День России в Крыму 2019: программа мероприятий по городам

В День России, 12 июня, каждый может найти себе занятие по душе. Напомним, в этот день все россияне будут отдыхать. Гостей и жителей полуострова ждут увлекательные мастер-классы, выступления земляков и российских звезд, а также фейерверки.

Симферополь

С 10.00 до 20.00 в Детском парке пройдет развлекательная программа для самых маленьких.

В Екатерининском саду с 12.00 до 14.00 можно поучаствовать в молодежном историческом квесте и акции «Надевай русское». В 16.00 там же начнется концертная программа творческих коллективов Симферополя, лауреатов фестивалей, профессиональных солистов Крыма.

На площади Ленина в 11 часов стартует открытый турнир по велоспорту. В 12:00 аниматоры и преподаватели покажут маленьким гостям праздника несколько мастер-классов. Один из них - изготовление ромашек из гофрированной бумаги. Также художник Татьяна Ирлица поможет ребятам создать свою дымковскую игрушку и расписать ее традиционными геометрическими узорами. Кроме того, до 16.00 на главной площади города будет работать ярмарка мастеров, выносная торговля и фотозоны. В 22.00 в крымской столице прогремит праздничный салют.

Ялта

В 11.00 возле сцены на городской набережной стартует праздничный митинг, после которого молодежь города устроит флеш-моб «Русь танцевальная. С 14.00 на главной улице Ялты начнутся мастер-классы для взрослых и детей. На набережной можно будет изготовить изделия на гончарном круге, создать украшения из бисера и камней, расписать тканевые игрушки и пряники. До 17.00 детей будут развлекать любимые герои русских народных сказок.

В 18.00 на сцене начнется праздничное театрализованное шоу о праздниках Древней Руси до наших дней с участием ведущих творческих коллективов и солистов Крыма. В 21.00 выступит группа «Белый орел», а в 22.00 небо озарит праздничный фейерверк.

Особая программа в честь Дня России ждет посетителей Ливадийского дворца. С 10.00 до 18.00 посетителей на обзорных экскурсиях познакомят с историей учреждения данного праздника и фотографиями торжественных мероприятий, которые проходили в Ялте 12 июня 2014 года.

Керчь

Праздничная программа в честь Дня России начнется в 17.45 на площади имени Ленина, а в 18.00 выступят актеры тетра и кино – Александр Голобородько, Лариса Лужина, Евгений Воскресенский и другие. Затем на сцену выйдет российский ансамбль струнных инструментов «Изумруд», крымские хоры и Севастопольский государственный симфонический оркестр. Праздничный фейерверк можно будет увидеть в 22.30.

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