2016 году Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В последний раз шоу "Авиадартс" в Крыму проходило в 2016 годуФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

А завершили воздушный показ экипажи авиагрупп «Стрижи» и «Русские Витязи». Они продемонстрировали зрелище группового, парного, встречного и одиночного пилотажа на самолетах МиГ-29 и Су-30СМ соответственно.

Жители и гости города снимали происходящее на телефоны Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Жители и гости города снимали происходящее на телефоныФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В конце программы продемонстрировал свои характеристики самолет Су-30СМ.

В авиашоу участвовали лучшие пилотажные группы России Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В авиашоу участвовали лучшие пилотажные группы РоссииФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Первое место заняла 4-я армия ВВС и ПВО.

- Это армия, где целенаправленно готовят воздушных бойцов, которые побеждают, - отметил замглавкома ВКС Андрей Юдин.

Авиашоу в Севастополе.В Севастополе прошел "Авиадартс-2019"Дмитрий МЕТЁЛКИН

Неподалеку проходила выставка военной техники Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Неподалеку проходила выставка военной техникиФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Всего в соревнованиях приняли участие около 60 экипажей, выступавших на самолетах МиГ-29СМТ, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-35, Су-34, Су-24М, Су-25, Ту-22М3, Ил-76МД и вертолетах Ми-24, Ми-35, Ка-52, Ми-8.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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