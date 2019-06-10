Пляжи Севастополя-2019: «сбежавшие» шахматы и ремонт в разгаре
В Севастополе стартовал летний купальный сезон. На некоторых городских пляжах отдыхающих в этом году будут ждать приятные сюрпризы, а кое-где все осталось без изменений.
Пляж «Солнечный»
В прошлом году здесь была проведена масштабная реконструкция, поэтому к этому сезону особых изменений нет. Разве что большие фигуры шахмат убрали, возможно, вернут их на место, когда туристов будет на порядок больше.
Территория пляжа небольшая, но компактнаяФото: Анна САДОВНИКОВА
А пока для отдыхающих предоставлены шезлонги по 150 рублей, на территории пляжа имеется душ, волнообразные тенты, кабинки для переодевания, за купающимися следят спасатели, работает кафе с фаст-фудом и напитками.
На пляже мелкая галькаФото: Анна САДОВНИКОВА
- Нам здесь нравится, хотя вода в море не такая чистая, как, например, в Балаклаве. Но есть, где перекусить, территория приятная, хорошо, в общем, - говорит турист из Москвы Владислав Приходь.
Поручни в этом году решили не краситьФото: Анна САДОВНИКОВА
Лестницу в море решили в этом году не красить, ржавым цветом она контрастирует с сине-зеленым морем.
Пляж открыт с 8 утра.
Кто не любит ходить по гальке, может расположиться под тентом на бетонном покрытии. В данной зоне также есть спуск в море.
Где находится: остановка «Техучилище», маршрутки №№ 2 и 400, затем еще минут 15-20 пешком через парк имени Анны Ахматовой.
Пляж «Песочный»
В конце мая здесь активно велась реконструкция, и продолжаются работы по сей день. Отдыхающие пляж не узнают.
Появились новые кабинкиФото: Анна САДОВНИКОВА
«Песочный» преобразится в бело-коричневые тона. Уже поставили новые, просторные кабинки для переодеваний, которых стало на порядок больше, чем прежде. Имеется пандус для людей с ограниченными возможностями. Вышку спасателей перенесли на другое место, откуда отдыхающих будет лучше видно.
Идет реконструкцияФото: Анна САДОВНИКОВА
- Судя по картинкам, пляж должен стать красивым и ухоженным, мы этому только рады, - считают местные жители. - А то раньше без слез не глянешь на него. Стены обшарпанные, раздевалок мало…
Пляж будет не узнатьФото: Анна САДОВНИКОВА
Пляж – песочно-галечный. Правда, имейте в виду, что дно при входе - как после камнепада, так что прихватите с собой тапочки для купания.
Где находится: остановка «Стрелецкая бухта», маршрутки №№ 2, 400. Далее пешком через сквер «Севастопольских курсантов» минут 7-8.
Пляж «Хрустальный»
Туристы на городской пляж ходят не так активно, как местные жители, для которых он является самой ближней точкой, где можно искупаться в море.
Поставили скамейкуФото: Анна САДОВНИКОВА
- Да, вода здесь не ахти, но нам, местным некогда ездить за город. «Хрусталка» не самый лучший пляж, но минимум для отдыха здесь есть, - считает жительница Севастополя Лариса Руева.
И здесь новые кабинкиФото: Анна САДОВНИКОВА
Минимум - это тент, новые раздевалки. Вышка спасателей, ее еще не покрасили. Лежаков мало, но в основном все привыкли лежать на бетонном покрытии.
Преимущество пляжа - близость с центром города и инфраструктурой.
Самое популярное место у местныхФото: Анна САДОВНИКОВА
Минусы - рядом курсируют катера и чистота воды - сомнительная.
Имейте в виду, для отдыха с маленькими детьми это место вряд ли подходит: глубина у берега сразу 2-2,5 метра. Молодежь обычно развлекается здесь, прыгая с разбега в воду.
Где находится: остановка «Площадь Лазарева» или «Центральный рынок».
Маршрутки №№ 109, 95, 77, 16. Далее путь идет в Артбухту, на набережную имени Адмирала Клокачева.
Пляж «Парк Победы»
Реконструкция парка, через который ведет дорога к пляжу, продолжается. Но в целом территория уже не смотрится разрушительными катакомбами, как в прошлом году.
Людей еще очень малоФото: Анна МЕЛЬНИКОВА
Открыт главный фонтан в виде звезды, который впечатляющие выглядит в ночное время, когда работает яркая подсветка. Запустили также фонтаны, посвященные городам-героям.
На самом пляже изменений нет. Покрашены кабинки для переодеваний, тенты по 150 рублей, места для людей с ограниченными возможностями, вышка для спасателей - все, как в прошлом году. А вот лестницу в море на пирсе заменили на новую.
Заменили лестницуФото: Анна МЕЛЬНИКОВА
Пляж – мелкогалечный. Нет душа и камер хранения. Подходит, как для отдыха с детьми, так и взрослыми компаниями. Заход в море удобный.
Готовятся к сезонуФото: Анна МЕЛЬНИКОВА
К пляжу так же ходит машинка, на которой за несколько минут и 50 рублей можно доехать до пляжа и не идти в жару через парк.
Где находится: остановка «Парк Победы», до которой ходят маршрутки №№109, 16, 107, 95, 110, 112, 4, 77, 23.
Пляж «Омега»
Этот пляж полюбили мамочки с детьми из-за мелкого дна. Однако этот фактор многих и отпугивает, так как в жару вода начинает цвести и появляется неприятный запах тины.
Раздевалки покрасили и готовоФото: Анна МЕЛЬНИКОВА
Из плюсов - большая территория, метров 700 в длину, много лежаков по 150 рублей на день, детская площадка, наличие кафе, столовой, прочих питейных заведений. Но нет зонтиков и камер хранения.
В конце мая лежаки отдыхающим еще не предоставилиФото: Анна МЕЛЬНИКОВА
- Пляж нравится тем, что есть много места и туристы не на голове у тебя отдыхают, да и с детьми - самое то! - делится отдыхающая из Самары Катерина Пулова.
Пляж работает с восьми утраФото: Анна МЕЛЬНИКОВА
Пляж песочный, хотя его не достаточно, чтобы строить массово песочные замки.
Где находится: остановка «Омега», сюда бегают маршрутки №№109, 16, 107, 95, 110, 112, 4, 77, 23.
КОНКРЕТНО
В общей сложности в этом году откроют 40 мест массового отдыха на море в Севастополе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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