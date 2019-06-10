2019-06-10T10:44:50+03:00
Туризм

Пляжи Севастополя-2019: «сбежавшие» шахматы и ремонт в разгаре

Не спеша и размеренно город готовился к приему отдыхающих [как добраться, цены, отзывы]
Лера ВОЛЬНАЯ
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Многие предпочитают отдыхать прямо на гальке, не беря шезлонгМногие предпочитают отдыхать прямо на гальке, не беря шезлонгФото: Анна САДОВНИКОВА
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В Севастополе стартовал летний купальный сезон. На некоторых городских пляжах отдыхающих в этом году будут ждать приятные сюрпризы, а кое-где все осталось без изменений.

Пляж «Солнечный»

В прошлом году здесь была проведена масштабная реконструкция, поэтому к этому сезону особых изменений нет. Разве что большие фигуры шахмат убрали, возможно, вернут их на место, когда туристов будет на порядок больше.

Территория пляжа небольшая, но компактная Фото: Анна САДОВНИКОВА

Территория пляжа небольшая, но компактнаяФото: Анна САДОВНИКОВА

А пока для отдыхающих предоставлены шезлонги по 150 рублей, на территории пляжа имеется душ, волнообразные тенты, кабинки для переодевания, за купающимися следят спасатели, работает кафе с фаст-фудом и напитками.

На пляже мелкая галька Фото: Анна САДОВНИКОВА

На пляже мелкая галькаФото: Анна САДОВНИКОВА

- Нам здесь нравится, хотя вода в море не такая чистая, как, например, в Балаклаве. Но есть, где перекусить, территория приятная, хорошо, в общем, - говорит турист из Москвы Владислав Приходь.

Поручни в этом году решили не красить Фото: Анна САДОВНИКОВА

Поручни в этом году решили не краситьФото: Анна САДОВНИКОВА

Лестницу в море решили в этом году не красить, ржавым цветом она контрастирует с сине-зеленым морем.

Пляж открыт с 8 утра.

Кто не любит ходить по гальке, может расположиться под тентом на бетонном покрытии. В данной зоне также есть спуск в море.

Где находится: остановка «Техучилище», маршрутки №№ 2 и 400, затем еще минут 15-20 пешком через парк имени Анны Ахматовой.

Пляж «Песочный»

В конце мая здесь активно велась реконструкция, и продолжаются работы по сей день. Отдыхающие пляж не узнают.

Появились новые кабинки Фото: Анна САДОВНИКОВА

Появились новые кабинкиФото: Анна САДОВНИКОВА

«Песочный» преобразится в бело-коричневые тона. Уже поставили новые, просторные кабинки для переодеваний, которых стало на порядок больше, чем прежде. Имеется пандус для людей с ограниченными возможностями. Вышку спасателей перенесли на другое место, откуда отдыхающих будет лучше видно.

Идет реконструкция Фото: Анна САДОВНИКОВА

Идет реконструкцияФото: Анна САДОВНИКОВА

- Судя по картинкам, пляж должен стать красивым и ухоженным, мы этому только рады, - считают местные жители. - А то раньше без слез не глянешь на него. Стены обшарпанные, раздевалок мало…

Пляж будет не узнать Фото: Анна САДОВНИКОВА

Пляж будет не узнатьФото: Анна САДОВНИКОВА

Пляж – песочно-галечный. Правда, имейте в виду, что дно при входе - как после камнепада, так что прихватите с собой тапочки для купания.

Где находится: остановка «Стрелецкая бухта», маршрутки №№ 2, 400. Далее пешком через сквер «Севастопольских курсантов» минут 7-8.

Пляж «Хрустальный»

Туристы на городской пляж ходят не так активно, как местные жители, для которых он является самой ближней точкой, где можно искупаться в море.

Поставили скамейку Фото: Анна САДОВНИКОВА

Поставили скамейкуФото: Анна САДОВНИКОВА

- Да, вода здесь не ахти, но нам, местным некогда ездить за город. «Хрусталка» не самый лучший пляж, но минимум для отдыха здесь есть, - считает жительница Севастополя Лариса Руева.

И здесь новые кабинки Фото: Анна САДОВНИКОВА

И здесь новые кабинкиФото: Анна САДОВНИКОВА

Минимум - это тент, новые раздевалки. Вышка спасателей, ее еще не покрасили. Лежаков мало, но в основном все привыкли лежать на бетонном покрытии.

Преимущество пляжа - близость с центром города и инфраструктурой.

Самое популярное место у местных Фото: Анна САДОВНИКОВА

Самое популярное место у местныхФото: Анна САДОВНИКОВА

Минусы - рядом курсируют катера и чистота воды - сомнительная.

Имейте в виду, для отдыха с маленькими детьми это место вряд ли подходит: глубина у берега сразу 2-2,5 метра. Молодежь обычно развлекается здесь, прыгая с разбега в воду.

Где находится: остановка «Площадь Лазарева» или «Центральный рынок».

Маршрутки №№ 109, 95, 77, 16. Далее путь идет в Артбухту, на набережную имени Адмирала Клокачева.

Пляж «Парк Победы»

Реконструкция парка, через который ведет дорога к пляжу, продолжается. Но в целом территория уже не смотрится разрушительными катакомбами, как в прошлом году.

Людей еще очень мало Фото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Людей еще очень малоФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Открыт главный фонтан в виде звезды, который впечатляющие выглядит в ночное время, когда работает яркая подсветка. Запустили также фонтаны, посвященные городам-героям.

На самом пляже изменений нет. Покрашены кабинки для переодеваний, тенты по 150 рублей, места для людей с ограниченными возможностями, вышка для спасателей - все, как в прошлом году. А вот лестницу в море на пирсе заменили на новую.

Заменили лестницу Фото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Заменили лестницуФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Пляж – мелкогалечный. Нет душа и камер хранения. Подходит, как для отдыха с детьми, так и взрослыми компаниями. Заход в море удобный.

Готовятся к сезону Фото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Готовятся к сезонуФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

К пляжу так же ходит машинка, на которой за несколько минут и 50 рублей можно доехать до пляжа и не идти в жару через парк.

Где находится: остановка «Парк Победы», до которой ходят маршрутки №№109, 16, 107, 95, 110, 112, 4, 77, 23.

Пляж «Омега»

Этот пляж полюбили мамочки с детьми из-за мелкого дна. Однако этот фактор многих и отпугивает, так как в жару вода начинает цвести и появляется неприятный запах тины.

Раздевалки покрасили и готово Фото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Раздевалки покрасили и готовоФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Из плюсов - большая территория, метров 700 в длину, много лежаков по 150 рублей на день, детская площадка, наличие кафе, столовой, прочих питейных заведений. Но нет зонтиков и камер хранения.

В конце мая лежаки отдыхающим еще не предоставили Фото: Анна МЕЛЬНИКОВА

В конце мая лежаки отдыхающим еще не предоставилиФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

- Пляж нравится тем, что есть много места и туристы не на голове у тебя отдыхают, да и с детьми - самое то! - делится отдыхающая из Самары Катерина Пулова.

Пляж работает с восьми утра Фото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Пляж работает с восьми утраФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Пляж песочный, хотя его не достаточно, чтобы строить массово песочные замки.

Где находится: остановка «Омега», сюда бегают маршрутки №№109, 16, 107, 95, 110, 112, 4, 77, 23.

КОНКРЕТНО

В общей сложности в этом году откроют 40 мест массового отдыха на море в Севастополе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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